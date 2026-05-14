Qué se celebra el 14 de mayo en el Perú: una jornada que forjó identidad y memoria nacional

Los acontecimientos relevantes ocurridos en esta fecha abarcan el ámbito religioso, cultural y ambiental, marcando el devenir nacional a través de la creación de instituciones, el nacimiento de personajes influyentes y la protección del patrimonio natural (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 14 de mayo reúne hechos históricos, culturales y sociales que dejaron huella en el Perú. En 1541 se creó el Obispado de Lima y la iglesia principal fue elevada a Catedral, consolidando el poder religioso de la colonia.

Ese mismo día nacieron figuras como el poeta José Santos Chocano, el compositor criollo Manuel Covarrubias y el caricaturista Mario Moreno.

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También se recuerda la muerte del almirante francés Abel Bergasse du Petit Thouars, reconocido por evitar la destrucción de Lima durante la Guerra del Pacífico. Además, en 1965 se creó el Parque Nacional Tingo María, símbolo de conservación y biodiversidad amazónica.

14 de mayo de 1541 - el Papa Paulo III creó el Obispado de Lima y convirtió su iglesia principal en Catedral

La creación del Obispado de Lima marcó el inicio del poder eclesiástico en la colonia y transformó a la Ciudad de los Reyes en centro religioso del continente. (Andina)

El 14 de mayo de 1541, el papa Paulo III creó el Obispado de Lima mediante una bula papal y elevó a Catedral la iglesia provisional levantada por Francisco Pizarro en la Plaza Mayor.

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Este hecho fortaleció la relevancia religiosa de la entonces Ciudad de los Reyes durante la etapa colonial. Fray Gerónimo de Loayza fue nombrado primer obispo de Lima.

Con el paso de los años, la Catedral sufrió reconstrucciones debido a terremotos y al crecimiento urbano, incorporando diversos estilos arquitectónicos. En 1546, la diócesis fue elevada a Arquidiócesis y se convirtió en el principal centro de evangelización del Nuevo Mundo.

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14 de mayo de 1875 - nació José Santos Chocano, el poeta peruano que fue llamado “El Cantor de América”

La voz intensa y grandilocuente de José Santos Chocano marcó la literatura hispanoamericana y lo llevó a ser reconocido como “El Cantor de América”. (BNP)

El 14 de mayo de 1875 nació en Lima José Santos Chocano, una de las figuras más representativas de la poesía hispanoamericana y máximo exponente del modernismo peruano.

Conocido como “El Cantor de América”, destacó por una obra intensa y grandilocuente inspirada en los paisajes, la historia y la identidad del continente. Desde muy joven incursionó en el periodismo y la literatura, convirtiéndose en un personaje influyente y polémico de su época.

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Entre sus libros más reconocidos figuran Alma América, Fiat Lux y La epopeya del Morro. Su legado marcó una etapa fundamental en la evolución de la literatura peruana e hispanoamericana.

14 de mayo de 1890 - murió Abel Bergasse du Petit Thouars, el marino francés recordado por proteger Lima

El almirante francés Abel Bergasse du Petit Thouars es recordado en el Perú por intervenir para evitar la destrucción de Lima durante la Guerra del Pacífico. (BNP)

El 14 de mayo de 1890 murió en Tolón, Francia, el almirante Abel Bergasse du Petit Thouars, figura histórica recordada en el Perú por su intervención durante la Guerra del Pacífico.

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En enero de 1881, encabezó la escuadra francesa apostada en el Callao y participó junto a representantes de potencias extranjeras en gestiones destinadas a evitar la destrucción y saqueo de Lima tras las batallas de Chorrillos y Miraflores.

Su firme posición frente al ejército chileno le valió reconocimiento entre los limeños, quienes lo consideran uno de los personajes extranjeros más influyentes en la defensa humanitaria de la capital peruana.

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14 de mayo de 1896 - nació Manuel Covarrubias, compositor que dejó huella en la música criolla peruana

Conocido como “Mañuco”, Manuel Covarrubias transformó su pasión por la música en un aporte esencial para la historia del criollismo peruano. (Unidos por Piura)

El 14 de mayo de 1896 nació en Lima Manuel Covarrubias Castillo, recordado compositor y referente de la música criolla peruana. Conocido cariñosamente como “Mañuco”, trabajó como marmolista, aunque su verdadera pasión fue la composición de valses que marcaron una época en el cancionero nacional.

Entre sus obras más conocidas destacan A mi madre, Pedro Arzola, Zoila Rosa, Las flores de mi bandera y Tus pupilas.

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Su talento lo convirtió en figura respetada del ambiente criollo limeño, donde compartió con destacados músicos y compositores. Falleció en 1975, dejando un legado musical que aún permanece vivo en la memoria popular peruana.

14 de mayo de 1939 - el caso de Lina Medina sorprendió al mundo por convertirse en madre a los cinco años

La historia de Lina Medina, una niña peruana de cinco años que dio a luz en Lima, despertó atención internacional y décadas de controversia. (El Mundo)

El 14 de mayo de 1939 nació Gerardo Medina, hijo de Lina Medina, una niña peruana de solo cinco años cuyo caso dio la vuelta al mundo por ser considerado uno de los más extraordinarios de la medicina.

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Lina, natural de Ticrapo, en Huancavelica, fue diagnosticada con un embarazo avanzado tras ser llevada a un hospital por el crecimiento de su abdomen.

El parto se realizó mediante cesárea en Lima y despertó interés internacional por tratarse del caso documentado de maternidad más precoz registrado hasta entonces. La historia permaneció rodeada de hermetismo y atención mediática durante décadas.

14 de mayo de 1944 - nació Mario Moreno, el caricaturista peruano más rápido y popular del país

Con velocidad, creatividad y picardía, Mario Moreno dejó una huella imborrable en la caricatura peruana y en la televisión nacional. (Mundo Comics)

El 14 de mayo de 1944 nació en Cusco Mario Moreno, reconocido caricaturista peruano que alcanzó gran popularidad por su rapidez, creatividad y aguda mirada sobre la realidad nacional.

Proveniente de una familia vinculada al circo y al teatro, desde niño desarrolló habilidades artísticas como payaso y equilibrista, antes de descubrir su pasión por el dibujo.

Trabajó en diarios, revistas y programas de televisión, donde sus caricaturas se volvieron parte del imaginario popular peruano. Moreno también formó nuevas generaciones de artistas mediante talleres y actividades culturales. Falleció en Lima en 2009, dejando un legado ampliamente recordado en el arte gráfico nacional.

14 de mayo de 1965 - se creó el Parque Nacional Tingo María, joya natural de la Amazonía peruana

La creación del Parque Nacional Tingo María fortaleció la protección de la biodiversidad amazónica y preservó uno de los paisajes más emblemáticos del Perú. (Andina)

El 14 de mayo de 1965 fue creado el Parque Nacional Tingo María, una de las áreas naturales protegidas más emblemáticas del Perú, ubicada en la región Huánuco.

El parque nació con el objetivo de preservar la biodiversidad de la selva alta y proteger especies de flora y fauna características de la Amazonía peruana.

Entre sus principales atractivos destaca la formación montañosa conocida como la Bella Durmiente y la famosa Cueva de las Lechuzas, refugio de aves y mamíferos. Con el paso de los años, el área se consolidó como un importante espacio para la conservación ambiental, el turismo ecológico y la investigación científica.