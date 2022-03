Susy Díaz pide que dejen de criticar a Sofía Cavero, bailarina del ampay con Néstor Villanueva: “No hablen mal de ella”

Susy Díaz halagó a Sofía Cavero tras ampay de Néstor Villanueva. (Foto: Captura / Instagram)

Como se sabe, Cavero ha aceptado que en su momento fue actriz de cine para adultos y la reportera del programa no dudó en consultarle a la denominada ‘Reina de las dietas’ qué pensaba al respecto. Grande fue la sorpresa cuando la excongresista decidió elogiar a Cavero.

“Estamos en un siglo que todo está superado con el OnlyFans y más, total, debe tener en su casa”, dijo Díaz entre risas y aprovechó las cámaras para dejar en claro que no le gusta que algunas personas hablen mal de la bailarina.

“Que aproveche su momento porque es una chica que es madre y mujer. Quiero aclarar para que no estén hablando sonseras, tiene un hijito. Me choca que hablen mal de ella porque tengo mis nietos y no pueden hablar mal del papá de mis nietos”, agregó.

Asimismo, no dudó en elogiarla e incluso bromeó al decir que Cavero le había ganado a su hija al conseguir su casa propia primero. Recordemos que durante una entrevista, la exactriz contó que con el dinero que ganó grabando películas para adultos pudo construir su hogar y apoyar a su familia.

“Es una mujer trabajadora, luchadora y tiene un hijito (...) La chica es bonita, tiene un cuerpazo, tiene su casa propia. Le dije a Flor: ‘Mira ve, te ganó, tiene casa propia’”, señaló Susy Díaz.

Por su lado, Florcita Polo aseguró que la última semana no ha sido fácil para ella pero que se encuentra enfocada en su trabajo y volvió a resaltar que continuará con los planes de divorcio con Néstor Villanueva tras ver su comprometedora situación con Sofía Cavero.

Cabe precisar que hasta el momento Néstor Villanueva no se ha pronunciado sobre el ampay. De momento solo viene publicando frases motivadoras en sus redes sociales. ¿Será una indirecta para Florcita Polo?

Susy Díaz pide que dejen de criticar a Sofía Cavero. VIDEO: Amor y Fuego

¿QUIÉN ES SOFÍA CAVERO?

En sus redes sociales, Sofía Cavero señala que es una cantante, bailarina y anfitriona peruana. Ella también indica que es conductora de un programa de televisión que se transmite por la señal de Fama TV. También es mamá y exactriz de cine para adultos.

Asimismo, tiene una cuenta de TikTok en el que sube sugerentes videos para cautivar a sus seguidores. Además, promociona diferentes eventos como polladas y frejoladas, indicando que ella misma se hará presente.

En un comunicado que publicó en sus redes sociales, ella también indicó que estaba trabajando en un nuevo proyecto musical, en el que estaría involucrado Néstor Villanueva, pues formó parte de la celebración del próximo lanzamiento de este tema musical.

Además, cuando el programa Amor y Fuego se contactó con ella, Sofía Cavero precisó que no podía responder las preguntas que en ese momento tenían debido a que estaba llevando clases de canto.

Sofía Cavero negó ser una mujer trans ante la ola de ataques que recibe. (Foto: Instagram)

