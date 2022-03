Andy Polo no llegó a un acuerdo con Génessis Alarcón: Esto fue todo lo que pasó en la reunión de conciliación

El futbolista de Universitario de Deportes tiene tan solo 15 días para arreglar su situación legal.

Luego de ser fichado para Universitario de Deportes, el administrador del equipo peruano, Jean Ferrari, le dio un plazo de 15 días a Andy Polo para arreglar su situación legal tras ser denunciado por violencia familiar. Este lunes 28 de marzo fue la primera reunión de conciliación entre el futbolista y su aún esposa Génessis Alarcón. Esto fue lo que sucedió.

Claudia Zumaeta, defensa legal de Alarcón, contó para las cámaras de Magaly TV La Firme que se planteó una fórmula conciliatoria sobre el régimen de visitas, tenencia de los hijos y pensión alimentos, que “es la que posteriormente se plasmará en documento de conciliación extrajudicial”. Sin embargo, ninguna de las partes firmó dicho acuerdo debido a la ausencia del deportista.

“ No hemos llegado a un acuerdo porque el señor Andy Polo no ha venido, ha mandado a sus abogadas como representación. Le estamos trasladando cuál sería la fórmula conciliatoria para que él lo apruebe y en el transcurso, no mayor de 48 horas, se pueda establecer”, expresó la letrada.

Por otro lado, Génessis Alarcón se mostró bastante tranquila y se refirió a la denuncia por violencia física y psicológica que interpuso contra Andy Polo, asegurando que esta seguirá su curso independientemente del acuerdo que busca establecer con el padre de sus hijos.

“Sí (llegaré) hasta el último. Como dijo la doctora, eso (denuncia por agresión) no tiene negociación” , respondió la mujer de 27 años, quien meses atrás confesó entre lágrimas los presuntos maltratos que sufrió a manos del futbolista cuando vivían juntos en Estados Unidos.

MAGALY MEDINA ESPERA QUE LLEGUEN A UN ACUERDO

La ‘Urraca’ recomendó a los involucrados que se las arreglen para coincidir un mismo día y no faltar más a las reuniones de conciliación, especialmente si resolverán temas importantes como la tenencia de los niños. En caso de no hacerlo, este proceso podría durar años, y no días como así lo ha establecido como ultimátum Universitario de Deportes para que Andy Polo pueda jugar en la Liga 1.

“Esta conciliación, que el equipo lo está obligando a hacer, será una que durará varios años sin duda alguna. Tiene que preverse todas las circunstancias: el lugar donde ella vive, quién lo va a pagar, si le comprará una casa o un carro, si pagará el seguro de los niños, cuánto le dará mensualmente. Todo eso para que esta chica empiece a hacer una vida normal”, comentó Medina.

Asimismo, le recordó al deportista que su esposa está subsistiendo gracias al apoyo desinteresado de Andrés Hurtado y sus hijas. “Tiene un techo donde vivir y una mensualidad porque personas caritativas, que nada tienen que ver con ella, se lo han dado; no el padre de sus hijos. Esos niños viven del buen corazón de otros”.

Andy Polo y Génessis Alarcón no llegaron a un acuerdo durante reunión de conciliación. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

¿QUÉ PASA SI ANDY POLO NO RESUELVE SU SITUACIÓN LEGAL EN 15 DÍAS?

De acuerdo a la directiva de Universitario de Deportes, Andy Polo no vestirá la camiseta del club ni jugará los partidos de la Liga 1 si en 15 días no resuelve su situación legal. “El contrato de Polo está condicionado a que resuelva ‘su tema personal’”, comentó Jean Ferrari en conferencia de prensa realizada en el Estadio Monumental de Ate.

