A qué hora juega México vs Sudáfrica en Perú: partido por fecha 1 del Grupo A del Mundial 2026

A qué hora juega México vs Sudáfrica en Perú por Mundial 2026.

La expectativa es alta en el estadio Azteca, donde las selecciones de México y Sudáfrica abrirán el jueves 11 de junio la actividad del grupo A en el Mundial 2026. Ambos equipos llegan con realidades diferentes, pero dispuestos a

En las semanas previas, el conjunto ‘azteca’ alternó resultados en sus amistosos aunque mantiene un invicto de ocho partidos sin conocer la derrota, por lo que lo convierte en un rival peligroso y que, en esta ocasión, tendrá a la hinchada a su favor.

Pese a que la atención en los últimos días se centró más en la evolución de sus lesionados que en el rendimiento colectivo, finalmente César Montes, Edson Álvarez, Luis Chávez y Alexis Vega se recuperaron y están dispuestos para ser parte de la cita mundialista.

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Raúl Jiménez es una de las armas del ataque en la selección de México para el Mundial 2026. - créditos: REUTERS/Eloisa Sanchez

La selección de Sudáfrica, por su parte, enfrentó una dificultad inesperada: retrasos en la obtención de visados demoraron su llegada a México, obligando al plantel a completar los últimos entrenamientos en Johannesburgo antes del viaje.

Los ‘bafana bafana’ lograron su boleto a la Copa del Mundo tras superar por 3-0 a Ruanda en la clasificación, cortando una ausencia de 16 años en la máxima cita. Los dirigidos por Hugo Broos llegan con el envión de haber sido segunda en su grupo en la Copa Africana de Naciones, aunque su recorrido allí terminó en octavos de final tras caer por 2-1 contra Camerún.

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México vs Sudáfrica: posibles alineaciones

México: Guillermo Ochoa, César Montes, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Erik Lira, Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez. DT: Javier Aguirre

Sudáfrica: Ronwen Williams, Khuliso Mudau, Ime Okon, Mbekezeli Mbokazi, Samukele Kabini, Teboho Mokoena, Jayden Adams, Oswin Appollis, Relebohile Mofokeng, Themba Zwane y Lyle Foster. DT: Hugo Broos

A qué hora juega México vs Sudáfrica en Perú por Mundial 2026

El encuentro inaugural del Mundial 2026, que enfrentará a México y Sudáfrica, se disputará el jueves 11 de junio a las 14:00 horas en Perú, Ecuador y Colombia. La transmisión está programada para las 15:00 horas en Venezuela, Bolivia, Chile y Estados Unidos (Miami).

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En Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay, el inicio será a las 16:00 horas. En México, el partido arrancará a las 13:00 horas, mientras que en España está previsto para las 21:00 horas.

Canal TV del México vs Sudáfrica en Perú por Mundial 2026

El México vs Sudáfrica de la fecha 1 del grupo A se jugará en el estadio Azteca y la transmisión en Perú estará a cargo de DSports y su plataforma de streaming DGO. América TV, a través de los canales 4 y 704, y su aplicativo América TV GO, también emitirán el encuentro.

De la misma manera, en territorio ‘azteca’, este esperado duelo se podrá ver por Las Estrellas, Canal 5, Azteca 7, El Nueve, TUDN y ViX Premium.

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La cobertura digital incluirá la página web de Infobae, que ofrecerá información previa, declaraciones de los protagonistas y detalles sobre el desarrollo del partido.

Azteca 7 transmitirá el México vs Sudáfrica por el Mundial 2026. - captura: Azteca 7

Historial de enfrentamientos

Las selecciones de México y Sudáfrica se han visto las caras en cuatro ocasiones a lo largo del fútbol internacional. Y el balance resulta a favor de los ‘aztecas’ con dos victorias, una derrota y un empate.

El último enfrentamiento se dio el 11 de junio del 2010, en el marco de la jornada inaugural de la Copa del Mundo que se jugó en dicho país africano. El Soccer City Stadium fue testigo de una paridad 1-1 entre ambos equipos con los goles de Rafael Márquez y Siphiwe Tshabalala.

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