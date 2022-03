Andrés Hurtado cuenta detalles de su reunión con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno: “Me encantó su corazón”

Andrés Hurtado se reunión con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. (Foto: Panamericana TV/ Andina)

El conductor Andrés Hurtado contó detalles de su reunión con el mandatario Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. El presentador del programa Hoy es Sábado con Andrés se entrevistó con el mandatario para hablar de los niños que sufren de cáncer y cuadriplejia. El animador indicó que salió bastante satisfecho y esperanzado de este encuentro.

Según contó Hurtado, Castillo tiene una buena predisposición para ayudar en esta campaña, sin embargo, se tendrá que esperar a que pase la vacancia, la cual será este lunes 28 de marzo.

“(Pedro Castillo) No me daba todavía la cita, porque lógicamente el país está movido por el tema de la vacancia; pero los niños no pueden esperar. Esto va más allá, es un tema muy profundo, es un tema de cáncer porque no hay las medicinas para estos niños. Entonces yo tenía que esperar a que pase toda esta reverenda porquería, todo este tema del presidente con toda esta gente”, indicó el conductor de TV.

Asimismo, aseguró que no le interesa el tema político, sino lo que pueda hacer el mandatario por los niños, cuyas vidas corren peligro si no se actúa rápido. “Cuando pase el tema de la vacancia, vienes con los niños a Palacio para decirle al país lo que tengo que decirle sobre el tema del cáncer”, fue lo que le dijo el mandatario contó Andrés Hurtado.

En otro momento señaló que a Castillo no le interesa politizar sobre este tema, y mucho menos a Andrés Hurtado, por lo que indicó que esperará que se calmen las aguas en el ámbito político para que por fin se concrete la ayuda de mandatario.

Andrés Hurtado cuenta detalles de su reunión con Pedro Castillo en Palacio de Gobierno. (Video: Panamericana TV)

“El tema político no me interesa para nada, eso no me interesa, eso no es mi ámbito. Lo que me interesó es el corazón del presidente. (..). Me encantó su corazón, me fascinó. A mi me importa un bledo lo que la gente piense de mi, me interesa lo que piense Dios de mi”, fueron las palabras de Andrés Hurtado, asegurando que a él lo único que lo mueve es ayudar a los niños que más lo necesitan.

“Más allá de las diferencias políticas estoy hablando de un presidente que se pone a mano la mano al corazón. Ojalá que se de todo este sueño que tengo”, acotó.

Como se recuerda, a través de una llamada telefónica al programa sabatino, Pedro Castillo se comprometió a brindar ayuda a los niños con cáncer y cuadriplejia. Incluso, le pidió a Andrés Hurtado a reunirse en la casa de Pizarro para ultimar detalles.

El conductor detalló que esta visita fue este miércoles 23 de marzo, siendo registrada en Palacio de Gobierno de manera oficial. Hizo la cola respectiva, mostró su DNI y esperó más de una hora para poder concretar la entrevista, la cual duró casi tres horas, fueron los detalles que contó el presentador en su programa.

LA LLAMADA DE PEDRO CASTILLO A ANDRÉS HURTADO

El pasado mes de febrero, Andrés Hurtado convocó a Pedro Castillo para que pueda unirse a la campaña a favor de los niños con cáncer y cuadriplejia. Grande fue la sorpresa cuando el mandatario llamó al programa para aceptar el pedido solidario.

“El cáncer es una enfermedad que trae mucho sufrimiento a las familias del Perú y el mundo, por eso creo importante que juntos trabajemos como peruanos para enfrentar este mal y todos los problemas del país, y a los niños y las niñas del país. Quiero unirme a tu generosidad, mi estimado Andrés, y quiero decirle a ustedes (a los niños con cáncer) que los voy a recibir en Palacio de Gobierno”, manifestó el presidente.

Andrés Hurtado volvió a recalcar que “no es política” y consideró que “así como hay lágrimas también hay momentos de felicidad”.

“Hay un tema de corazón que está demostrando para nosotros, humildemente desde esta tribuna y con estos niños vamos dos semanas (pidiendo ayuda) que se convocó al presidente”, agregó el conductor de “Hoy es sábado con Andrés”.

Pedro Castillo resaltó que esperaba a los niños con cáncer en Palacio de Gobierno. “Juntos vamos a emprender esta lucha contra el cáncer. Esta lucha contra las desigualdades”, insistió.

“Los espero en Palacio. Es la casa de todos los peruanos, la casa de los niños, la casa de las niñas. Juntos vamos a emprender esta lucha contra el cáncer. Esta lucha contra las desigualdades”, concluyó el jefe de Estado.

Presidente Pedro Castillo llamó a programa de Andrés Hurtado. Video: Panamericana Televisión

