Manolo Rojas revela que Andrés Hurtado no ha terminado de donar los 2000 dólares a Monique Pardo: “Ha dado una inicial”

Manolo Rojas retó Andrés Hurtado a completar el montó de 2000 mil dólares. (Foto: Instagram)

Manolo Rojas aseguró que Andrés Hurtado no ha dado el monto completo de los 2000 mil dólares a favor de Monique Pardo, quien está organizando un evento pro salud ya que se encuentra delicada de salud y donde asistieran diversos artistas peruanos.

Recordemos que durante la últimas edición de su programa Sábado con Andrés, el conductor recordó que le dio 2000 dólares al actor cómico. “Monique, por si acaso, le di 2000 dólares a Manolo Rojas y no ha puesto el logo de mi programa ni acá atrás”, dijo el presentador.

Sin embargo, durante una entrevista con un medio local, el actor peruano señaló que solamente se le ha dado la inicial de dicho dinero y le pidió al conductor televisivo que complete el monto, pues ya se acerca el día del evento.

“Andrés Hurtado ha colaborado, pero falta ahí, ha dado una inicial nada más, así que esperamos que el señor Andrés Hurtado complete el mismo lo de que su boca ha salido. A él nadie lo obligó a decir esa cantidad”, comenzó diciendo el actor para el diario La República.

Asimismo, reconoció que Andrés Hurtado es un hombre caritativo y que tiene las intenciones de ayudar a la cantante, pero que sigue a la espera del resto del dinero para que no haya malos entendidos, pues al final Monique Pardo podría pensar que le han robado.

“El señor recién ha dado una pequeña inicial, espero que lo cumple o le de a Monique o venga porque yo sé que es muy generoso, pero que no diga así porque me hace quedar mal. Que tiene las intenciones de colaborar, las tiene. Es reconocido por desprenderse de todo y espero que pueda completar el monto dicho”, agregó.

Finalmente, no dudó en retar al también empresario. “Lo reto a que usted dé esa cantidad que usted mismo habló. Luego Monique va cuestionar dónde está el resto. No pues, va pensar que le estoy robando. Se te quiere Andrés, pero cumple”.

Cabe resaltar que el evento se llevará a cabo este jueves 30 de marzo en Barranco y se contará con la presencia de Fernando Armas, Melcochita, Betina Oneto, Miguelito Barraza, Ernesto Pimentel, entre otros comediantes, cantantes y artistas.

Andrés Hurtado le entregó dinero a Manolo Rojas para Monique Pardo. (Foto: Instagram)

ANDRÉS HURTADO CUENTA DETALLES DE SU REUNIÓN CON PEDRO CASTILLO

Andrés Hurtado señaló que Pedro Castillo lo recibió en Palacio de Gobierno para debatir sobre la salud de los niños con cáncer. De acuerdo al conductor de televisión, el mandatario no puede recibir a los pequeños debido a que no desea que se use como un ataque político a puertas de un nuevo debate de vacancia presidencial.

“(Castillo) No me daba todavía la cita, porque lógicamente el país está movido por el tema de la vacancia; pero los niños no pueden esperar. Esto va más allá, es un tema muy profundo, es un tema de cáncer porque no hay las medicinas para estos niños. Entonces yo tenía que esperar a que pase toda esta reverenda porquería, todo este tema del presidente con toda esta gente”, manifestó.

Andrés Hurtado cuenta detalles de su reunión con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. (Video: Panamericana TV)

SEGUIR LEYENDO