ONPE desmiente tercera vuelta presidencial: “La ley no contempla una etapa más”

El organismo electoral descartó esta afirmación y exhortó a la población a revisar los datos únicamente a través de sus plataformas oficiales. Foto: composición Infobae Perú/ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) negó que exista una nueva jornada de votación presidencial programada para el 12 de julio, luego de que circulara en redes sociales y aplicaciones de mensajería una imagen que anunciaba una supuesta “tercera vuelta” electoral. El organismo electoral calificó esta versión como falsa y pidió a la ciudadanía verificar la información en sus canales oficiales.

A través de un comunicado, la ONPE precisó que la normativa peruana no establece una fase adicional después de la segunda elección presidencial. La institución recordó que el proceso electoral contempla únicamente las etapas definidas por la Constitución Política del Perú y descartó la existencia de un nuevo sufragio posterior.

PUBLICIDAD

ONPE aclara el alcance de la elección presidencial

La entidad electoral señaló que el marco legal peruano establece una segunda elección entre los dos candidatos que obtuvieron las mayores votaciones relativas en los comicios generales. En ese sentido, la ONPE citó el Artículo 111 de la Constitución Política del Perú, que establece “una segunda elección” entre “los candidatos que han obtenido las dos más altas mayorías relativas”.

El organismo explicó que esta disposición constitucional no incluye una instancia posterior de votación luego de la segunda vuelta presidencial. Por ello, descartó que el próximo 12 de julio se vaya a desarrollar una nueva jornada electoral bajo la denominación de “tercera vuelta”.

PUBLICIDAD

La institución señaló que el proceso electoral solo contempla las etapas establecidas por la Constitución y negó la realización de una nueva votación posterior. Foto: ONPE/Facebook

Organismo electoral pide consultar fuentes oficiales

Ante la difusión de contenido falso sobre el proceso electoral, la ONPE recomendó a los ciudadanos revisar la información publicada en sus plataformas oficiales para evitar la propagación de datos incorrectos. La institución indicó que sus canales sirven para resolver dudas relacionadas con la Segunda Elección Presidencial 2026.

“Si recibes alguna información de dudosa veracidad acerca de la Segunda Elección Presidencial 2026, puedes corroborarla en los canales oficiales de la ONPE, donde aclaramos las dudas de la ciudadanía”, señaló el organismo electoral.

Roberto Sánchez mantiene ligera ventaja sobre Keiko Fujimori en la segunda vuelta

Con el 97,916% de las actas contabilizadas en la elección de fórmula presidencial, Roberto Helbert Sánchez Palomino, candidato de Juntos por el Perú, continúa al frente del conteo con una diferencia mínima frente a Keiko Sofía Fujimori Higuchi, representante de Fuerza Popular. Según la actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) al 10 de junio de 2026 a las 06:10:25 p. m., Sánchez alcanza el 50,027% de los votos válidos, mientras que Fujimori registra el 49,973%.

PUBLICIDAD

En cifras absolutas, el candidato de Juntos por el Perú suma 9′018,592 votos, apenas 9.788 sufragios por encima de Fujimori, quien acumula 9′008,804 votos. La diferencia entre ambos se mantiene estrecha mientras aún quedan actas por procesar: 1,741% fueron enviadas al Jurado Electoral Especial (JEE) y 0,343% permanecen pendientes de contabilización.

De momento, Roberto Sánchez tiene una minúscula ventaja sobre Keiko Fujimori en el conteo oficial de la segunda vuelta electoral. Foto: EFE

En el voto extranjero, la tendencia es distinta, con Keiko Fujimori liderando con el 63,368% de los votos contabilizados en el exterior, equivalente a 160.679 sufragios. Sánchez obtiene el 36,632%, con 92.886 votos. Este bloque corresponde al 83,602% de las actas del extranjero procesadas hasta el último reporte.

PUBLICIDAD