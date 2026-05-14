Irán despide a su selección nacional con un multitudinario acto en Teherán previo al Mundial 2026

Simpatizantes se volcaron a las calles de Teherán para respaldar al equipo nacional, que parte hacia Estados Unidos, desafiando tensiones bélicas y restricciones migratorias impuestas por los organizadores del torneo internacional de fútbol (AFP)

En el corazón de Teherán, la céntrica plaza Enghelab se transformó en escenario de una multitudinaria despedida para la selección nacional de fútbol de Irán, que parte hacia el Mundial 2026, a celebrarse en Estados Unidos, México y Canadá.

La ceremonia, colmada de cánticos patrióticos y ondear de banderas, reflejó tanto la pasión por el deporte como la tensa coyuntura política que atraviesa el país. Figuras clave del fútbol iraní y representantes oficiales acompañaron a los jugadores, quienes recibieron el respaldo de miles de ciudadanos antes de iniciar su travesía internacional.

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La participación del equipo se produce en un contexto de conflicto abierto con Estados Unidos e Israel y bajo la vigilancia de estrictas condiciones migratorias impuestas por los países organizadores del torneo.

La selección iraní recibe un apoyo masivo antes de viajar al Mundial

Miles de aficionados despidieron a la selección iraní en Teherán con cánticos y banderas, en una ceremonia cargada de simbolismo antes del Mundial 2026. (EFE)

Las calles de Teherán se vieron inundadas de simpatizantes que, provistos de banderas y pancartas, acudieron a la plaza Enghelab para expresar su respaldo al combinado nacional.

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El evento, transmitido por la televisión estatal, contó con la presencia de los futbolistas ataviados en uniformes rojos y negros, quienes fueron ovacionados al subir al escenario frente a la multitud. Mehdi Taj, presidente de la Federación de Fútbol de Irán, subrayó en su intervención la importancia simbólica del equipo: “Los jugadores representarán al pueblo, a los combatientes del país, al líder supremo y a la nación”, afirmó, destacando el papel de la selección como “pilar de autoridad y resistencia” en tiempos de adversidad.

Durante la ceremonia, se presentó oficialmente la nueva camiseta nacional, decorada con la imagen del guepardo iraní, símbolo de identidad deportiva y emblema de una especie amenazada que se ha convertido en ícono para la sociedad. El capitán Ehsan Hajsafi, en nombre de sus compañeros y del cuerpo técnico, leyó una carta en la que denunció la situación de conflicto y reivindicó el compromiso del plantel. “Bajo bombardeos y ataques con misiles, hemos trabajado para enaltecer la bandera de nuestro querido Irán en el escenario internacional”, señaló el manifiesto, que fue recibido con aplausos y vítores.

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Tensiones diplomáticas y condiciones para la participación

La participación de Irán en el Mundial 2026 se desarrolla bajo tensión diplomática, con restricciones migratorias y exigencias dirigidas a Estados Unidos y la FIFA. (EFE)

El contexto político marcó la ceremonia, donde no faltaron referencias directas a la guerra desatada tras los ataques del 28 de febrero, atribuidos a Estados Unidos e Israel, que han impactado de lleno en la vida cotidiana iraní. Entre pancartas y mensajes alusivos, la multitud recordó a figuras nacionales y a los caídos en el conflicto. “Hoy no venimos solo a despedir a un equipo de fútbol, sino a acompañar a jóvenes que representan la dignidad nacional en un momento difícil para el país. Serán nuestros soldados en territorio estadounidense”, expresó Reza, funcionario de 46 años, al asistir junto a su familia.

La delegación iraní tiene previsto trasladarse primero a Turquía para realizar una concentración previa antes de instalarse en Estados Unidos, donde la FIFA mantiene el calendario de partidos sin alteraciones.

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Sin embargo, la expedición permanece atenta a las restricciones migratorias que imponen los países anfitriones, especialmente en relación con antecedentes vinculados a la Guardia Revolucionaria, organismo catalogado como terrorista por el gobierno estadounidense. Mehdi Taj exigió públicamente que se garanticen los visados para todos los miembros del plantel y reclamó respeto hacia la República Islámica y sus instituciones durante la competencia.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó que no se impedirá la entrada a los jugadores, aunque advirtió que la medida no se aplicará a integrantes del cuerpo técnico o delegados con nexos comprobados con la Guardia Revolucionaria. Esta postura mantiene en vilo la composición definitiva de la delegación y añade incertidumbre sobre la logística del equipo durante su participación en el torneo internacional.

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El calendario de Irán en el Mundial 2026

Irán debutará ante Nueva Zelanda en el Mundial 2026 y afrontará un exigente Grupo G junto a Bélgica y Egipto en busca de avanzar a la siguiente ronda. (EFE)

La selección nacional de Irán se prepara para debutar en el Mundial el 15 de junio frente a Nueva Zelanda en Los Ángeles, primer encuentro del Grupo G. Posteriormente, medirá fuerzas ante Bélgica el 21 de junio en la misma ciudad y cerrará la fase de grupos el 27 de junio en Seattle frente a Egipto. El equipo establecerá su base operativa en Tucson, Arizona, desde donde coordinará entrenamientos y desplazamientos.

La ceremonia de despedida no solo puso de manifiesto el fervor popular, sino también la complejidad geopolítica que rodea la presencia de Irán en el Mundial. Mientras la FIFA reafirma la continuidad del campeonato según lo previsto, las autoridades iraníes insisten en su derecho a participar bajo condiciones equitativas y sin discriminación para sus representantes.

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La presencia de miles de ciudadanos en la plaza Enghelab y los mensajes emitidos por dirigentes y jugadores reflejan el peso simbólico que el fútbol adquiere en el contexto actual, así como las expectativas depositadas en la actuación del equipo durante la máxima cita internacional.