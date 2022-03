Katia Palma se muestra apenada por la cancelación de Esto es Habacilar: “No se puede igualar a Raúl Romero”

Katia Palma, exjurado de Yo Soy, se muestra apenada por la pronta cancelación de Esto es Habacilar. (Foto: Instagram)

En “La lengua”, programa de entrevistas de Jesús Alzamora, Katia Palma elogió a Raúl Romero por su destacado trabajo como conductor de Habacilar. También contó cómo se enteró que América Televisión había decidido traer de vuelta al formato, aunque este no terminó funcionando y fue cancelado a menos de un mes de haber sido estrenado.

“Estuve con Raúl cinco años como coanimadora. Yo lo veía y se me caía la baba. Es creativo, encantador, inteligente, entretenido, con tema, con humor, cachoso”, expresó la comediante peruana, quien trabajó desde el 2006 al 2011 en la coanimación del Habacilar tras la salida de Roger del Águila.

Fue en ese momento que Jesús Alzamora le preguntó si ella pensaba que el popular ‘cara de haba’ aceptaría la conducción de Esto es Habacilar, a lo que contestó: “No, yo sabía que no”. El expresentador de Yo Soy también opinó lo mismo: “Yo estaba seguro que no. No iba a arriesgar su legado y se iba a hacer ese autoflagelo”.

ASÍ REACCIONÓ A LA CANCELACIÓN DE ESTO ES HABACILAR

La exjurado de Yo Soy contó, además, que se enteró del regreso de Habacilar debido a que Peter Fajardo, productor de Esto es Guerra, se lo contó en privado. Aunque no quiso revelar si le ofrecieron el puesto de conducción, Katia Palma solo contó que se sintió apenada por la salida del aire de Esto es Habacilar.

“Me dio pena pues porque yo fui parte del programa. Superar o igualar a Raúl no… o sea no…. Raúl es Raúl. Es como si hablamos de Rulito Pinasco, él es Rulito Pinasco. Tiene su sello, ¿me entiendes? Reemplazar eso es como que… uy” , expresó.

Por su parte, Jesús Alzamora indicó que posiblemente el programa no haya funcionado porque apelar a la “nostalgia” del público puede llegar a ser contraproducente. “No había manera de que salgan bien parados. Tenían que decirle a la gente que está chambeando y que tienen hijos y deudas, que vuelvan a ser ese ‘académico’ que eran a los 15 años. No se va a superar nunca esa nostalgia”, sostuvo.

Katia Palma se muestra apenada por la cancelación de Esto es Habacilar. (VIDEO: Youtube / La Lengua)

¿POR QUÉ ESTO ES HABACILAR SALIÓ DEL AIRE?

Tracy Freundt, modelo que formó parte de ambos formatos, explicó que Esto es Habacilar no llegó a funcionar porque el público se habrían sentido “ofendido” por la mezcla entre Habacilar y Esto es Guerra.

“Era un público muy diferente, creo que sintieron ese malestar y lo plasmaron en comentarios, en hate. Sintieron que no dio la talla. Yo creo que los chicos esperaban el Habacilar de hace años… La energía del programa ya no estaba envuelta en buenos comentarios, entonces había que darle un corte”, precisó en entrevista con Carlos Orozco.

Asimismo, otro motivo que conllevó a la cancelación de Esto es Habacilar fue el tema del rating . Aunque al inicio gozaron de buenas cifras, estas fueron cayendo con el pasar de los días, haciendo menos de lo que Esto es Guerra alcanzaba en su momento.

“Me imagino que el canal exigía más rating y de pronto pensaron que el programa no iba a seguir subiendo (las cifras). No estaba mal… terminamos como con 13 puntos y fue bien. Pero la proyección de ellos era otra. Habrán apostado por Esto es Guerra porque es lo que les da más seguridad y es lo que el público quiere”, dijo.

Tracy Freundt revela las razones por las que Esto es Habacilar fue cancelado y reemplazado por Esto es Guerra. (VIDEO: Youtube / Carlos Orozco)

SEGUIR LEYENDO: