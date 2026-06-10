Gisela Valcárcel marca distancia con ‘Giselo’ y Magaly Medina le responde con recuerdos incómodos: “Siempre estaban juntos”

La periodista de espectáculos criticó la apuesta de América Multimedia y afirmó que Edson Dávila aún no ha construido una carrera sólida como conductor principal. Captura: Magaly TV La Firme.

Las recientes declaraciones de Gisela Valcárcel sobre Edson Dávila, conocido popularmente como Giselo, continúan generando repercusiones en la televisión peruana. Lo que parecía una simple respuesta durante una entrevista terminó convirtiéndose en un nuevo episodio de la histórica rivalidad mediática entre Magaly Medina y la exconductora de América Televisión.

Todo comenzó cuando Gisela fue abordada por las cámaras de Amor y Fuego tras emitir su voto durante la jornada electoral del domingo. En medio de diversas preguntas sobre su presente profesional y personal, la presentadora fue consultada acerca de su vínculo con Edson Dávila, quien en los próximos días asumirá uno de los retos más importantes de su carrera al debutar con un programa propio en el horario estelar de los sábados.

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Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme.

Lejos de alimentar rumores o mostrar cercanía, Valcárcel optó por marcar una diferencia clara entre el respeto profesional y la amistad personal. “Yo nunca he tenido una amistad directa”, afirmó inicialmente. Ante la insistencia de los reporteros, la conductora profundizó en su respuesta y utilizó un ejemplo para explicar su posición. “Es como que tú digas que tú eres amigo conmigo”, comentó.

Durante años, el público vio a ambos compartir innumerables momentos en pantalla. Sin embargo, Gisela dejó claro que nunca consideró a Edson parte de su círculo íntimo. “Hermana nunca me ha dicho. No, no, no. A Ethel, a Ethel, a Ethel. Ah, ese es Ethel y él. A mí no, a mí no”, agregó. Pese a la distancia que marcó, también destacó las cualidades profesionales de Dávila. “Yo tengo un superrespeto por él, por la carrera, por quien es, por su talento. Le deseo lo mejor, claro. ¿Pero mis amigos? Mis amigos son muy pocos”, sostuvo.

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¿Traición? Gisela Valcárcel responde sobre el éxito de Edson Dávila en América TV. Captura: Amor y Fuego.

Magaly Medina reacciona y pone en duda la versión de Gisela

Las declaraciones no tardaron en llegar al set de Magaly TV La Firme, donde la periodista dedicó varios minutos a comentar las palabras de la llamada “Señito”. Fiel a su estilo, Medina respondió con ironía. “Mis amigos son muy pocos”, dijo imitando a Gisela. Luego añadió entre risas: “Se ataca la mujer. Ay, mis amigos son muy pocos. Ay, ay, ¿dónde están que nunca los vemos? Porque siempre te vemos con el mismo grupete”.

Para la conductora, las imágenes acumuladas durante años contradicen la versión de que nunca existió una amistad cercana entre ambos personajes.

Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme.

Las reuniones, cumpleaños y viajes que recuerda Magaly

Durante su comentario, Magaly repasó diferentes momentos en los que Gisela y Edson aparecieron compartiendo actividades fuera de las cámaras. Según explicó, la presentadora siempre estuvo rodeada por el mismo grupo de personas vinculadas a sus producciones televisivas.

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“Ella es de las mujeres que parece que nunca tiene amigos fuera de la televisión, porque toda la vida desayuna, come, trasnocha con su grupete de empleados”, afirmó.

La periodista insistió en que era frecuente ver a la conductora compartiendo reuniones privadas con personas de su entorno laboral. “Siempre está con ellos. Siempre estaba con el Giselo, estaba con la mona con metralleta, estaba con la hija, estaba siempre con ellos, con el productor, siempre para todos lados”, manifestó.

A partir de ello, cuestionó que ahora se minimice el vínculo. “Así que eso de que no es mi amigo... si se tenían harta confianza, había mucha confianza”, aseguró.

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Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme.

“Love you”: la frase que Magaly utilizó como prueba

Uno de los momentos más comentados de su análisis ocurrió cuando recordó publicaciones y videos compartidos entre ambos. Según Medina, la confianza entre Gisela y Edson era evidente. “Por eso digo qué me quejo si yo misma me presto a estas cosas. Edson Dávila, ya te pasaste. Love you. Ja, ja, ja”, citó.

La conductora aprovechó la frase para cuestionar la distancia que ahora marca Valcárcel. “Le decía te amo a Edson Dávila. Tú dices te amo, te quiero, a las personas que realmente sientes algo acá en tu corazón por ellos”, señaló.

Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme.

La boda de Ethel Pozo vuelve al debate

Magaly también recordó algunos episodios ocurridos durante la boda de Ethel Pozo, evento que fue ampliamente difundido en redes sociales. Para la periodista, las imágenes evidenciaban una relación de cercanía difícil de negar. “Mira la confianza, que lo bajó. Mira, no permitió que siguiera haciendo el ridículo en la boda de la Ethel”, comentó.

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Incluso recordó cómo la conductora lo reprendía delante de otros asistentes. “Y todavía le llama la atención, le da tastazas así en la mano: ‘Pórtate bonito, hijito’”, dijo.

Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme.

El estreno de Giselo en América TV

Las declaraciones también sirvieron para que Magaly volviera a pronunciarse sobre el estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’, el nuevo programa que conducirá Dávila en América Televisión. Según la periodista, el conductor aún no posee la experiencia suficiente para asumir una responsabilidad de ese nivel.

“Seguramente por la cercanía con la rubia, el Giselo se creyó que también él podía llenar los zapatos, los tacos de su exjefa en un programa estelar de estelares”, afirmó.

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Para Medina, aceptar el reto habría sido un error. “Porque yo creo que a ti te pueden ofrecer el cielo y la luna, pero uno tiene que ser lo suficientemente maduro, estable y tener los pies sobre la tierra para decir: ‘No, estos zapatos me van a quedar grandes’”, expresó.

Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly cuestiona la apuesta de América Televisión

La conductora también criticó duramente la decisión de apostar por Dávila para un horario históricamente asociado a Gisela Valcárcel. “De verdad que hasta ahora no puedo concebir cómo alguien sin la experiencia necesaria le van a regalar un programa estelar”, señaló.

Luego comparó la experiencia de un pódcast con las exigencias de la televisión abierta. “Este chiquito tiene un pódcast donde tampoco le ha ganado a nadie. Un pódcast. En el pódcast tú haces lo que quieres, te tomas el tiempo que quieras. No tiene ni el timing, ni la organización, ni la forma, ni el lenguaje que tiene la televisión abierta, comercial y competitiva”, afirmó.

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Finalmente, Medina aseguró que la producción sería una apuesta de bajo costo para el canal. “Es un programa de cuatro soles”, comentó. Y concluyó con una frase que resume su percepción sobre la decisión de América Televisión: “Han puesto a un cualquiera en el horario que le pertenecía a ella por muchos años”.

Estreno de ‘Edson Pa’ Qué Más’ genera polémica: Magaly Medina minimiza trayectoria de Giselo. Captura: Magaly TV La Firme.