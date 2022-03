Andy Polo: Maltrato, infidelidad y todo el escándalo legal que enfrenta tras las acusaciones de su esposa

A través de un comunicado, Portland Timbers de la MLS anunció que le rescindió su contrato al peruano Andy Polo.

En el 2018, el futbolista peruano Andy Polo, entonces jugador del Portland Timbers, fue destacado como una de las joyas de la MLS. Sin embargo, su historia tomaría un giro inesperado cuatro años después, cuando su esposa Genessis Alarcón lo acusó de haberla agredido física y emocionalmente.

Pese a las graves denuncias que hay en su contra, Universitario de Deportes decidió fichar al deportista. Es así que la noche del sábado 12 de marzo, el delantero de 27 años llegó al Perú para sumarse al equipo y disputar la Liga 1, la primera división del fútbol peruano.

A propósito de su arribo al país, te hacemos un resumen de todo lo que sucedió con Andy Polo y por qué fue separado del Portland Timbers, club que también está siendo fuertemente criticado por presunto encubrimiento hacia el jugador peruano.

ESPOSA DE ANDY POLO CUENTA LOS MALTRATOS QUE SUFRIÓ

El martes 8 de febrero, Genessis Alarcón contó al programa de Magaly Medina el calvario que experimentó al lado de Andy Polo cuando vivían juntos en una casa ubicada en Portland, en Estados Unidos. La pareja decidió mudarse allí debido a que el deportista había sido fichado por el Portland Timbers, en el 2017.

La mujer de 27 años aseguró que sufrió un episodio de violencia a manos de Andy Polo y frente a sus hijos, en mayo de 2021. “Él quería quitarme el celular. No le importó que sus hijos estén ahí, me jaló el cabello, me tiró al piso, todo delante de mis hijos”, fueron sus declaraciones al programa.

Para probarlo, Genessis difundió un audio que demostraría que Polo sí la agredió en aquella oportunidad. En el material se escucha una fuerte discusión de la pareja y un menor de edad llorando desconsoladamente.

Génesis Alarcón, esposa de Andy Polo, revela audios de los presuntos maltratos que sufrió a manos del futbolsita. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

HUMILLACIONES, CONTROL E INFIDELIDAD

Genessis Alarcón aseguró que Andy Polo la controlaba en todo lo que hacía, al punto de no poder salir de casa para hacer compras sin la supervisión de un amigo del futbolista. Esto porque la mujer dependía económicamente de su expareja. Se supo también que Polo le daba 200 dólares quincenalmente para solventar los gastos de sus dos hijos.

Pero las humillaciones no solo eran por un tema económico, la esposa de Andy Polo contó los denigrantes comentarios que hacía el deportista sobre ella. “Me menospreció como mujer, diciéndome que nadie se iba a fijar en mí, que nadie me iba a tomar importancia porque no podía tener más hijos”, indicó entre lágrimas.

Asimismo, Alarcón reveló que su aún esposo la engañó hasta con seis mujeres, aunque ella presume que fueron más. Según dijo, ella leyó unos mensajes de texto subidos de tono que él intercambiaba con otra mujer. También porque descubrió una carta de amor que le había enviado una colombiana.

Génesis Alarcón contó que el futbolista le fue infiel varias veces en Estados Unidos. (Foto: Composición)

DEMANDA DE ALIMENTOS

La esposa de Andy Polo señaló que a fines de diciembre de 2021, cuando retornaron al país, descubrió que el futbolista había dejado de pagar el alquiler del departamento donde vivía con sus hijos, en el distrito de Miraflores.

En aquel entonces, Genessis tuvo que irse a vivir a la casa de un familiar en Barrios Altos y aseguró que Andy Polo no se comunicó con ella para preguntarle cómo estaban los niños, tampoco le mandó dinero para su manutención.

