Magaly Medina se burla del romance de Melcochita con joven enfermera: “Romeo y su nieta”

Descubre la insólita historia de cómo la relación entre Melcochita y su enfermera evolucionó de una dinámica familiar a un romance, con detalles impactantes que te dejarán sin aliento. ¡No te pierdas los detalles en este segmento! ATV/ Magaly TV La Firme.

La vida sentimental de Pablo Villanueva, más conocido en el mundo artístico como ‘Melcochita’, volvió a convertirse en tema de conversación tras volver a creer en el amor a poco de su separación con Monserrat Seminario.

Es por ello, que el programa ‘Magaly TV La Firme’ reveló imágenes inéditas del humorista acompañado de una joven identificada como Heydi Amado, quien anteriormente era conocida públicamente como su enfermera y persona de confianza. Sin embargo, esta vez la situación dio un giro inesperado cuando ambos aparecieron en actitud bastante cariñosa y terminaron confirmando que mantienen una relación sentimental.

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La noticia rápidamente encendió las redes sociales y generó sorpresa entre los seguidores del artista, sobre todo porque durante mucho tiempo Heydi fue presentada como alguien muy cercana al entorno familiar de Melcochita. El tema tomó aún más fuerza cuando se anunció que la pareja acudiría al set de Magaly Medina para contar detalles de su historia de amor.

Magaly ironiza sobre relación de Melcochita y Heydi Amado: “¿En qué momento pasó esto?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Pero antes de escuchar las declaraciones del cómico, la popular conductora decidió ponerle su característico toque de ironía al tema y lanzó un comentario que no tardó en viralizarse. Mientras en pantalla aparecía una imagen editada con inteligencia artificial inspirada en la clásica historia de Romeo y Julieta, Magaly soltó entre risas: “Romeo y su nieta”.

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La frase provocó carcajadas inmediatas dentro del set y marcó el tono con el que el programa abordó la mediática relación. Incluso, la conductora insistió en mostrar la ilustración preparada por la producción y bromeó sobre el trabajo realizado para crearla. “Pon el dibujo pues, el que el chico ha hecho tanto, se ha matado en la tarde haciéndolo”, comentó Magaly mientras todos en el estudio reaccionaban entre risas.

Durante el programa, Magaly Medina no dejó pasar la oportunidad de recalcar la gran diferencia de edad entre el artista de 84 años y la joven veinteañera. Además, recordó que Heydi Amado no solo era la enfermera del cómico, sino también una persona muy cercana a su entorno más íntimo.

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Magaly ironiza sobre relación de Melcochita y Heydi Amado: “¿En qué momento pasó esto?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina asombrada del nuevo romance de ‘Melcochita’

La conductora señaló incluso que la joven había compartido durante mucho tiempo con la familia de Melcochita y que dentro del círculo cercano era vista prácticamente como “una hija más”. Precisamente por ello, Magaly expresó sorpresa sobre la manera en que esa relación terminó convirtiéndose en un vínculo amoroso.

“¿Cómo es que esta pareja comenzó a encontrarse de manera sentimental y ya no como padre e hija? ¿En qué momento pasó esto?”, preguntó en pleno programa. Las declaraciones aumentaron aún más el debate alrededor del romance, especialmente porque la relación salió a la luz poco tiempo después de las recientes declaraciones de Monserrat Seminario, quien habló públicamente sobre su separación con el cómico peruano.

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El programa también difundió un avance promocional donde Melcochita y Heydi Amado eran presentados como protagonistas de una historia de amor marcada por la diferencia de edad. La voz en off del adelanto utilizó una frase que terminó llamando la atención de los espectadores. “Noventa y 20, Melcochita y su enfermera vienen al set al contarnos su historia”, se escuchaba en el promocional emitido por el espacio televisivo.

Magaly ironiza sobre relación de Melcochita y Heydi Amado: “¿En qué momento pasó esto?”. Captura: Magaly TV La Firme.

Melcochita afirma estar enamorado de su enfermera

Pese a todas las bromas y cuestionamientos, Melcochita decidió hablar abiertamente sobre sus sentimientos y sorprendió al mostrarse bastante sincero respecto a la joven. Lejos de ocultar el romance o evitar el tema, el artista peruano confesó públicamente que se encuentra enamorado.

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“Estoy enamorado de ella... yo pensaba que me iba a rechazar, nos comprendemos”, expresó durante la conversación en el set. Las palabras del humorista generaron sorpresa porque reflejaron una faceta mucho más vulnerable y sentimental del artista, conocido durante décadas por su estilo irreverente y humorístico. Además, dejaron claro que la relación con Heydi habría evolucionado poco a poco desde una cercanía personal hasta convertirse en un vínculo amoroso.

Según se pudo apreciar durante el programa, ambos se mostraron bastante cómodos juntos y dejaron entrever una relación basada en la compañía y la comprensión mutua. Sin embargo, la diferencia de edad continúa siendo el aspecto más comentado por el público y por los programas de espectáculos.

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Magaly ironiza sobre relación de Melcochita y Heydi Amado: “¿En qué momento pasó esto?”. Captura: Magaly TV La Firme.