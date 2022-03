Raúl Romero: Germán Vargas, fundador de los NSQ y NSC, lo acusa de plagio y de causar conflictos en la banda

Germán Vargas, exbaterista de los NSQ y NSC, acusó a Raúl Romero de plagio y de causar conflictos en la banda. (Foto: Composición)

Germán Vargas, exbaterista de los No sé Quién y los No sé Cuántos, contó la historia oculta de la banda de rock peruana a través de un extenso hilo de Twitter, en donde no solo acusó a Raúl Romero, recordado conductor de Habacilar, de copiar canciones de otros autores, sino también de causar conflictos dentro de la agrupación musical.

Mediante su cuenta oficial, el exbaterista contó los inicios de la banda. Según su versión: “La historia de los No Sé Quién comienza en mi cuarto, en mi casa, con Fernando Ríos, amigo del colegio. Yo tocaba la batería y él tocaba el bajo. Chiquillos, teníamos 16 o algo así”, relató.

“ Después conocí a Raúl Romero, en la Católica. En verdad, primero conocí un cassette con sus grabaciones. Paralelamente conocí a Alfredo Sillau porque los dos éramos profesores en la Trener (...) Entonces organicé una reunión en mi casa, porque allí estaba la batería que es difícil de mover: Alfredo Sillau, Fernando Ríos, Raúl Romero y un amigo guitarrero, y yo con la batería”.

Ya con la banda formada, la agrupación dio su primer concierto en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde finalmente nació el nombre de los NSQ y los NSC. “Todo sonaba pésimo, desafinado. Paramos como tres veces y teníamos que hacer chistes para que la cosa pasara piola. Y la gente aplaudía. Éramos el grupo más malo del mundo y la Católica nos adoró”, escribió.

CONFLICTO CON RAÚL ROMERO

En su hilo de Twitter, Germán Vargas contó que las rencillas empezaron luego del éxito de la canción “Magdalena”, precisamente durante la creación de la canción “Las Torres”, lanzada oficialmente 1991 en el segundo álbum “Con el respeto que se merecen”.

“ Como Raúl (a quien llamábamos Estrellita) no llegó a la prueba de sonido, seguimos probando el sonido Alfredo, Fernando y yo. En esa prueba de sonido hicimos Las Torres. La hicimos toda, faltaba letra. Alfredo se fue a su casa y llegó con la letra escrita para el concierto de la noche. Y él la cantó esa noche. A Raul lo pusimos a tocar tumbas. Por eso Raúl no canta Las Torres”, contó.

De acuerdo con el exbaterista, la letra actual de la canción “Las Torres” es muy diferente a la original y estaba planteada inicialmente para lanzarse en el primer álbum de la banda, llamada “No somos nada”. Sin embargo, “la disquera, EMI, nos dijo que la guardáramos para el segundo. Entre el primero y el segundo pasaron muchas cosas”.

“La canción Las Torres (Los Terroristas) fue compuesta mucho antes de que saliera (tergiversada) al aire. Yo estuve cuando se compuso pero no cuando la rehicieron, cambiando la letra para cumplir con el quehacer político” , escribió el exbaterista.

“Las broncas políticas con Romero impidieron hacer música en joda y con altura. Yo no trabajo con geishas, y me fui (...) Pasar de ser un grupo contestatario a ser un grupo de comechados. No pues ”, añadió Germán, quien aseguró también que intentaron sacarlo de las fotos tras su retiro.

Parte del hilo de Twitter de Germán Vargas. (Foto: Captura)

LO ACUSA DE PLAGIO

Luego de admitir que fue el atentado en la calla Tarata la que terminó por “reventar los lazos” que tenían, Germán Vargas acusó a Raúl Romero de apropiarse de la letra de otros cantantes poco conocidos.

“Y bueno, Raúl plagiaba canciones españolas sin decirnos (...) Raúl plagiaba canciones de sus amigos de la Universidad, como Ato Buroncle, por ejemplo” , escribió.

En su relato, Vargas explicó que no recuerda cuáles eran las canciones exactas las que copiaba el popular ‘Cara de haba’. Sin embargo, sí recuerda haber tenido un “problema fenomenal” debido a esa mala práctica, ya que un periodista de la época se dio cuenta. “Es un artista, pero un ser humano torcido” , sostuvo.

“En la historia de los NoSeQuiéN hay muchas más cosas, historias de traición, de personalismos, mucho más allá de la música. La fama es un camino perverso”, añadió el fundador de los No sé Quién y los No sé Cuántos en Twitter. Sus publicaciones se han vuelto viral en la plataforma.

Parte del hilo de Twitter de Germán Vargas. (Foto: Captura)