Debido a todo lo ocurrido, la mujer le entabló una demanda de alimentos al futbolista para que cumpla sus obligaciones como padre . Cabe resaltar que Genessis Alarcón precisó que Andy Polo también maltrataba a los menores.

ANDY POLO ES RETIRADO DEL PORTLAND TIMBERS

El centrocampista de la selección peruana fue suspendido el miércoles 9 de febrero, un día después de las declaraciones de Genessis Alarcón, por el Portland Timbers de la MLS debido a acusaciones en su contra por violencia doméstica.

El 10 de febrero, el club norteamericano decidió rescindir el contrato que tenía con Andy Polo y lamentó no haber actuado antes para evitar este tipo de acciones, puesto que Genessis reveló que los Timbers sabían del episodio de violencia ocurrido en mayo de 2021.

“Lamentamos profundamente no haber suspendido a Polo de inmediato, especialmente considerando los preocupantes nuevos detalles de abuso que surgieron esta semana. Fue un fracaso de nuestra parte, y uno que nunca volverá a suceder”, fue la disculpa del club.

ANDY POLO SE PRONUNCIA

A través de un extenso comunicado, Andy Polo desmintió haber abandonado a sus hijos, asegurando que alquiló el departamento en Miraflores solo para que Genessis y los niños vivieran allí durante un corto tiempo , pues debían regresar a Estados Unidos, país donde cuentan con residencia permanente.

Asimismo, el futbolista indicó que la denuncia que le interpuso su esposa el pasado 15 de diciembre de 2021 por el delito de violencia doméstica f ue archivada por falta de pruebas. Aseguró desconocer del audio que se presentó en el programa de Magaly Medina.

Sobre las acusaciones de infidelidad, el deportista peruano señaló que él está separado de su esposa desde hace 3 años y que incluso ella sabe de su nueva relación sentimental con Vida Carrillo. Dijo también no haber podido divorciarse de Genessis por las pretensiones económicas que tiene, ya que deseaba quedarse con el 60% de su sueldo.

Comunicado de Andy Polo.

Comunicado de Andy Polo.

CLUB HABRÍA INTENTADO “CONVENCER” A GENESSIS ALARCÓN DE NO DENUNCIAR

Un reporte policial reveló todo lo que sucedió con Genessis Alarcón durante el episodio de violencia que vivió en Estados Unidos. En la traducción del documento, se lee que miembros del Portland Timbers se acercaron a la vivienda para asegurarle al oficial encargado que un hecho así no volvería a suceder más.

“Llegó el director de seguridad. Hablé con él fuera y me dijo que se aseguraría de que la paz se mantuviera dentro de la casa. Dijo que si era necesario trasladar a Andy o Genessis fuera de la casa para mantener la seguridad, él se encargaría de ello. Me aseguró que no habría más incidentes ”, atestiguó uno de los policías que se acercó al departamento.

Asimismo, el abogado de Genessis Alarcón difundió un audio que demostrarían que representantes del Portland Timbers, exequipo de Andy Polo, intentaron convencerla para que no denuncie al futbolista peruano por violencia doméstica.

Audios difundidos por la defensa de Génessis en Estados Unidos deja entrever que el exequipo de Andy Polo intentó persuadirla para evitar que lo denunciara.

ANDY POLO AFRONTARÁ JUICIO EN EE.UU.

Magaly Medina, conductora de Magaly TV La Firme, confirmó que Andy Polo afrontará un juicio civil en Estados Unidos tras ser denunciado de agresión a su expareja Genessis Alarcón.

“Se le estuvo buscando desde Nueva York hasta Oregón y se le encontró en el área de Portland. Él estaba en una camioneta negra que estaba en su garaje, la persona encargada se le acercó mientras entraba en su vehículo”, dijo Michael Fuller, abogado de Genessis.

El letrado explicó que Andy tiene 30 días para acercarse a la Corte y que seis jurados serán quienes determinarán el monto de compensación económica para la víctima si se determina la culpabilidad del acusado.

