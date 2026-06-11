Vanessa Pumarica destapa cómo encontró a Pamela Franco tras el ampay del ‘auto rana’ de Christian Domínguez

Vanessa Pumarica, ex amiga de Pamela Franco, ofrece detalles inéditos sobre la noche en que se emitió el ampay de Christian Domínguez. Según su testimonio, el cantante se molestó por su presencia y se encerró en el cuarto, dejando a Pamela llorando en la sala. ATV/ Magaly TV La Firme.

A más de un año del escándalo que remeció la farándula peruana, nuevas revelaciones vuelven a poner en el centro de la atención a Pamela Franco y Christian Domínguez. Esta vez fue Vanessa Pumarica, quien durante años fue considerada una de las amigas más cercanas de la cantante, la que decidió contar detalles desconocidos de las horas posteriores al ampay que dejó al descubierto la última infidelidad del líder de Gran Orquesta Internacional.

Durante una reciente entrevista, Pumarica recordó cómo reaccionó al enterarse de la difusión de las imágenes y explicó que de inmediato comprendió que Pamela estaría atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Según relató, decidió llamarla y acudir a su encuentro para acompañarla emocionalmente. Lo que encontró al llegar, asegura, fue una escena marcada por el dolor y la tristeza.

PUBLICIDAD

“Definitivamente sabía, pues, que ella lo iba a tomar mal, ¿no? La llamó por teléfono. Él estaba... me acuerdo mucho, yo llego antes que termine el ampay, ella estaba llorando. Ella me abre la puerta, comienza a llorar, entramos y él estaba en la habitación”, recordó.

Vanessa Pumarica rompe su silencio sobre Pamela Franco y Christian Cueva: “Todo lo que empieza mal termina mal”. Captura: IG.

<b>La fuerte discusión entre Vanessa Pumarica y Christian Domínguez</b>

De acuerdo con el relato de Vanessa, apenas ingresó al inmueble, Christian Domínguez reaccionó cuestionando su llegada. Según contó, el cantante no estaba de acuerdo con que ella permaneciera junto a Pamela en ese momento. “Y simplemente comenzó que: ‘¿Por qué la traes, no? ¿Por qué le has dicho que venga?’ Entonces yo discutí con él”, señaló.

PUBLICIDAD

La revelación sorprendió a muchos, ya que hasta ahora no se conocían detalles sobre cómo reaccionó Domínguez en las horas posteriores a la difusión de las imágenes que generaron el escándalo mediático. Vanessa aseguró que no dudó en enfrentarlo y reclamarle por el daño ocasionado a quien entonces era una de sus mejores amigas.

“Por qué yo había llegado, por qué me había llamado, ¿no? Y yo fui, yo llegué y yo le reclamé. O sea, por qué hizo lo que hizo. O sea, si tú sabías que no ibas a cambiar, si tú sabías que la ibas a fregar, ¿por qué tuviste un hijo? ¿Por qué no fuiste responsable?”, manifestó.

PUBLICIDAD

La ex amiga de Pamela explicó que en ese momento actuó desde la indignación y el deseo de defender a una persona que estaba atravesando una situación extremadamente dolorosa. “Le dije, pues obviamente palabras con su vida de todo, ¿no? Era un sinvergüenza, que eso no se hace”, agregó.

Christian Domínguez confronta a Vanessa Pumarica en un tenso momento, mientras Pamela Franco se muestra visiblemente afectada y llora en el sofá tras el reciente ampay. (Imagen Ilustrativa Infobae)

<b>Pamela Franco lloró durante horas mientras intentaba procesar lo ocurrido</b>

Vanessa también reveló que, pese a la incomodidad que generó su presencia, decidió permanecer junto a Pamela Franco durante toda la madrugada. Según explicó, dejó claro que no abandonaría a su amiga mientras ella necesitara apoyo emocional.

“Entonces le dije: ‘Yo no me voy a mover de acá, que se vaya. Una cosa es si no quiera que yo me vaya’. Y yo le dije: ‘Yo no me voy a mover de acá’”, recordó. Posteriormente, ambas se trasladaron a la sala para conversar durante varias horas mientras Pamela intentaba procesar lo sucedido.

PUBLICIDAD

“Él se quedó en el cuarto y nosotras nos fuimos a la sala a conversar hasta las seis de la mañana. Y él salió porque había doble puerta y salió por la otra puerta como a las seis de la mañana, más o menos”, contó.

