Gisela Valcárcel y Ethel Pozo lloran juntas tras aparición de Jorge Pozo: “Hemos decidido callar por nuestras hijas”

Un emotivo momento se vivió este martes 8 de marzo en América Hoy. Gisela Valcárcel se enlazó con el programa para dar un empoderador mensaje por el Día Internacional de la Mujer y aprovechó para referirse al padre de Ethel Pozo, quien reapareció en su vida luego de varios años de ausencia.

Esto sucedió luego que el magacine transmitiera un video sobre la exitosa trayectoria de la ‘Señito’. Fue allí que Ethel Pozo elogió a su madre por conseguir hacerse un nombre en la televisión peruana siendo madre soltera y sin ayuda de nadie.

“Somos millones las mujeres en nuestro país que sacamos a nuestros hijos adelante solas. En mi caso son dos niñas y estoy feliz de acompañarlas siempre. Porque papá y mamá es quien está siempre al lado de estos seres tan maravillosos que solo Dios no ha regalado ”, expresó la presentadora de TV.

Bastante conmovida, Gisela agradeció a Dios y al público por haberla apoyado en los últimos días, ya que jamás creyó que esa parte de su vida sería expuesta en televisión. “Se dice que yo le he contado todo pero no es verdad. Me he guardado muchas cosas para mí y para mi intimidad. Siempre pensaba que si un día la gente conocía sobre tu nacimiento Ethel, un día servirá para unirnos”, precisó.

ETHEL POZO NO AGUANTÓ LAS LÁGRIMAS

Ethel Pozo aseguró que no tiene pensado responderle a su padre porque respeta la privacidad de Gisela Valcárcel, quien intentó mantener esa parte de su vida oculta por largos años. También por el bienestar de sus dos hijas, puesto que Jorge Pozo sigue siendo abuelo de ambas.

“Cuando una madre sabe que saca adelante a su hijo, hay muchas cosas que no se cuentan y queda para la intimidad. No está todo expuesto, nosotros hemos decidido ser unas damas y callar por nuestras hijas” , indicó mientras la ‘Señito’ se limpiaba las lágrimas del rostro.

Por su parte, la rubia presentadora precisó que calló por Ethel y por sus nietas, pero sobre todo porque no quería responder con la “misma moneda”. “De qué Jesús o de qué estaría hablando si yo respondo todo lo que se diga de mí de la misma forma? Quiero responder de la forma que lo haría Dios” .

“Si quieren saber... Ethel está tranquila, yo también. Estamos agradecidas por la solidaridad que hemos sentido estos días (...) Jamás imaginé que esto pasaría, pero vi la mano de Dios. Pasó lo que pasó. Solo he estado protegiendo a mi familia y a mí con mis oraciones. No hay mal que no dure cien años”, añadió mientras su hija rompía en llanto.

¿QUÉ PASÓ CON EL PADRE DE ETHEL POZO?

Luego de permanecer más de 30 años alejado de Ethel Pozo y Gisela Valcárcel, Jorge Pozo se presentó en el set de Amor y Fuego para contar detalles inéditos sobre su romance con la ‘Señito’. Además, para pedirle a su hija que se vuelvan a ver, aunque no le pidió perdón por haberla abandonado a los 8 años.

“Lo único que le puedo decir a mi hija es que la vida es bella y los años están pasando, yo quisiera verte, darte un abrazo, un beso. En cualquier momento me puedo ir y mi último deseo sería verte, hijita”, señaló Pozo.

Jorge Pozo tampoco tuvo problemas en reconocer que también vino al Perú para poder pedirle una pensión de alimentos a su hija Ethel. De acuerdo al hombre de 66 años, este se encuentra atravesando una complicada situación económica por la pandemia, pues afectó el negocio que tiene en Ecuador.

“Una pensión mensual, que es lo que sería lo más humano que se le puede dar a un papá, si es que la hija tiene una buena posición. Me siento con la conciencia tranquila, seguí la ilación y la forma de vida que estaba viviendo. Dame un motivo o una razón para yo desistir o para que me pongan esa objeción”, señaló.

