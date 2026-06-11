Magaly Medina opina sobre la juerga de Yaco Eskenazi con André Carrillo en México y lanza advertencia: “No le conviene portarse mal”

Magaly Medina arremete contra el futbolista André Carrillo por mostrarse despreocupado y de fiesta junto a Yaco Eskenazi, a pesar de las polémicas declaraciones en su contra. La conductora cuestiona su falta de discreción como figura pública. ATV/ Magaly TV La Firme.

Magaly Medina volvió a pronunciarse sobre una de las imágenes más comentadas de los últimos días: la aparición de Yaco Eskenazi en una celebración multitudinaria realizada en México junto a distintas figuras del espectáculo y el deporte, entre ellas el futbolista André Carrillo.

La conductora de espectáculos abordó el tema en su programa y explicó que la presencia del ex chico reality en el evento respondería principalmente a compromisos publicitarios y no a otro tipo de motivaciones. Durante su análisis, dejó claro que no considera que Yaco haya tenido una conducta inapropiada por asistir sin la compañía de su esposa, Natalie Vértiz. “Yo creo que a Yaco se va a portar bien porque a él no le conviene para nada portarse mal”, dijo Magaly.

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¿Qué dijo Magaly sobre Yaco Eskenazi en México sin Natalie? Conductora marca distancia con las críticas. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora recuerda las polémicas que rodean al futbolista peruano

En su comentario, Medina también mencionó el contexto mediático que rodea a André Carrillo. Recordó que el futbolista ha estado envuelto en cuestionamientos públicos luego de las acusaciones de infidelidad realizadas por Suhaila Had, madre de sus hijos.

Aunque la periodista no vinculó directamente a Yaco con esas controversias, sí señaló que la coincidencia de ambos en la misma celebración generó interés entre los televidentes y usuarios de redes sociales.

¿Por qué el ‘Loco Wagner’ no viajó a México? La duda que planteó Magaly

Uno de los detalles que llamó la atención de la conductora fue la ausencia del conocido compañero de pódcast de Yaco, el ‘Loco Wagner’. Según explicó, ambos suelen representar a la misma marca, por lo que le sorprendió que solo uno de ellos fuera convocado al evento.

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“Son auspiciados por esa misma marca, pero yo no sé por qué no llevaron al ‘Loco’”. Magaly Medina

¿Qué dijo Magaly sobre Yaco Eskenazi en México sin Natalie? Conductora marca distancia con las críticas. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly asegura que a Yaco Eskenazi no le conviene cometer errores

Durante su intervención, la conductora destacó que Yaco se encuentra en una etapa de su vida en la que tiene mucho que cuidar, tanto a nivel familiar como profesional. Por ello, considera que el exintegrante de realities es consciente de las consecuencias que podría tener una conducta cuestionable.

Medina enfatizó que su percepción sobre Yaco es distinta a la que podría tener respecto a otras figuras públicas envueltas en escándalos sentimentales. Según explicó, no cree que el conductor aproveche este tipo de viajes para incumplir sus compromisos personales.

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¿Qué dijo Magaly sobre Yaco Eskenazi en México sin Natalie? Conductora marca distancia con las críticas. Captura: Magaly TV La Firme.

La ‘Urraca’ defiende los viajes individuales dentro de una relación

Uno de los momentos más comentados de su análisis fue cuando reflexionó sobre las críticas que suelen recibir las parejas famosas cuando uno de sus integrantes viaja solo.

“O sea por una tontería porque un día viaje solo, no quiere decir que si tú viajas solo, no vas a respetar a quien dejó en casa”. Magaly Medina. Con estas palabras, la conductora defendió la idea de que la confianza dentro de una relación no debería verse automáticamente afectada por un viaje individual o por la participación en eventos sociales sin la pareja.

¿Qué dijo Magaly sobre Yaco Eskenazi en México sin Natalie? Conductora marca distancia con las críticas. Captura: Magaly TV La Firme.

Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz vuelven a estar en el centro de la atención mediática

La aparición de Yaco Eskenazi en México volvió a colocar a la pareja en el centro de la conversación pública. Sin embargo, lejos de alimentar rumores sobre una crisis con Natalie Vértiz, las declaraciones de Magaly Medina apuntaron en otra dirección.

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La periodista sostuvo que la presencia del conductor en la celebración responde a actividades relacionadas con marcas y eventos promocionales, y consideró que no existen elementos para interpretar el viaje como una señal de problemas matrimoniales.

Mientras las imágenes del encuentro continúan circulando en redes sociales, la postura de Magaly llamó la atención porque, en lugar de cuestionar a Yaco, optó por respaldar la idea de que un viaje sin la pareja no implica necesariamente una falta de respeto ni una conducta indebida.

¿Qué dijo Magaly sobre Yaco Eskenazi en México sin Natalie? Conductora marca distancia con las críticas. Captura: Magaly TV La Firme.