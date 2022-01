Yo soy, Grandes Batallas: Katia Palma se queja de no tener tiempo para comentar y enfurece con producción

Katia Palma se queja de no tener tiempo para comentar y pide que reduzcan segundos a Mauri Stern. (Foto: Captura TV)

Este 18 de enero, Yo soy, Grandes Batallas inició con la batalla entre los imitadores de Luis Enrique y Gian Marco. Tras culminar ambas presentaciones, Karen Schwarz le dio el pase al jurado para que brinde sus opiniones.

El primero en pronunciarse fue Mauri Stern, quien señaló que ambos participantes no están en el nivel de “Grandes Batallas”. Además, recalcó que el imitador del cantante de salsa no tiene la misma potencia de voz que el original.

“Espero que me entiendan, no es que los chicos están haciendo mal sino que para mi es como pasar en mi cabeza de grandes batallas internacionales a imitadores en progreso (...) Están mejorando, el color está bien pero es un mundo enorme de detalles para lograr eso que se llama excelencia. Por un lado tenemos a un buen Luis Enrique, yo valoro tú trabajo, pero todavía no encuentro esa potencia y soneo que tiene el original”, concluyó.

Luego de escuchar al exintegrante de Magneto, la conductora de televisión notó que Katia Palma quería pronunciarse sobre lo visto en el escenario. Mientras se encontraba comentando sobre las dos interpretaciones, la exreina de belleza la interrumpió para comenzar con las votaciones.

Esto ocasionó que la actriz cómica se molestara por no dejarla terminar de hablar. “Asu mare, no hemos hablado de nadie. O le cortan el tiempo a Mauri o qué”, dijo la comediante y a lo que rápidamente el músico acotó: “No es mi culpa, es culpa de la producción”.

“Ni siquiera has hablado de Gian Marco, hablas tanto que ni siquiera de Gian Marco has hablado. Mañana en Mujeres al Mando que termine de dar su observación“, agregó con el rostro enfurecido.

Por ello, Karen Schwarz anunció que el productor del programa le otorgó un minuto más a Katia Palma para que hablara. Sin embargo, esta no quiso tomarlo. “No gracias, prefiero votar. A mi no me vas a dar tiempos, tú no me vas a dar tiempos”, dijo mirando a la cámara fijamente.

Finalmente, los cuatro jurados decidieron votar por el imitador de Gian Marco para que continúe en competencia, eliminando al imitador de Luis Enrique a pocos días de terminar la temporada. Cabe resaltar que dentro de la silla de consagrados están el Dúo dinámico, José Feliciano, Ricardo Montaner, Gian Marco y Lucho Barrios.

¿QUÉ SE TRANSMITIRÁ EN LUGAR DE YO SOY, GRANDES BATALLAS?

Hasta la fecha, aún no se anuncia cuando será la gran final de la última temporada de Yo soy. Sin embargo, durante la edición de este 18 de enero, se pudo escuchar decir a Karen Schwarz en varias ocasiones que ya se encontraban a pocos días de culminar con el programa.

Es por ello que ya se empiezan las especulaciones sobre qué reality se verá de lunes a viernes de 8:30 p.m. a 10:00 p.m. Perú Tiene Talento es uno de los candidatos, puesto que estrenará el próximo sábado 22 de enero pero aún no se confirma si se verá diariamente o solo los fines de semana.

Otro programa que podría reemplazar a la versión de “Grandes Batallas internacionales” es “Yo soy, nueva generación”, concurso dirigido a niños que desean imitar a sus cantantes favoritos. Lo cierto es que se espera no dejar de ver algún programa concurso por la señal de Latina Televisión.

