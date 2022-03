Karla Tarazona acepta las disculpas públicas de Isabel Acevedo: “Errar es humano”

Karla Tarazona perdona a Isabel Acevedo. (Foto: Instagram)

Aunque desde hace casi tres años Isabel Acevedo y Christian Domínguez terminaron su relación sentimental, Karla Tarazona no desaprovechaba ningún momento para seguir atacando a la popular ‘Chabelita’ por supuestamente haberse metido en su relación con el cumbiambero.

Sin embargo, este enfrentamiento llegó a su fin hoy, cuando la bailarina utilizó las cámaras de Amor y Fuego para dirigirse a la conductora de televisión y pedirle disculpas por si en algún momento la hizo sentir.

Las palabras de Isabel Acevedo fueron escuchadas por la misma Karla Tarazona, quien aceptó contestar la llamada que le hizo el magazine para responder en vivo las disculpas públicas que le hizo llegar su ‘enemiga’ número uno durante varios años.

Lejos de cuestionarla o seguir atacándola, la conductora radial tomó de buena manera las disculpas y decidió perdonar a la ‘Chabelita’, señalando que daba por concluido la enemistad que tuvieron durante varios años.

“ Errar es humano, todos hemos cometido errores en algún momento de nuestra vida. Ahora tengo una familia constituida, un esposo maravilloso que me apoya siempre, mis hijos... yo también voy a dar por terminado todo esto. Decirle a Isabel, que las disculpas públicas son aceptadas ”, comentó.

En otro momento Karla Tarazona dio a conocer las verdaderas razones por las que se encontraba molesta con Isabel Acevedo, indicando que el tema de la infidelidad no era lo que más le fastidiaba, sino cómo se habían dado las cosas en su momento.

“Yo quiero que entiendan algo... quizás todo este tiempo no fue el tema de ‘me quitó o no me quitó’; a mi lo que siempre me dolió fue cómo se dieron las cosas, yo no me porté de mala forma con ella... yo siempre dije que ‘por qué no dice la verdad’. Creo que, al final, hoy todo está más que claro. Yo deseo de corazón que todo seamos felices dentro de la vida que cada uno tiene”, agregó.

Da por concluido el tema. Tras seis años de enfrentamientos, Karla Tarazona decidió perdonar a Isabel Acevedo.

ISABEL ACEVEDO TAMBIÉN SE DISCULPÓ CON SU MAMÁ

Isabel Acevedo se presentó en el programa Amor y Fuego para dar detalles de la relación sentimental que mantuvo con Christian Domínguez durante varios años. De acuerdo a la bailarina, ella se arrepiente de haber estado con el cumbiambero, pues su mamá le advirtió qué era lo que pasaría si aceptaba estar con él.

Ella no pudo evitar quebrarse al comentar este tema porque recordó que su progenitora estuvo con ella en las buenas y en las malas, por lo que también le pidió disculpas, especialmente por no haberla escuchado en su momento.

“ Lamentablemente no le hice caso a mi mamá, mi mamá me advirtió muchas veces, no lo aceptaban en mi casa, en ese momento yo me ilusioné muchísimo, me enamoré y bueno yo solamente le hacía caso a todo lo que él me decía ”, añadió.

