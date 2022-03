Sofía Franco reaparece junto a Álvaro Paz de la Barra en campaña política y Magaly Medina explota: “Que hipocresía más grande”

Magaly Medina criticó a Sofía Franco por acompañar a su esposo en las campañas políticas. (Foto: Captura/ Instagram)

Sofía Franco vuelve a estar en medio del ojo de los medios de comunicación al aparecer al costado de su esposo el alcalde de La Molina Álvaro Paz de la Barra, con quien protagonizó un episodio de violencia familiar el pasado marzo del 2021.

Ambos estuvieron en una marcha a favor de la vida que tiene fines políticos, pues el empresario se encuentra realizando campañas para convertirse en el próximo alcalde de Lima. Esto sin duda no ha pasado desapercibido para Magaly Medina que ha sido una de las grandes críticas de la conductora tras la reconciliación con el burgomaestre.

Recordemos que, pese a las acusaciones de maltrato, Álvaro Paz de la Barra y Sofía Franco decidieron retomar su relación amorosa en setiembre de 2021 y desde entonces, la popular ‘Urraca’ se ha mostrado en contra señalando que la violencia no se perdona.

“Es realmente indignante ver como una mujer que hace un año pedía auxilia, clamaba por ayuda y este hombre la maltrato psicológicamente, ahora parece con él acompañándolo. Que hipocresía más grande, no me vana decir ahora que los dos son el ejemplo de la familia perfecta”, comenzó diciendo la conductora antes de ver el informe de las imagenes de los dos en la marcha.

“Yo realmente no entiendo como Sofía Franco puede prestarse a este juego a salir a apoyar al padre de su hijo en esta campaña política cuando debería de mantener una distancia que marcaría que ella se está respetando a sí misma y a su hijo”, agregó tras ver el video donde Sofía Franco bailaba y disfrutaba con su primogénito y esposo.

Asimismo, la conductora de espectáculos señaló que tal vez Sofía Franco acepta acompañarlo a cambio de que él siga manteniendo la casa y comportándose como un ‘buen padre’. Finalmente, indicó que los dos quieren aparentar ser ‘la familia feliz’, pues su verdadera ‘cara’ la mostraron el día que ocurrieron los hechos de violencia.

“Lo que sí conocemos públicamente es una cara que ellos nos han mostrado en varias oportunidades y es de todos los puntos de vista despreciables. Yo lamento ver a mujeres como Sofía Franco tratando de fingir una aparente normalidad, que suponemos no existe, tratando de aparentar ser una familia feliz, que ya sabemos que no lo son”, expresó la presentadora de ATV.

“Esto no le hace bien a ninguna causa que va en la lucha contra la violencia contra la mujer. No nos hace ningún bien y creo que Sofía queda mal así como este candidato. No creo que sus votantes vayan a cambiar su simpatía hacía él. Terrible al espectáculo al que nos somete“, concluyó.

Sofía Franco reaparece junto a Álvaro Paz de la Barra. VIDEO: ATV

¿QUÉ PASÓ ENTRE SOFÍA FRANCO Y ÁLVARO PAZ DE LA BARRA?

Sofía Franco y Álvaro Paz de la Barra han estado en el ojo de la tormenta en varias oportunidades por presuntas infidelidades y problemas con la justicia. Pero el escándalo que más sonó en el medio nacional fue el enfrentamiento que ambos tuvieron en marzo de 2021. La pareja terminó en la comisaría para denunciarse mutuamente por violencia familiar y física.

En ese momento, Álvaro Paz de la Barra acusó a la exconductora de televisión de ludópata, alcohólica y drogadicta. Sin embargo, meses después, ambos declararon públicamente que decidieron retomar su relación amorosa.

Sofía fue intervenida por la PNP tras ser acusada por su esposo de haberlo agredido físicamente. (Foto: Redes)

