Isabel Acevedo: Karla Tarazona, Pamela Franco y más razones por las que terminó con Christian Domínguez

La bailarina y expareja de Christian Domínguez contó por qué decidió separarse del cumbiambero. (Foto: Composición)

Isabel Acevedo decidió romper su silencio en el set de Magaly TV La Firme, en la edición de este miércoles 23 de marzo. La bailarina desmintió a su expareja Christian Domínguez, quien aseguró que terminaron su relación amorosa porque, supuestamente, la bailarina no aceptaba que él viera al hijo que tiene con Karla Tarazona.

Luego de anunciar que le ha enviado una carta notarial para que se rectifique de sus declaraciones, la ganadora de Reinas del Show dio las verdaderas razones por las que ella le puso punto final a su relación sentimental luego de tres años juntos. La pareja se conoció en El Gran Show en el 2016 y terminaron en el 2019.

PELEAS CON KARLA TARAZONA

Una de las razones de su rompimiento fue Karla Tarazona, expareja de Domínguez y madre de uno de sus tres hijos. Según la bailarina, la presentadora de TV siempre hablaba mal de su romance porque creía que el cumbiambero había sacado los pies del plato con ella, ya que se conocieron cuando ellos todavía seguían juntos.

“Él me decía que iba a estar así solo unos meses. Iba un año, dos años, tres años y no paraba. Entonces dije que no aguantaba, que estaba cansada. No paraba de salir y hablar de mí. Me hacía sentir mal en todos los sentidos. Me sentía muy cargada” , dijo durante la entrevista.

Además, Acevedo negó haber dejado su ropa interior en su casa, como así lo dijo la conductora durante su participación en El Valor de la Verdad, donde mostró un calzón que encontró entre la ropa de Christian como prueba de la supuesta infidelidad con su entonces bailarina de El Gran Show.

“Yo siempre me callé porque cómo me iba a poner con ella a discutir. Obviamente ella me iba a matar. Es falso que ese calzón sea mío. Él me dijo que (el calzón) era de una de las amigas de Karla que se quedaba a dormir en la casa” , sostuvo.

SOSPECHAS DE INFIDELIDAD

Aunque la Chabelita indicó que jamás pudo comprobar que Domínguez le fue infiel, sí remarcó que desconfiaba de él porque tenía un “presentimiento de mujer” que la hacía dudar de su sinceridad, especialmente en los últimos meses de relación, cuando apenas se veían.

Recordemos que el integrante de Gran Orquesta Internacional ha destacado en la prensa nacional por sus múltiples romance con diversas chicas del espectáculo. Además, sus exparejas, como es el caso de Karla Tarazona y Melanie Martínez, lo han acusado de no haber respetado su relación sentimental.

“Había cositas que él me dejaba al aire y yo me estaba volviendo insegura de mi misma. Tenía un presentimiento de mujer. No tengo una prueba tangente de que él me haya engañado, pero yo encontré unos mensajes en su celular” , sostuvo.

MENSAJES COQUETOS CON OTRAS MUJERES

Isabel señaló entre lágrimas que encontró unos mensajes en el Instagram de Christian Domínguez que la hicieron sospechar que habría existido una tercera persona en discordia, y no precisamente se trataría de Pamela Franco.

“Yo encontré algunos mensajes… no sé quién es esa chica. En Instagram encontré mensajes donde él estaba coqueteando. Además, una persona muy allegada, que no puedo decir su nombre, me dijo que estaba coqueteando con otra persona, que no es su pareja actual” , indicó Acevedo.

Más adelante, Chabelita contó que habló con un familiar de Domínguez sobre sobre las cosas que encontró en su celular. Pero lejos de ayudarla, le dijeron que así fue cómo lo conoció y no podía hacer nada para cambiarlo.

“Me dijeron ‘qué podemos hacer, Isabel, tú lo conociste así’. ¿Qué me tocaba? Apechugar y avanzar hasta donde yo podía... Los tres años no fueron así, pero sí los últimos veces, cuando inició su programa con Pamela Franco”, detalló.

Isabel Acevedo rompe en llanto al recordar qué encontró en el celular de Christian Domínguez. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

SOSPECHAS DE PAMELA FRANCO

Otro motivo por el que Isabel decidió terminar su relación amorosa con el cantante de cumbia fue por el trabajo que tenía junto a Pamela Franco en la conducción del programa Se Pone Bueno. De acuerdo con sus declaraciones, ella jamás sospechó de la cantante porque le tenía fe a Christian Domínguez, pero esto cambió con el pasar del tiempo.

“Los últimos meses fue cuando inició el programa. Ahí empecé a sentir más la lejanía. No sospeché de ella porque yo estaba enfocada en mi trabajo y nunca lo celé porque si yo tengo pareja es para confiar. Yo no estoy detrás de mi pareja… Pero también me dijeron que él la llevaba en el carro. Y bueno, pues ”, precisó.

Sus sospechas tomaron forma cuando se dirigió a la casa de Christian para recoger sus cosas al día siguiente de haber hecho su ruptura. Fue allí que encontró el reloj de Pamela en el baño de su expareja. “Él siempre negó que tenía algo con ella, pero era su reloj porque se lo vi en unas fotos de Instagram. Me reemplazó”.

SEGUIR LEYENDO: