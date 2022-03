Isabel Acevedo llora al recordar los mensajes que encontró en el celular de Christian Domínguez: “Fue horrible”

La Chabelita rompió en llanto al recordar los últimos meses de relación con Christian Domínguez. (Foto: Captura ATV)

Este último miércoles en el set de Magaly TV La Firme, Isabel Acevedo rompió en llanto al recordar los últimos meses de relación con su expareja Christian Domínguez, quien ha salido a despotricar en contra de ella en América Hoy. Según dijo Chabelita, la desconfianza era tal que revisaba el celular del cumbiambero con miedo y, además, contó que encontró algo en sus chats que la decepcionó por completo.

Durante la entrevista, la ganadora de Reinas del Show relató que se sentía muy incómoda debido al trabajo de Domínguez junto a Pamela Franco, con quien ahora mantiene un romance y hasta tienen un hijo juntos. Esto porque tenía un “presentimiento de mujer” que la hacía dudar de su fidelidad y porque no se veían como antes lo hacían.

“Solo lo veía en las noches para cenar. Esos momentos de soledad y las dudas que tenía como mujer me estaban dañando la cabeza. Es más, yo le revisaba el teléfono y cuando lo hacía temblaba ”, expresó entre lágrimas la también bailarina.

Fue en ese momento que Magaly Medina, conductora del programa, le preguntó si había encontrado algo alguna vez. “Es que recuerdo eso… y me pongo mal. Era horrible, temblaba. Yo dije que eso estaba mal, que parecía una enfermedad. Dije que me tengo que alejar de esto. Los últimos meses vivía dudando” .

¿QUÉ ENCONTRÓ EN EL CELULAR DE CHRISTIAN DOMÍNGUEZ?

Isabel Acevedo señaló que no tiene pruebas para demostrar que Christian Domínguez le fue infiel durante su relación, pero sí recalcó que encontró unos mensajes en su Instagram que la hicieron sospechar que habría existido una tercera persona en discordia, y no precisamente se trataría de Pamela Franco.

“Yo encontré algunos mensajes… no sé quién es esa chica. En Instagram encontré mensajes donde él estaba coqueteando. Además, una persona muy allegada, que no puedo decir su nombre, me dijo que estaba coqueteando con otra persona, que no es su pareja actual ”, indicó Acevedo.

Más adelante, Chabelita contó que habló con un familiar de Domínguez sobre su actitud distante con ella y sobre las cosas que encontró en su celular. Pero lejos de ayudarla, le dijeron que así fue cómo lo conoció y no podía hacer nada para cambiarlo.

“Me dijeron ‘qué podemos hacer, Isabel, tú lo conociste así’. ¿Qué me tocaba? Apechugar y avanzar hasta donde yo podía... Los tres años no fueron así, pero sí los últimos veces, cuando inició su programa con Pamela Franco”, sostuvo.

LE ENVIÓ UNA CARTA NOTARIAL

Luego que Christian Domínguez asegurara que terminó su romance con Isabel Acevedo porque ella lo obligó a decidir entre ella y su hijo, la bailarina negó las acusaciones en el set de Magaly Medina. Además, informó que junto a su abogado le envió una carta notarial al cumbiambero para que se rectifique.

“Yo terminé con él porque me cansó, yo me canse de cargar su mochila, yo le dije, pero él me quiere responsabilizar por sus actos que como padre debería asumir, en cambio dice que todo fue por el tema del niño”, dijo.

Asimismo, Isabel Acevedo reveló que otro de los motivos del fin de su relación con el cumbiambero fueron los constantes ataques que recibía por parte de Karla Tarazona, otra de sus exparejas. Según dijo, la presentadora de Panamericana TV no paraba de responderle cada vez que ella salía a hablar en televisión.

Cabe resaltar que Tarazona ha acusado a Isabel Acevedo de, presuntamente, haberse metido en su relación con Domínguez, ya que ella fue su pareja de baile en El Gran Show y al poco tiempo formalizaron un romance.

Isabel Acevedo desmintió las recientes revelaciones de Christian Domínguez, quien aseguró que terminó su relación con la 'Chabelita' porque se interponía entre él y su hijo.

