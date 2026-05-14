Rectora de San Marcos, Jerí Ramón, denuncia penalmente a estudiantes por daños en el campus y Consejo Universitario crea comisión de diálogo

Estudiantes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) continúan con la toma del campus universitario en protesta contra un proyecto de ley que busca permitir la reelección inmediata de autoridades. La medida ha generado una respuesta de la rectora Jerí Ramón, quien ha interpuesto una denuncia penal contra los alumnos. Exitosa

La protesta estudiantil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos mantiene paralizadas varias actividades dentro de la ciudad universitaria y expone un nuevo episodio de tensión entre las autoridades académicas y un sector del alumnado. La medida surgió en rechazo al proyecto de ley impulsado en el Congreso de la República que plantea la reelección inmediata de autoridades universitarias, escenario que permitiría la permanencia de la rectora Jerí Ramón Ruffner en el cargo.

Durante las últimas horas, grupos de estudiantes permanecieron en los exteriores y accesos de la universidad con pancartas y consignas contra la eventual continuidad de la actual gestión. En las puertas de la casa de estudios se observó mensajes como “No a la reelección de la rectora Jeri”, mientras los manifestantes realizaron una protesta pacífica acompañada incluso por instrumentos musicales.

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El conflicto se intensificó luego de una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, espacio en el que la rectora informó que presentó denuncias penales contra estudiantes señalados por presuntos daños a la infraestructura universitaria. La decisión provocó rechazo entre los jóvenes que participan en la toma del campus y aumentó la confrontación verbal entre ambas partes.

La situación ocurre además pocos días después de las celebraciones por el aniversario número 475 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, considerada la Decana de América. La toma de la sede universitaria comenzó la noche del 12 de mayo, fecha central de las actividades conmemorativas de la institución.

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Consejo Universitario acuerda formar comisión de diálogo

Protesta estudiantil mantiene paralizadas varias actividades dentro de la ciudad universitaria de San Marcos. Composición: Infobae

Tras cerca de tres horas de deliberación, el Consejo Universitario acordó crear una comisión especial destinada a iniciar conversaciones con los estudiantes que mantienen ocupada la ciudad universitaria. La medida surgió luego de posiciones divididas entre los decanos y autoridades presentes en la reunión extraordinaria.

Algunos integrantes del consejo solicitaron escuchar las demandas estudiantiles antes de adoptar nuevas decisiones, mientras otro sector respaldó la posición de la rectora y exigió que los manifestantes abandonen primero el campus para abrir un proceso de negociación.

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Durante la sesión, Jerí Ramón insistió en la necesidad de recuperar el funcionamiento regular de la universidad. “Lo que queremos es que la universidad vuelva a su normalidad, pero también se ponga una línea de que no pueden seguir haciendo lo que están haciendo. Uno puede discrepar, hasta en las mejores familias discrepamos, pero no podemos ir con agresiones”, declaró la autoridad universitaria.

La rectora también señaló que el diálogo dependerá de una eventual disposición de los estudiantes para levantar la medida de protesta. “Si hay voluntad de los alumnos, estamos hablando (que les damos) un plazo de 24 horas. Por eso es que yo los convoco para el día de mañana a la misma hora, a las 5 de la tarde para continuar con el consejo. Tendremos un consejo ordinario y en esa continuidad podemos ver el informe también de la comisión”, manifestó durante la reunión.

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Estudiantes rechazan proyecto sobre reelección de autoridades

En una jornada de protesta, la comunidad sanmarquina alzó su voz en contra de una iniciativa que, según denuncian, afectaría la autonomía universitaria al permitir la reelección inmediata de autoridades.

El origen de la protesta se encuentra en el debate legislativo previsto para el 14 de mayo en el Congreso de la República. Según los estudiantes movilizados, el proyecto permitiría la reelección inmediata de autoridades universitarias, incluida la actual rectora de San Marcos.

La oposición estudiantil se trasladó a distintos puntos de la universidad, donde los jóvenes bloquearon accesos y permanecen concentrados desde la noche del lunes. Las manifestaciones se desarrollaron sin enfrentamientos visibles ni reportes de violencia durante la jornada observada en los exteriores de la casa de estudios.

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En medio de la sesión extraordinaria del Consejo Universitario, uno de los decanos calificó como “vándalos” a los estudiantes que participan en la protesta. La expresión generó mayor malestar entre los universitarios, quienes sostienen que la movilización mantiene un carácter pacífico.

Algunas autoridades universitarias plantearon además que las manifestaciones deberían dirigirse hacia el Congreso, debido a que el proyecto de ley se debate en el ámbito legislativo y no dentro de la universidad.

Denuncian daños materiales en la ciudad universitaria

Durante la reunión del Consejo Universitario también se presentó un balance preliminar sobre afectaciones registradas dentro del campus tras la toma estudiantil. Las autoridades mencionaron daños a cámaras de seguridad y retrasos en obras que actualmente se ejecutan en la ciudad universitaria.

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La rectora Jerí Ramón sostuvo además que las conversaciones con los estudiantes no incluirán cambios en el proceso electoral interno. Según explicó, las autoridades universitarias no pueden intervenir en decisiones ya establecidas por el comité electoral.

“No nos podemos meter con el comité electoral, porque sería entrometernos (en el proceso ya fijado). Sería retrotraer (lo avanzado)”, indicó durante la sesión extraordinaria.

Mientras continúan las coordinaciones para instalar la comisión especial, grupos de estudiantes permanecen atrincherados en diferentes accesos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a la espera del debate legislativo programado para este miércoles.

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