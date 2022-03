Zagaladas remeda las populares frase de Magaly Medina. (Foto: Instagram)

Magaly Medina y el tiktoker Zagaladas se reunieron una vez más para hacer un divertido video. Esta vez, la pareja grabó nuevamente en el hogar de la periodista e hicieron un duelo de quién interpretaba mejor las populares frases de la presentadora de TV.

En este material, el cual fue colgado en la cuenta de Instagram de la conductora de Magaly TV La Firme, la periodista recuerda aquella vez que dijo: “Tú nunca pisarás mi casa ni sabrás la intimidad de mi vida”.

Mientras que Zagaladas dijo: “Mi nombre es una marca registrada, nadie tiene derecho a usar mi voz, mi imagen sin mi consentimiento. A mi si me quieren como imagen, mi voz, mi cara, me pagas cholita, me pagas”, generando la risa de la conductora de TV.

El siguiente roud fue para Medina, quien interpretó: “Hay que lindo venir otra vez, estar con ustedes, como los quiero, los he extrañado mis corazones (jajajaja). La huachafería me gana de vez en cuando”.

Zagaladas, por su parte, hacía gestos de disconformidad. Luego continuó: “Desde chiquita que soy independiente hago siempre lo que quiero. Y mi palabra es la ley (jajaja) Y sigo siendo el rey”.

Magaly Medina no dudaba en reír con cada interpretación del influencer, con quien ya viene grabando más de un video y alcanzando la total aceptación de sus seguidores . Los fans, por su parte, rápidamente reaccionaron a este video y resaltaron la buena dupla que hacen. “Los dos jajajaja me encantaron”, “Los adoro buena dupla”, se puede leer en los comentario.

“Lo siento Magaly soy tu fan pero la señito Paty lo hizo mejor”, añadió otro seguidor en el video que cuenta con más de 289 mil reproducciones.

Tiktoker Zagaladas remeda las populares frase de Magaly Medina y esta fue la reacción de la conductora de TV. (Video: Instagram)

Cabe indicar que Zagaladas es un creador de contenido peruano que en la red social TikTok ya suma más de un millón de seguidores y sus videos tienen más de 32 millones de reproducciones. Se trata de Álvaro Zagal, un joven que interpreta a su propia madre, bajo el nombre de mamá Patty.

NO ES EL PRIMER VIDEO QUE GRABAN

Sin embargo, no el primero video que graban Magaly Medina y Zagaladas. Hace unas semanas, la conductora de TV lanzó un video donde se le ve a ‘mamá Patty’ llegando de manera intempestiva a la lujosa casa de la conductora. “Ahora que estás caída de amigas, he venido a ofrecerte mi amistad”, le dice Zagaladas en tono de broma. Esto en referencia a su enemistad con Jessica Newton.

El sketch termina con Zagaladas retirándose de la casa con una cartera, un vestido e incluso a Channel, el perrito de Magaly.

Así fue el diálogo que sostienen Magaly y ‘mamá Patty’, que termina con una clara referencia a Deyvis Orozco.

- Magaly Medina: ¿Quién anda ahí?

- Mamá Patty: Otra urraca

- MM: Patty, ya te vi. ¿Qué haces en mi casa?

- MP: Y cuando tú ampayas, ¿quién te dice algo?

- MM: Por favor, vete de mi casa. Retírate.

- MP: Me voy hija, pero ¿sabes qué? No te creas tan importante.

- MM: Adiós, con cariño.

Zagaladas entra a la casa de Magaly Medina

¿QUIÉN ES ZAGALADAS?

En una entrevista con el programa Al Sexto Día, Álvaro Zagal cuenta que todavía celebra cada like y cada seguidor en sus redes sociales, porque es consciente de lo que cuesta convencer a un seguidor que tu contenido es bueno y vale la pena.

Su madre también participó de la entrevista y reconoce que está orgullosa de cómo su hijo crece día a día. “Estoy como fan destacada”, dice. Aunque, Álvaro reconoce que su mamá es como en los videos que hace, y hasta peor. Reconoce que su madre es su gran inspiración y el gran motor para generar éxito en redes sociales.

Actualmente, ha alcanzado tal éxito que varias marcas lo han contratado para generar contenido. Zagal reconoce que al inicio no le fue fácil crear videos para marcas, pero luego logró agarrarle el ritmo. Esto le ha permitido comprarse un departamento de estreno en Miraflores.

SEGUIR LEYENDO