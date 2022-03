“On the mend”, la emotiva canción que le dedicó Dave Grohl a Taylor Hawkins cuando cayó en coma tras una sobredosis

Taylor Hawkins y David Grohl mantuvieron una fuerte amistad que duró 25 años, compartiendo los mejores y los peores momentos de la vida.

Más noticias sobre la muerte de Taylor Hawkins. El legendario baterista de Foo Fighters fue encontrado sin vida en un hotel de Bogotá, Colombia, la noche del 25 de marzo. El músico de 50 años se encontraba en ese país como parte de una gira programada por América Latina, que tuvo a la banda como cierre estelar del Festival Lollapalooza Argentina.

La noticia de su deceso ha impactado a fans de todo el mundo y también la de diversos artistas internacionales, quienes han lamentado la muerte de Taylor Hawkins a través de las redes sociales. Hasta el momento no se ha dado a conocer los motivos del fallecimiento, pero se especuló al inicio que estaría asociada al consumo de sustancias estupefacientes. Sin embargo, se ha dado una segunda teoría: habría muerto por un infarto, según la Secretaría de Salud de Bogotá.

En medio de las investigaciones, se viralizó en Twitter una anécdota que contó el líder y vocalista de Foo Fighters durante una entrevista para un documental. En el clip, se escucha a Dave Grohl hablar sobre la canción que le dedicó a su amigo desde hace más de 25 años, cuando cayó en coma debido a una sobredosis de heroína. Nos referimos a “On the mend”.

“No sé si Taylor lo sepa, pero en el disco acústico hay una canción que es para él llamada “On the Mend”. La escribí cuando él estaba en coma por sobredosis. Es sobre Taylor, nunca le he dicho que es para él. Es una canción de amor que habla sobre un amigo moribundo. La puse en el disco y pensé que se daría cuenta, pero jamás hemos llegado hablar del tema. Tampoco quiero hablar de eso”, expresó.

Dave Grohl habla sobre "On the mend", canción que le dedicó a Taylor Hawkins. (VIDEO: Twitter)

TAYLOR HAWKINS Y RELACIÓN CON LAS DROGAS

El fallecido baterista de Foo Fighters tuvo un roce con la muerte en el 2001, cuando tenía 29 años. En aquel entonces, sufrió una sobredosis de heroína y cayó en coma durante dos semanas. Esta desconcertante experiencia lo alejó del consumo de las drogas, según aseguró hace unos años atrás.

“Hubo un año en el que las fiestas se volvieron un poco pesadas. Y gracias a Dios, en algún nivel, este tipo me dio la línea equivocada o la cosa equivocada una noche, y me desperté pensando, ‘¿Qué diablos pasó?’ Ese fue un verdadero punto de cambio para mí”, dijo en el 2018.

En la imagen, el baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, quien falleció en la noche de este viernes 25 de marzo en un hotel de Bogotá, Colombia. Foto: Getty Images

En otro reportaje, en 2021, el músico compartió desgarradores detalles de esa experiencia. “ Estaba de fiesta en Londres una noche, y por error hice algo y cambió todo. Creí el mito de la maldita vida de vivir duro y rápido, morir joven. No estoy aquí para predicar sobre no consumir drogas, porque me encantaba hacerlo, pero perdí el control por un tiempo y casi me atrapa”, sostuvo.

De acuerdo con Taylor, despertar del coma se convirtió en un hecho que cambió por completo por su vida para bien. “Me alegro de que me haya dado un golpe en la cabeza en ese momento. Tampoco quitaría nada de lo que he hecho o por lo que he pasado, porque todo es parte del viaje y del viaje. Estoy tratando de ser tan sincero como puedo ser”.

LETRA DE “ON THE MEND”

One more day that I’ve survived

Another night alone

Another night alone

Pay no mind I’m doing fine

I’m breathing on my own

I’m here, and I’m on the mend

I’m here, and I’m on the mend my friend.

Wake me when the hour arrives

Wake me with my name

See you somewhere down the line

We’re tethered once again

One more day that I’ve survived

Another night alone

Pay no mind I’m doing fine

I’m breathing on my own

I’m here, and I’m on the mend

I’m here, and I’m on the mend my friend.

Wake me when the hour arrives

Wake me with my name

See you somewhere down the line

We’re tethered once again

I’m here, and I’m on the mend

I’m here, and I’m on the mend my friend (x2)

Was it you? Sat Alone, here we go...

Close your eyes and stay a while

To take me where you go

Single file we walk the mile

Who’s wandering back home

I’m here, and I’m on the mend

I’m here, and I’m on the mend my friend (x2)

Was it you? Sat alone

Here we go... (x4)

