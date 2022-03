Magaly Medina confiesa que ha vuelto a tomar pastillas antidepresivas: “Hace 15 años que las había dejado”

Magaly Medina volvió a tomar pastillas antidepresivas. (Foto: Instagram)

Magaly Medina contó detalles de su estado de salud en una entrevista a un medio local y lo que sorprendió a propios y extraños fue que revelara que está tomando pastillas para controlar su depresión, las cuales habría dejado hace aproximadamente 15 años, según cuenta la periodista.

Como se sabe, la conductora de espectáculos contó hace unos meses en su programa Magaly TV La Firme que padecía de depresión desde que tenía 23 años y que era una condición crónica, por lo que estuvo tomando pastillas por muchos años. Sin embargo, aprendió a controlarlo sin ellas, lo que le permitió dejarlas.

Ahora la popular ‘Urraca’ ha tenido que recurrir a los medicamente nuevamente para regular los niveles de serotonina en su sangre, conocida también como la ‘hormona de la felicidad’. Esto debido a que recientemente atravesó por un duro momento en su vida.

“Mi depresión es bioquímica, no es como otras que nacen de alguna pérdida. Ahorita tuve un episodio depresivo, sentí realmente que no tenía ganas de nada y me hicieron unas pruebas y arrojaron que la serotonina estaba fallándome”, comenzó diciendo para el diario Trome.

“Por eso he vuelto a tomar los antidepresivos después de 14 o 15 años que dejé las pastillas. Las estoy tomando por un breve periodo hasta equilibrar mi serotonina”, agregó.

Asimismo, resaltó que las pastillas ocasionan que su humor cambie, lo que repercute en su trabajo y con los que la rodean. “Claro, pasar por este episodio me cambia el humor, pero ya los chicos (sus ‘urracos’) me conocen, han trabajado muchos años conmigo”.

Durante su entrevista, Magaly Medina contó que a sus 58 años cuida mucho de su estilo de vida, pues trata de hacer ejercicios cada vez que puede y comer saludable, ya que los psiquiatras que la estuvieron tratando se lo recomendaron.

“Cuido mucho mi salud física y mental porque hago mucho ejercicio, pues a los 23 años fui diagnosticada como depresiva crónica y durante muchos años me la pasé tomando antidepresivos, pastillas para la ansiedad. Y en un momento determinado los psiquiatras que me trataron me dijeron que una de las cosas que tenía que hacer para que la serotonina llegue bien a los neurotransmisores de mi cerebro era hacer ejercicios, y así, por decisión propia, empecé a dejar las pastillas”, manifestó la figura de ATV.

MAGALY MEDINA CONTRA ETHEL POZO Y GISELA VALCÁRCEL

Magaly Medina desató toda su indignación contra Ethel Pozo y Gisela Valcárcel. Esto por las recientes declaraciones de la conductora de América Hoy, quien confesó haber sido testigo del inicio de la relación clandestina de Christian Domínguez con Isabel Acevedo durante su participación en El Gran Show.

Como se recuerda, la ‘Chabelita’ aseguró en Magaly TV La Firme que inició un romance con el cumbiambero en la segunda temporada del reality de baile de la ‘Señito’. Sin embargo, Ethel Pozo y Brunella Horna indicaron que Acevedo estaba cayendo en contradicciones, ya que ellas presenciaron el inicio de su relación amorosa en la primera temporada de Reyes del Show, cuando Domínguez seguía estando casado con Karla Tarazona.

La periodista de espectáculos consideró que no era correcto que Ethel Pozo le reclame ahora a Isabel Acevedo por haberse metido en el romance que había entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, puesto que ella misma confesó que presenció la infidelidad hace seis años y nunca dijo nada hasta ahora, al igual que su madre.

“A ella le da cólera la deslealtad, a mí me da cólera el apañamiento, la hipocresía, la doble moral, la doble cara. Eso me da cólera. Si Gisela Valcárcel es jefa del equipo y ves que ese hombre está casado y que viene su mujer a los ensayos dando de lactar a su bebito, vas y le llamas la atención. ¡Haces algo! Pero a ellas les convenía este tipo de situaciones”, expresó fastidiada.

“Recién ahora Ethel se indigna, recién le da cólera y le da ira. A mí qué cólera que me da la hipocresía barata de todas estas, acostumbradas a vivir en ollas de grillos. Ahí se callan, miran y no dicen nada. ¿Alguna le dijo a Karla Tarazona que su marido estaba coqueteando con la Chabelita, que era su bailarina? Yo hubiera hecho eso y lo he hecho con amigos míos”, añadió.

