Yo Soy: Maricarmen Marín, Ricardo Morán y más jurados que desfilaron por el programa de imitación

Conoce a todos los miembros del jurado que pasaron por el programa de imitación en la última década.

Yo Soy, el concurso de imitación musical más exitoso de la televisión peruana, se estrenó el 9 de abril de 2012 por la señal de Latina Televisión. Desde entonces, el programa ha contado con diversos ganadores, miembros del jurado y presentadores. Sin embargo, el talento de los concursantes siempre se ha mantenido a la altura.

Este 2022, el espacio televisivo cumple 10 años y lo celebrará en el Circuito Mágico del Agua con una temporada especial llamada Yo Soy Duplas Perfectas, que se dará inicio este sábado 19 de marzo a las 8:30 p.m. En esta edición especial, la mesa del jurado estará conformada por Maricarmen Marín, Katia Palma, Mauri Stern y Jorge Henderson.

A propósito de su aniversario, te hacemos un recuento de todos los jurados que desfilaron por el programa de imitación, desde su estreno en el 2012 hasta la actualidad. Algunos de ellos fueron rostros conocidos en el medio, mientras que otros grandes artistas reconocidos a nivel internacional.

RICARDO MORÁN

En aquel entonces formaba parte de GV Producciones y no solo produjo el programa, sino también participó como miembro del jurado. Ricardo Morán se caracterizó por ser el juez más riguroso de todos, pero también se lo vio con un ácido sentido del humor que generaba las risas de los televidentes. A comienzos del 2021, se dio unas vacaciones porque desea abocarse completamente a su faceta como padre.

Conoce a todos los jurados de Yo Soy.

MARICARMEN MARÍN

Fue una de los tres primeros miembros del jurado de Yo Soy. Recordada como la “dulce princesita”, la cantante de cumbia puso la cuota de ternura en el programa, aunque también fue bastante estricta cuando le tocaba evaluar el desempeño de los participantes. Ganó popularidad por crear el segmento “Hermana, amiga, mujer” junto a Katia Palma y también por su peculiar pronunciación del inglés. “Corco Bain”, dijo sobre el imitador del vocalista de Nirvana en la primera temporada.

FERNANDO ARMAS

El actor cómico formó parte de las primeras temporadas de Yo Soy, desde el 2012 hasta el 2014. Armas puso el toque de humor en el programa, especialmente en los momentos de tensión. Se retiró de la mesa del jurado para regresar a la comicidad en el programa Comediando, que se transmitía por Willax Televisión. “He terminado un ciclo porque tengo otro proyecto que pesa más que el de jurado”, dijo a su salida.

KATIA PALMA

Tras la salida de Fernando Armas, el espacio televisivo decidió apostar por el ingreso de Katia Palma, quien ya gozaba de gran popularidad por ser la coconductora de Habacilar. La también claun se complementó muy bien con Maricarmen Marín y Ricardo Morán. Su humor directo y algo sarcástico fascinó al público. Incluso, es recordada por coquetear con los participantes usando su clásico “maicito”. Es parte del jurado de Yo Soy desde el 2014 hasta la actualidad.

CARLONCHO

El conductor radial sorprendió a todos al ser anunciado como el nuevo juez de Yo Soy, en el 2016. Lamentablemente, Carloncho no volvió a aparecer luego de protagonizar un escándalo por una supuesta agresión hacia el argentino Lucas Piro, quien fue pareja de baile de Rosángela Espinoza, su entonces enamorada, en El Gran Show.

MAGDYEL UGAZ

La recordada actriz de Al Fondo Hay Sitio fue invitada a formar parte del jurado en el 2018 después de varios años de haber estado alejada de Latina. Su paso por el programa fue breve, aunque mostró siempre una buena química con sus compañeros.

JOHANNA SAN MIGUEL

Cuando Maricarmen Marín y Magdyel Ugaz decidieron dar un paso al costado, la actual conductora de Esto es Guerra ingresó a Yo Soy Grandes Batallas para asumir la mesa del jurado. Uno de los momentos más recordados fue cuando se conmovió hasta las lágrimas por la interpretación del imitador de Raphael. En el 2021, Johanna no volvió a aparecer más.

TONY SUCCAR

Ante la salida de Ricardo Morán en el 2021, el ganador de dos premios Grammy Latinos ingresó al programa por todo lo alto. No obstante, se despidió en marzo de ese año para regresar a Miami, ciudad donde reside junto a su esposa Lauren y donde tenía proyectos ya pactados. Posteriormente, regresó al país, pero para formar parte de los entrenadores de La Voz.

ÁNGEL LÓPEZ

El cantante, compositor y productor puertorriqueño, conocido mayormente por haber sido vocalista de la banda Son by Four, reemplazó a Tony Succar durante el resto de temporada de Yo Soy Grandes Batallas, tres meses en total. No volvió a la temporada siguiente porque viajó a Estados Unidos para juntarse con sus hijos; sin embargo, dejó en claro que le hubiera gustado seguir siendo jurado.

MAURI STERN

Desde que el productor mexicano se sentó en la silla del jurado, en noviembre de 2021, provocó todo un revuelo y puso en aprietos a más de uno con sus ácidos comentarios. En más de una oportunidad se ha enfrentado a sus compañeros, aunque él asegura que todo lo hace por el bien de los concursantes. “No hay nada de malo, en mí existe la exigencia, es muy diferente”, dijo.

JORGE HENDERSON

El reconocido productor, conductor y periodista peruana regresó a la televisión peruana en Yo Soy Grandes Batallas. Durante su participación en dicha temporada, tuvo más de un fuerte intercambio de palabras con Mauri Stern. También fue jurado de Yo Soy Nueva Generación, que tuvo como ganador al imitador de José José.

JANICK MACETA

La ex Miss Perú se volvió oficialmente parte del jurado de Yo Soy, Grandes Batallas en el 2021. Además de haber sido reina de belleza, Janick es una reconocida ingeniera de sonido que ha trabajado con personalidades como Lady Gaga, Jennifer López, entre otros artistas. En el programa, se ha caracterizado por ser comprensiva con los participantes; además de otorgar los consejos precisos para un mejor desenvolvimiento en escena.

YIDDÁ ESLAVA Y JULIÁN ZUCCHI

La pareja se unió a Yo Soy Nueva Generación, que ya estaba conformado por Janick Maceta y Jorge Henderson. Aunque su participación fue criticada al inicio, demostraron ser unos buenos jueces al momento de criticar el desempeño de los imitadores infantiles. Mientras que Yiddá es actriz, Zucchi es recordado por haber formado parte de la agrupación musical Parchís cuando era un niño.

