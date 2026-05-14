Alianza Lima envía carta notarial a Vivian Baella por dichos sobre Flavia Montes y exige rectificación en un plazo máximo de 24 horas

Alianza Lima envió carta notarial a Vivian Baella por sus declaraciones sobre Flavia Montes. Crédito: La Roro Network/Puro Vóley.

El Club Alianza Lima ha tomado medidas drásticas y envió una carta notarial a Vivian Baella, exigiendo una rectificación inmediata tras los comentarios emitidos por la exdeportista respecto al fichaje de la voleibolista Flavia Montes.

La polémica se encendió cuando Baella lanzó una contundente afirmación en su programa ’Bloqueo y punto’. En dicho espacio, señaló que Montes ya tenía un vínculo cerrado con el cuadro íntimo antes de disputar el partido más importante del campeonato nacional de la Liga Peruana de Vóley 2025/26.

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“Ella (Flavia Montes) ya había llegado a un acuerdo con Alianza Lima más o menos una semana antes de la final. Por ahí dicen que le entregaron un monto bastante elevado y también un inmueble al cual se hizo acreedora una semana antes de jugar la final”, consignó Baella en su plataforma digital.

La ahora panelista dio detalles de la salida de la central de San Martín. Créditos: Bloqueo y Punto / Youtube.

Estas declaraciones provocaron una inmediata reacción en el entorno deportivo. La propia Flavia Montes, exjugadora y central de la Universidad San Martín, salió al frente para desmentir categóricamente a la ahora panelista, negando cualquier tipo de arreglo anticipado o entrega de bienes inmuebles.

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Ante el revuelo causado en redes sociales, Baella rompió su silencio días después en su programa ’Bloqueo y Punto’. Intentando enfriar la situación, la comunicadora ensayó una aclaración sobre sus polémicos comentarios frente a las cámaras de su espacio de debate.

Carta notarial de Alianza Lima a Vivian Baella. Crédito: Puro Vóley.

Pese a este intento de paños fríos, la directiva de Alianza Lima consideró que las disculpas resultaron insuficientes y decidió tomar drásticas medidas legales para salvaguardar el prestigio y la transparencia de la institución blanquiazul en el ámbito polideportivo.

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Para el club íntimo, las expresiones vertidas “constituyen una imputación directa, concreta y absolutamente falsa de conductas ilícitas, atribuyendo a nuestra institución la entrega de sumas de dinero con la finalidad de alterar la competencia deportiva”.

Asimismo, el documento legal subraya que asegurar que el club victoriano entregó dinero o propiedades bajo esas condiciones es una “imputación manifiestamente falsa, carente de sustento y gravemente lesiva, que genera responsabilidad penal y civil” contra la marca aliancista.

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Carta notarial de Alianza Lima a Vivian Baella. Crédito: Puro Vóley.

Por este motivo, Alianza Lima le exige a Vivian Baella que “se rectifique públicamente en el mismo medio, programa y con similar alcance, precisando de manera expresa que sus afirmaciones no se ajustan a la realidad”. El incumplimiento de este requerimiento dentro del plazo de 24 horas provocará que la institución inicie de inmediato las acciones legales correspondientes.

El comunicado de Flavia Montes

Flavia Montes respondió tras las declaraciones de Vivian Baella, quien aseguró que la jugadora recibió dinero y una casa de Alianza Lima. La central peruana publicó un comunicado en sus redes sociales, donde desmintió lo afirmado por la exvoleibolista y actual panelista deportiva.

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“Lo que claramente, como cualquier persona, rechazo, son afirmaciones desprovistas de verdad que dañan mi reputación, mi prestigio y los valores que he venido construyendo durante mi desarrollo profesional y trayectoria deportiva. Afirmar -sin una sola evidencia- y encubrirse bajo el concepto de “comentarios de terceros, sin confirmar, o fuentes supuestamente confiables”, es, de no ser informado, en el mejor de los casos, sino, ILEGAL", expresó.

Comunicado de Flavia Montes contra Vivian Baella.

Los refuerzos de Alianza Lima

Montes no será la única incorporación peruana en Alianza Lima. La armadora Cristina Cuba, recientemente desvinculada de Regatas Lima, también se sumará al equipo ‘blanquiazul’ para la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley.

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Además de las jugadoras nacionales, el club contará con el refuerzo de la central estadounidense Allison Holland, destacada por su desempeño en Deportivo Soan, y de la punta argentina Daniela Bulaich, quien llega tras disputar la última campaña en la Segunda División de Italia.

Alianza apunta a conformar un plantel competitivo con el objetivo de conquistar el tetracampeonato y, al mismo tiempo, realizar una destacada campaña en el Sudamericano de Clubes que le permita aspirar a una nueva clasificación al Mundial.

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