Vanessa Pumarica recuerda la noche en que Pamela Franco descubrió la traición. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Magaly Medina cuestiona a Christian Domínguez</b>

Las declaraciones de Vanessa Pumarica fueron comentadas en la edición del 10 de junio de Magaly TV La Firme, donde Magaly Medina expresó su sorpresa al escuchar detalles que hasta ahora eran desconocidos para el público.

La conductora destacó que Vanessa era considerada la mejor amiga de Pamela Franco en aquella época y recordó que posteriormente ambas se distanciaron.

“Esas interioridades no las conocíamos, ¿no? Que Domínguez no quiso que fuera ella, que era la miss, la best friend de Pamela Franco en ese entonces, porque luego se pelearon. Pero se pelearon creo que por Cueva, creo que porque a Cueva ya no quería esa amistad, es lo que ella ha dicho”, comentó.

PUBLICIDAD

Para Medina, el hecho de que Vanessa acudiera a acompañar a Pamela demuestra que intentó estar presente en uno de los momentos más complicados de su vida. “Pero ella fue en auxilio de su amiga, que se encontraba mal porque acababa de ver que su marido aparecía en el auto rana”, añadió.

El encuentro que nadie esperaba: Pamela Franco y la mujer del ‘auto-rana’ hablan sin filtros. Captura: Qué Bochinche.

<b>La conductora asegura que faltó empatía frente al dolor de Pamela Franco</b>

Sin embargo, el aspecto que más llamó la atención de la periodista fue la actitud que habría tenido Christian Domínguez durante esas horas posteriores al escándalo.

“Pero lo que a mí me asombra es que él se encerrara en el cuarto y las dejara a ellas en la sala, cuando lo más caballeroso es tratar de hablar con la persona a la que le has fallado, a la que le has faltado el respeto, que acaba de sufrir una humillación pública en televisión nacional”, expresó.

PUBLICIDAD

Magaly consideró que, en una situación así, el cantante debió asumir una actitud más empática y reconocer el daño ocasionado.

“Y por lo menos hacer un acto de mea culpa y decirle: ‘Oye, ustedes pasen al cuarto, vayan, que ella descanse’. Porque la mujer, dice ella que estaba llorando, pero él se quedó bien pancho en el cuarto y las dejó a ellas amanecerse sentadas conversando en la sala. O sea, qué tal falta de consideración”, señaló.

Vanessa Pumarica recuerda la noche en que Pamela Franco descubrió la traición. Captura: Magaly TV La Firme.

<b>Magaly Medina sorprendida con actitud de Christian Domínguez tras ampay</b>

Durante su análisis, Magaly Medina insistió en que Pamela Franco atravesó una humillación pública de enormes proporciones y que, según lo contado por Vanessa Pumarica, no recibió el respaldo emocional que esperaba de la persona con la que compartía su vida.

PUBLICIDAD

“O sea, le acabas de hacer un daño, le acabas de clavar una puñalada en el corazón. Le acabas de mostrar al mundo entero que la mujer que estaba a tu lado, a la que decías amar, con la que aparecías en todos lados, con la que hacías planes a futuro, estaba adornada totalmente”, manifestó.

Incluso imaginó cuál habría sido una reacción más apropiada frente a la situación.

“Todavía la dejas que se vaya con su amiga a la sala. Un poco más mejor le dice: ‘¿Por qué no te vas a la calle?’. En vez de él decir: ‘Vayan al cuarto, por favor, que descanse, le voy a traer, no sé, un mate, una manzanilla, un anís para que tome, para que se calme’. No sé, un gesto de cierta empatía ante el dolor de su pareja”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Finalmente, la conductora reflexionó sobre la importancia de la empatía dentro de una relación sentimental y cuestionó la falta de sensibilidad que, según el testimonio de Vanessa, habría demostrado el cantante.

“O sea, ahí no más saquen la cuenta de qué tanto le interesaba a Christian Domínguez el dolor de una mujer. Cuando un hombre no puede ver que la otra persona realmente está sufriendo y no es empático o no siente nada por ella o tiene actitudes totalmente narcisistas, ¿no? Rasgos narcisistas, porque las personas que tienen esos rasgos no sienten empatía con el dolor ajeno”, concluyó.

Magaly Medina en su programa "Magaly TV La Firme" critica a Karla Tarazona y Christian Domínguez por buscar canjes para su boda, afirmando que no pueden ni comprar un terno.