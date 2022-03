Christian Domínguez lanza advertencia a Isabel Acevedo: “Ponle paños fríos porque hay cosas que no se han sabido”

Christian Domínguez explota contra 'Chabelita'. (Foto: Captura / Instagram)

La polémica entre Christian Domínguez y su expareja Isabel Acevedo continúa. En la edición de este 23 de marzo de América Hoy, el cumbiambero volvió a pronunciarse luego de escuchar a la bailarina decir que ella también tiene mucho por contar sobre el fin de su relación.

Recordemos que todo comenzó cuando el cantante confesó que su romance con la coreógrafa terminó porque quiso alejarlo de su hijo, fruto de su amor con Karla Tarazona, haciéndolo elegir entre ella y él, situación que el artista no toleró.

Lo mencionado por la exparticipante de Reina del Show no le habría gustado para nada al cantante cumbia y aprovechó las cámaras para enviarle un contundente mensaje. Según comenzó diciendo, los dimes y diretes iniciaron porque la popular ‘Chabelita’ dejó entrever que lo que él dijo sería una mentira.

“¿Qué enciende la pradera? Justamente da un comentario de su papá que me da a entender que este tema era mentira y sabemos que hablar de mi niño es complicado, fue siempre el problema, debió terminar mucho antes y debería quedar ahí porque más de ese problema no tuvimos”, dijo Domínguez mostrando su incomodidad.

Asimismo, dejó en claro que entre él y la bailarina no existe ningún otro problema, pues el motivo principal de su distanciamiento sería su primogénito de 6 años. Además, no dudó en lanzarle una advertencia a Isabel Acevedo.

“No hemos tenido otro problema, siempre fue el mismo si el tema es mentir por un tema económico, pero sí es un tema de salir a mentir, yo no pienso hablar más del tema, lo veo como amenaza, pero ojo que hay cosas que no se han sabido. Por eso yo digo ponle paños fríos porque hay cosas que ni siquiera lo veo con ella , sino con familiares cercanos a ella que no me interesa toca“, precisó.

Fue en ese momento que Brunella Horna le dijo que su mensaje sonaba a una amenaza y el cantante lo reafirmó. “Efectivamente, es preferible que si ya se dijo lo que ya se había dicho es que se deje ahí, que continúe, que estemos alejados, sin embargo, siempre ha venido aquí sin problema alguno”.

Cabe resaltar que ambos terminaron en el 2019 luego de tres años de romance. De inmediato, el cumbiambero inició su amorío con Pamela Franco, con quien ya convive y tiene una hija. La también cantante ha demostrado tener buena química con los hijos de Christian, incluso con la propia Karla Tarazona.

Christian Domínguez amenaza con contar cosas sobre su relación con Isabel Acevedo. (Video: América TV)

KARLA TARAZONA EVALÚA DEMANDAR A CHRISTIAN DOMÍNGUEZ E ISABEL ACEVEDO

La conductora de ‘D’ Mañana’, Karla Tarazona, expresó su fastidio luego que el nombre de su hijo se viera involucrado entre la pelea de Christian Domínguez con Isabel Acevedo. La presentadora de TV indicó que no tolerará que sigan nombrando a su pequeño en sus discusiones. “No se los voy a permitir”, dijo muy fastidiada.

“Me parece una falta de respeto, incluido el padre de mi hijo, el nombre de mi hijo para estar en este tipo de pleitos. Si tú te quieres pelear con una persona, si tú te quieres decir la vela verde, díganse los dos, pero creo que una criatura como mi hijo no tiene por qué estar metido en medio de esta bronca. Los años ya pasaron y sobre la leche derramada ya nadie tiene por qué llorar”, acotó bastante enérgica.

Asimismo, arremetió contra el programa América Hoy, por permitir que se hable de un menor. “Que estén utilizando el nombre de mi hijo en un programa para hacer su rating y andarlo mencionando como se les da la gana, yo no se los voy a permitir ni siquiera al propio padre”.

“Entre adultos nos podemos decir de todo, pero que se metan con un menor de edad y sobre todo en un pleito que es de dos, eso no se los voy a permitir, y si tengo que accionar o reaccionar de una forma lo voy a tener que hacer porque ya me cansé que durante todos estos días se esté tocando el nombre de mi hijo”, agregó.

