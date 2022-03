Magaly Medina arremete contra Día D por entrevista a Andy Polo: “La intención era lavarle la cara”

Magaly Medina critica entrevista a Andy Polo. (Foto: Instagram/ ATV)

La conductora Magaly Medina desató toda su artillería contra Día D luego que emitiera una entrevista que le hizo a Andy Polo, donde el futbolista intenta dejar como mentirosa a la madre de sus hijos, Génesis Alarcón. La periodista no dudó es despotricar contra el espacio de ATV y señalar que se le intentó limpiar la cara.

Como se sabe, la presentadora de TV se ha mostrado totalmente involucrada con la situación que enfrenta la expareja de Andy Polo. En esta última edición del 22 de marzo, el programa difundió un revelador audio donde se escucha a los pequeños de Génessis Alarcón llorando ante una pelea de sus padres. Cabe resaltar que un extracto de este material ya se había difundido en un anterior programa, sin embargo, tras las declaraciones de Andy Polo, minimizando el hecho, la madre autorizó a que se exponga completamente.

“Andy Polo dio una extensa entrevista en el programa Día D, de este canal, entrevistado por una reportera que evidentemente no se informó bastante y no comparó la larga investigación que nosotros hicimos y apenas le dio un párrafo a la abogada de Génessis de toda una larga entrevista”, inició Magaly Medina antes de presentar a Génessis Alarcón.

“Claro, la intención ha sido limpiarle la cara al jugador de fútbol, evidentemente él niega cualquier agresión porque hoy día Universitario de Deportes acaba de anunciar el video oficial de la incorporación de Andy Polo, así que tenían que tener un medio de información donde él dijera y se limpiara de las acusaciones fuertes que le ha hecho Génessis Alarcón, la madre de sus dos hijos y su esposa aún” , acotó la conductora.

Magaly Medina arremete contra Día D por entrevista a Andy Polo. (Video: ATV/ Magaly TV La Firme)

MAGALY MEDINA DESMIENTE A ANDY POLO CON REVELADOR AUDIO

Como se recuerda, Andy Polo, señala que en ningún momento agredió a su expareja porque estaba imposibilitado, pues tenía una lesión. Estas palabras enervaron a la presentadora de TV, ya que minimizó el audio mostrado en su programa. Es por ello que decidió responderle con la grabación completa.

´Él dice que en ningún momento pudo agredir a Génessis en los Estados Unidos cuando ella llama al 911, porque dice que estaba imposibilitado, acababa de tener una lesión gravísima, estaba sentado en una silla frente a ella, y trataba de quitarle el celular nada más, jamás pudo golpearla, pegarle, porque estaba con muletas y no podía caminar”, indicó la conductora de Magaly TV La Firme para luego revelar que tenía un audio que probaba lo contrario.

“Sin embargo, en el audio escucharemos hoy (21 de marzo), aquí se va a notar punto a punto cómo la persigue, sube sus escaleras con ella al segundo piso. En esta grabación se escucha incluso el sonido de los pasos y de ella diciéndole ‘no me sigas’ y subiendo las escaleras”, explicó la conductora de TV, quien tuvo como invitada a Génessis una vez más.

Magaly Medina califica este material como terrorífico, pues “se escucha el llanto de los niños, es de terror, el llanto del hijito de Andy Polo y Génesis Alarcón diciendo ‘mamá dale el celular, te va a pegar’. Es realmente terrorífico”, indicó bastante consternada.

“Qué horror, por Dios (...) es realmente, yo sé, es revelador, es de terror (...) se me rompe el corazón escuchar a ese niñito”, señaló en otro momento.

Esposa de Andy Polo rompe en llanto tras escuchar audio que demostraría maltrato por parte del futbolista. (VIDEO: ATV / Magaly TV La Firme)

GÉNESSIS ALARCÓN EXPLICA POR QUÉ DEJÓ EN VISTO A ANDY POLO?

En entrevista con Día D, el jugador de la ‘U’ indicó que nunca se olvidó de sus hijos y que, en realidad, era Génessis quien no lo permitía verlos ni encontrarse con ellos, ya que siempre dejaba en visto sus mensajes. Sin embargo, su aún esposa se presentó en el programa de Magaly Medina para desmentirlo.

En su defensa, Alarcón señaló que no respondió porque no contaba con internet en su celular. Además, aseguró que tiene pruebas donde posteriormente sí le contestaba y le pedía víveres para los los niños.

“Yo no podía responderle porque no tenía internet. Si le respondía era porque iba a la casa de la vecina. De donde voy a tener internet si de los 20 soles que él me dio una vez, me pidió vuelto. Le respondí, pero él no muestra nada. No me llamaba. Yo le dije ‘Tú sabes que no tengo internet ni dinero para una recarga’”, sostuvo.

