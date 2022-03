Miss Perú La Pre 2022: Nilver Huarac sorprende a su hija Alondra tras ganar el certamen y ella rompe en llanto

Nilver Huarac felicitó a su hija Alondra por haber ganado el Miss Perú La Pre. (Foto: Instagram/@alondra_huarac)

Alondra Huarac es una de las cuatro ganadoras del Miss Perú La Pre 2022. La hija de Nilver Huarac comparte la corona junto a Kyara Villanella, hija de Keiko Fujimori; Gaela Barraza, hija de ‘Tomate’ Barraza; y Mía Lopez, o también conocida como Mía Loveday. Su triunfo fue celebrado por el productor musical por todo lo alto.

Una vez finalizado el certamen, Alondra compartió el emotivo momento que vivió a las afueras del recinto. Y es que sus padres, Nilver Huarac y la cantante Lizet Soto, la esperaron con los brazos abiertos para felicitarla por haber logrado uno de sus grandes objetivos: ganar el Miss Perú La Pre 2022.

En las imágenes se puede apreciar a Alondra abrazando a su madre mientras llora de felicidad. “Este triunfo es tuyo mamá, porque tú me hiciste la persona que soy ahora. Gracias por prepararme, por darme seguridad y confiar en que yo puedo cumplir mis sueños” , fue el texto con el que acompañó el video.

Tras ello, la bella adolescente procedió a abrazar a su padre, quien también la felicitó por sus logros. “Gracias papá, eres una persona importante en vida y por estar presente en todos mis momentos inolvidables. Te quiero mucho, papá” , escribió Alondra.

NILVER HUARAC LE LLEVÓ FLORES

En las siguientes historias de Instagram, Alondra Huarac publicó el preciso instante en el que se reencontró nuevamente con su padre. Esta vez Nilver no llegó con las manos vacías, puesto que apareció con un ramo de rosas para encomiar su victoria en el certamen de belleza.

“Lo lograste, mi amor. ¡Lo lograste! (...) Fue un buen final. Como siempre dije, ella tiene todas las condiciones, ha nacido para ser una estrella. Yo creo que hay muchas estrellas en ella” , dijo el conocido ‘Rey Midas de la cumbia’ antes de abrazar a su primogénita.

Recordemos que esta no es la primera vez que Alondra Huarac sorprende al público con su talento y belleza. Ella fue Miss Huánuco Teen 2021 y Campeona Continental All Dance 2021. También apareció como la doble de Belinda en En Boca de Todos.

Nilver Huarac sorprende a su hija Alondra tras ganar el Miss Perú La Pre y ella rompe en llanto. (VIDEO: Instagram/@alondra_huarac)

UNA FINAL QUE CAUSÓ CONTROVERSIA

Luego de anunciar a las cuatro ganadoras que viajarán a El Salvador para prepararse para los próximos concursos internacionales, los usuarios no dudaron en alzar su voz de protesta en contra de la organización. Los internautas consideraron “injusto” el resultado, ya que aseguraron que las ganadoras no dieron las mejores respuestas a comparación de las demás candidatas.

Pero la controversia no quedó allí porque Camila Hernández Macera, una de las candidatas del certamen que no logró ingresar al Top 10, utilizó sus redes sociales para asegurar que el Miss Perú La Pre ya tenía “arreglado” quienes serían las ganadoras.

“Todo estaba arreglado lamentablemente, nunca quise creerlo ni aceptarlo, pero lamentablemente así fue. Y no lo digo porque yo no haya pasado, creo que todas sabemos quienes pasaron sin mover un dedo por otros motivos” , escribió.

Asimismo, ella resaltó que no es la única que piensa que hubo fraude al momento de elegir a las ganadoras. “Las que han participado saben que hay chicas que no han movido un dedo por estar ahí. Hay candidatas que sí se han esforzado, pero hay otras que no haciendo nada han llegado lejos”, precisó.

Candidata denuncia fraude a favor de Kyara Villanella y más hijas de famosos . (VIDEO: Instagram)

