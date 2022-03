Al Fondo Hay Sitio: Erick Elera revela cuándo inician las grabaciones y qué pasará con su personaje

Erick Elera volverá en la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio con el papel de Joel González. (Foto: Composición)

La nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio está a la vuelta de la esquina. La exitosa serie que duró en total ocho temporadas contará con el regreso de icónicos personajes, entre ellos Joel González. Erick Elera, actor que le dio vida al recordado ‘Niño con cara de pez’, dio detalles sobre el retorno de la teleserie.

En entrevista para América Espectáculos, el también cantante contó que las grabaciones de Al Fondo Hay Sitio iniciarán en el mes de abril . Recordemos que esta información ya había sido confirmada por Adolfo Chuiman, actor que interpretó a Peter McKay, el mayordomo de los Maldini.

“Empezamos a grabar el otro meses y en un par de meses sale al aire la serie. No estoy nervioso, estoy contento porque ya quiero meterme de nuevo en el personaje y dar todo de mí” , comentó en un inicio Elera.

Por otro lado, el actor nacional señaló que su esposa Allison Pastor lo mantiene bajo una estricta dieta, puesto que desea recuperar el peso que tenía cuando grabó la última temporada de la teleserie.

“Siempre hay un poquito de dieta y de haciendo ejercicio. La idea es regresar como en esas épocas y estoy viendo escenas para regresar en el personaje ”, precisó Elera.

¿QUÉ PASARÁ CON JOEL GONZÁLEZ EN LA NUEVA TEMPORADA?

Aunque no dijo mucho, el actor explicó que el personaje de Joel González sorprenderá con sus ocurrencias en la nueva temporada que pronto será transmitida por la señal de América Televisión. “Hay tantas cosas para hacer. Imagínate, en la actualidad... Joel va a regresar recargado” , indicó.

Es importante resaltar que hasta la fecha se desconoce si Al Fondo Hay Sitio tocará el tema de la pandemia del COVID-19. Tomemos en cuenta que De Vuelta al Barrio, su serie antecesora, recreó la realidad que viven muchas personas en una de sus temporadas, pues los personajes usaron mascarillas y mantuvieron el distanciamiento social.

Por otro lado, muchos fans de Al Fondo Hay Sitio esperan conocer qué sucedió con los hijos de Joel y Fernanda de las Casas. En el episodio final, la pareja se convirtió en padres de mellizos, a quienes llamaron Doris y Nemo.

¿NATANIEL SÁNCHEZ VOLVERÁ A AL FONDO HAY SITIO?

Nataniel Sánchez (Fernanda de las Casas) informó a través de sus redes sociales que no participará en la nueva temporada de Al Fondo Hay Sitio debido a los compromisos que tiene en España, donde ahora radica.

“Yo no voy a volver a estar en Al Fondo Hay Sitio, si es que regresa a la televisión peruana. No sé si el proyecto se va a dar o no. No sé qué van a hacer. De mi parte, tengo compromisos aquí ya estipulados”, dijo cuando todavía no se confirmaba la novena temporada.

En entrevista con Infobae, Gustavo Bueno, recordado por su papel de Gilberto Collazos, dejó abierta la posibilidad de su retorno, incluso el de Mayra Couto (Grace Gonzáles). A su vez, negó la participación de Andrea San Martín como el reemplazo de Fernanda.

“ Siempre está la posibilidad de que algunos se reincorporen después… En el caso de Nataniel Sánchez, ella está en España, tiene mucha ilusión con algunos temas que ya ha formado allá, pero no siempre es bueno depender de las cosas que se te presenten en un país que no es tuyo”, comentó.

