“Andy Polo tiene 15 días para arreglar su situación familiar”, confirmó directiva de Universitario

La directiva de Universitario de Deportes, en conferencia de prensa, anunció que Andy Polo no vestirá la camiseta del club ni jugará los partidos de la Liga 1 si en 15 días no resuelve su situación legal tras las declaraciones que hiciera en TV nacional su expareja y madre de sus hijos, quien lo denunció por maltrato físico y psicológico mientras se encontraba en Estados Unidos y por negarse a pasar la manutención correspondiente a sus pequeños.

“Hemos conversado con Andy y le hemos dado 15 días para que llegue a un entendimiento con su expareja. Él no la está pasando bien, la situación mediática lo afecta y esto repercute en la parte deportiva. Como institución le daremos todo el soporte para que concilie”, señaló Jean Ferrari en conferencia de prensa realizada en el Estadio Monumental de Ate.

El actual administrador de Universitario de Deportes indicó además que “el contrato de Polo está condicionado a que resuelva ‘su tema personal’” y que el club no puede hacerse de “la vista gorda y dejarlo de lado. Él es de la casa y nosotros tenemos que recuperarlo como futbolista”, expresó.

“Queremos pedir disculpas a las personas que se pueden haber sentido ofendidas con esta contratación. Creemos en la igualdad, el respeto y la inclusión. Por ello, nos ponemos a disposición de ambas partes para que lleguen a buenos acuerdos”, señaló el administrador de Universitario.

Asimismo, Ferrari confesó que “no hicimos la evaluación mediática de lo que podía generar la contratación de Andy Polo. Hoy, nos vemos en una coyuntura. Nosotros al vernos expuestos en una situación de esta naturaleza, hemos ahondado en el tema de investigación”.

Por su parte, el gerente legal del club, Giancarlo Mandriotti mencionó que Polo no fue despedido de Portland Timbers. “El club decidió separarlo por el impacto mediático y la relación se quebró. La MLS le pidió a Andy que no los demande por su salida debido a que no existía ningún tipo de falta para hacerlo”, acotó.

SITUACIÓN LEGAL DE ANDY POLO

Andy Polo saltó a la palestra de las portadas de los medios de comunicación, pero no por un gol o su talento con la pelota, sino por la denuncia pública que hizo su expareja y madre de sus dos hijos, Génesis Alarcón, de haber sido víctima de agresión física y psicológica por parte del exseleccionado peruano.

Esta denuncia marcó el fin de la relación del futbolista con los Portland Timbers, cuyos directivos decidieron rescindirle el contrato por el escándalo de agresión.

Posteriormente, Universitario de Deportes decidió contratar los servicios de Polo generando una ola de rechazo, pues el anuncio se dio a conocer el 8 de marzo, precisamente el día de la No Violencia contra la mujer.

Las críticas y protestas de mujeres hinchas del club crema no hizo mella entre los directivos, quienes luego emitieron un comunicado en el que defendían al jugador y manifestaban que Andy Polo no tenía denuncias o procesos judiciales en trámite.

“Con relación a la contratación del futbolista Andy Polo, debemos señalar que, tenemos pleno conocimiento de los procesos judiciales que vinculan al jugador en el Perú y Estados Unidos”

El programa Magaly Tv: La firme mostró el pedido de nulidad que hizo la defensa legal de Andy Polo ante un juzgado de familia.

“Cabe señalar que, para dicha contratación, se valoró la información que actualmente obra en los órganos de justicia del Perú y Estados Unidos, la misma que reveló que todo proceso penal estaba archivado. Por ello, el club optó por contratar los servicios del jugador”, señalaba el comunicado.

Sin embargo, las acusaciones de Génesis y el audio difundido de su menor hijo hizo que el Ministerio de la Mujer se pronunciara al respecto y emitiera otro comunicado en favor de las criaturas.

“Ser futbolista, deportista o tener fama jamás debe ser pretexto para justificar, tolerar y normalizar la violencia contra las mujeres. Exhortamos al club Universitario de Deportes a tomar acciones inmediatas en relación a la lamentable situación de violencia expuesta ayer en medios periodísticos y que involucra directamente a Andy Polo. Hombre que violenta, esposo que maltrata y padre que agrede debe ser sancionado. Los padres de familia no deben promover la violencia, menos aún frente a sus hijas/hijos”, dice el mensaje.”.

