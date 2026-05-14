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Alianza Lima vs Cienciano: el árbitro encargado del duelo que podría definir el Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La Comisión Nacional de Árbitros asignó a un juez FIFA como responsable principal del encuentro fundamental para la definición del primer certamen del año

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Edwin Ordóñez – Alianza Lima – Cienciano – CONAR – Comisión Nacional de Árbitros – Liga 1 – Perú – deportes
La Comisión Nacional de Árbitros confía la máxima autoridad del crucial partido del Torneo Apertura 2026 a Edwin Ordóñez, árbitro FIFA, acompañado por el VAR, en un duelo vital para ambos equipos en la batalla por la cima (Andina)

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) oficializó la designación de Edwin Ordóñez, árbitro con credencial FIFA, como máxima autoridad en el enfrentamiento entre Cienciano y Alianza Lima por la decimoquinta fecha el Torneo Apertura.

El esperado partido se disputará este sábado 16 de mayo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, a partir de las 17:45 horas, y tendrá transmisión por L1 MAX en distintas plataformas de televisión paga.

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La decisión de CONAR responde a la relevancia del encuentro, en el que ambos clubes llegan con aspiraciones directas al título y posiciones destacadas en la tabla de clasificación: Alianza encabeza el certamen con 33 puntos, mientras que Cienciano ocupa el tercer puesto con 29 unidades.

Designación arbitral y responsables del VAR

Edwin Ordóñez – Alianza Lima – Cienciano – CONAR – Comisión Nacional de Árbitros – Liga 1 – Perú – deportes
Edwin Ordóñez impartirá justicia en Cusco durante uno de los partidos más trascendentales del Apertura, con respaldo del VAR para supervisar las jugadas polémicas. (Conar)

La CONAR seleccionó a Edwin Ordóñez, árbitro de categoría internacional, para dirigir uno de los compromisos más observados de la temporada. La presencia de un juez FIFA fue confirmada tras un proceso de evaluación que consideró la trascendencia del duelo para la definición del Torneo Apertura.

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Además, el sistema de videoarbitraje estará bajo la supervisión de Alejandro Villanueva y Raúl López, quienes serán responsables de revisar las jugadas polémicas y apoyar al equipo arbitral en el campo.

El encuentro, que reunirá a dos de los equipos más regulares del campeonato, ha generado expectativa tanto en la afición como en los cuerpos técnicos. Según fuentes de la Comisión Nacional de Árbitros, la elección de Ordóñez busca garantizar imparcialidad y firmeza en un contexto de alta exigencia competitiva. El partido se llevará a cabo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, escenario habitual de Cienciano, reconocido por las condiciones de altura propias de Cusco.

Situación de ambos equipos en la tabla

Edwin Ordóñez – Alianza Lima – Cienciano – CONAR – Comisión Nacional de Árbitros – Liga 1 – Perú – deportes
Alianza Lima defenderá el liderato del Apertura frente a un Cienciano que llega fortalecido y decidido a reducir distancias en la lucha por el campeonato. (Cienciano)

Alianza Lima afronta el compromiso con la ventaja de liderar el torneo con 33 puntos*, tras un empate agónico (1-1) frente a Sporting Cristal y una victoria previa por 2-1 sobre Deportivo Moquegua, gracias a goles de Eryc Castillo y Federico Girotti. El técnico Pablo Guede ha declarado en ocasiones anteriores la importancia de sumar fuera de casa para mantener el liderazgo y acercarse al objetivo de consagrarse campeón en el Apertura.

Por su parte, Cienciano llega al duelo tras superar 2-1 a Atlético Grau, con anotaciones de Matías Succar y Alejandro Hohberg. El equipo dirigido por Horacio Melgarejo, quien ha estado en el centro de algunas controversias recientes, también se impuso 1-0 a Comerciantes Unidos en su último partido como local, con un gol de Neri Bandiera en los minutos finales. La escuadra cusqueña suma 29 unidades y busca acortar distancias con el líder, consciente de que un triunfo en casa podría modificar el panorama del campeonato.

El partido del sábado representa una oportunidad decisiva para ambos conjuntos. Alianza Lima intentará consolidar su posición en la cima y ampliar la diferencia respecto a sus perseguidores, mientras que Cienciano procurará hacer valer su localía y sumar tres puntos que lo mantengan en la disputa directa por el título.

Expectativa por el arbitraje

Edwin Ordóñez – Alianza Lima – Cienciano – CONAR – Comisión Nacional de Árbitros – Liga 1 – Perú – deportes
El uso del videoarbitraje será clave en el enfrentamiento entre Cienciano y Alianza Lima, un duelo de alta tensión que podría influir en la cima del campeonato. (GEC)

La confirmación de Edwin Ordóñez como árbitro principal y la designación de Alejandro Villanueva y Raúl López para el VAR han sido recibidas con atención por parte de los planteles y la prensa deportiva. El uso del videoarbitraje en partidos de alta tensión ha sido clave en la búsqueda de decisiones correctas en jugadas determinantes, especialmente en el cierre de la primera etapa del campeonato.

El encuentro entre Cienciano y Alianza Lima, programado para este sábado a las 17:45 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, será transmitido por L1 MAX en las principales operadoras de cable y fibra. La importancia del choque se refleja no solo en la asignación arbitral, sino en la expectativa generada por las posiciones de ambos equipos en la tabla y la posibilidad de que el resultado tenga impacto directo en la definición del Torneo Apertura 2026.

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