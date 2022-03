Universitario se pronunció sobre el fichaje de Andy Polo: “Tenemos pleno conocimiento de los procesos judiciales”

Andy Polo también jugó en Colombia e Italia.

Finalmente y luego de varios días, Universitario de Deportes se pronunció por la contratación de Andy Polo, la cual generó muchas críticas, incluso de sus propios hinchas, por la denuncia que tiene actualmente por parte de la madre de sus hijos, que la acusa, entre otras cosas, de maltrato físico y sicológico. La administración temporal emitió un comunicado para dar a conocer sus argumentos en la fichaje.

Primero dieron a conocer que están completamente informados de lo que vive el jugador en estos momentos. “Con relación a la contratación del futbolista Andy Polo, debemos señalar que, tenemos pleno conocimiento de los procesos judiciales que vinculan al jugador en el Perú y Estados Unidos” , se puede leer en el primer párrafo.

En el siguiente párrafo aclaran que la decisión de su fichaje es porque su caso fue archivado en Estados Unidos. “ Cabe señalar que, para dicha contratación, se valoró la información que actualmente obra en los órganos de justicia del Perú y Estados Unidos, la misma que reveló que todo proceso penal estaba archivado. Por ello, el club optó por contratar los servicios del jugador ”.

Finalmente, aclaran que cualquiera que sea el dictado del juicio contra el futbolista, este será totalmente acatado por la institución. Por lo que, por ahora Andy Polo entrenará sin problemas con el cuadro ‘merengue’, pero su continuidad dependerá de la resolución.

Recordemos que antes del cierre del mercado de pases en Perú, el 08 de marzo, Universitario de Deportes fichó a Andy Polo, que se encontraba libre, y Rodrigo Vilca, quien llegó cedido desde el Newcastle United de la Premier League. Ambos futbolistar aportarán en ofensiva para el cuadro crema, que suma nueve puntos hasta la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1 2022 y fue eliminado recientemente de la Copa Libertadores.

EL CASO ANDY POLO

En una reciente entrevista, el periodista Nick Negrini, que sigue a todos los futbolistas peruanos en la MLS contó a detalle como se llevó la denuncia de Genesis Alarcón, exposa de Andy Polo, en Estados Unidos. Actualmente la demanda está en la corte federal de Oregón.

“La situación empieza el 23 de mayo del 2021, a las 10: 20 a.m., una amiga de Alarcón llamó al 911 para contar que habían gritos y golpes. Entonces, llega un policía y él trata de corroborar los hechos e hizo un reporte policial, es por eso, que citan a Alarcón y Polo para seguir el caso y lo que se le indicaba en ese momento era un acoso menor, no violencia familiar, hasta ese momento. Ellos no asistieron a ninguna diligencia, no se apersonaron bajo ninguna circunstancia, por ende, quedó archivado”, afirmó Nick Negrini a RPP Noticias.

“¿Qué es lo que ha hecho Genessis Alarcón? Ha hecho una demanda civil en la corte federal de Oregón, donde indica que el 23 de mayo del 2021, en su residencia con el hijo presente, él intento y de hecho provoco un contacto físico dañino contra la demandante (Genesis Alarcón). Incluso agarrándola violentamente del brazo, jalándola del cabello en contra de su voluntad, empujándola al suelo y causándole dolor e incomodidad. Esa es la demanda activa” , agregó el periodista a dicha estación radial.

GARECA SE REFIRIÓ AL MOMENTO QUE VIVE ANDY POLO

Ricardo Gareca no convocó a Andy Polo para la última fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, pero si expresó por su actual situación. “El tema de Andy Polo tiende a ser evaluado por lo futbolístico, en lo extradeportivo, lo otro no opino. Es un tema delicado. No tengo una seguridad de los acontecimientos”.

“Por supuesto que me manifiesto siempre en contra de la violencia, sobretodo hacia las mujeres... pero no tiene nada que ver una no convocatoria de Polo con lo que le ha tocado y no estoy empapado a profundidad de lo que ha sucedido, porque no he tenido una comunicación con Andy. Todo está en lo estrictamente futbolístico. No ha jugado”, recalcó el DT.

