Andy Polo: Su esposa revela que la engañó con 6 mujeres y muestra pruebas de la infidelidad

Génesis Alarcón contó que el futbolista le fue infiel varias veces en Estados Unidos.

Génesis Alarcón sigue contando detalles del infierno que vivió al lado de Andy Polo, futbolista que ha sido separado del Portland Timbers y suspendido por la MLS debido a las acusaciones de violencia familiar que hay en su contra. Su aún esposa reveló también que el seleccionado nacional le fue infiel en reiteradas oportunidades.

La esposa de Polo contó para el programa de Magaly Medina que el deportista la engañó con 6 distintas mujeres, ya que ella misma descubrió la infidelidad por medio de mensajes de texto subidos de tono que él intercambiaba.

“Me ha humillado, me ha maltratado y me ha sido infiel con 6 mujeres, yo me he enterado porque he visto conversaciones, pero serán muchísimas más. Yo pensaba que íbamos a poder ser una mejor familia y volvía encontrar conversaciones, yo callé”, expresó.

De acuerdo a Alarcón, estas supuestas infidelidades no son recientes, puesto que la deslealtad de Andy Polo inició apenas ellos iniciaron una relación amorosa. “Siempre le he encontrado conversaciones, videos en fiestas con chibolas o con amigas de mi barrio. Él me decía que era mentira, que yo estaba alucinando”.

REVELADORES CHATS

Con el fin de obtener pruebas para encarar a su esposo, Génesis Alarcón revisó el smart watch (reloj inteligente) de Andy Polo, el cual estaba conectado al celular del futbolista. Fue así que leyó todos los chats de su expareja con otras mujeres.

En las conversaciones, se puede observar que Andy Polo conversaba con una mujer identificada como Karol Brighitte Pizarro Rojas, a quien le pide salir con su amiga, una “española”, en una cita doble. Según Génesis, su esposo tuvo un ‘affaire’ con ambas.

“Nero, ¿ya no lo vas a hacer conmigo, no? Tú sabes nero, te gusta hacerlo conmigo o no”, le decía la mujer al notar que el futbolista ahora estaba interesado en su amiga de nacionalidad española.

En otro chat, Andy Polo conversaba con una mujer llamada Amber. Ahí se puede leer que el futbolista le otorga su dirección para que ella vaya a su departamento, mientras que Génesis estaba en Perú. La mujer acepta la invitación y hasta le envía un video semidesnuda , a lo que el futbolista contesta: “¿Por qué eres así? Me está dando ganas de ir a tu casa, pero si me abres la puerta así como estás en el video”.

Haley es otra de las chicas que se encontraban entre los chats de Andy Polo. El futbolista también la invita a ir a su departamento y le pide que busque a otra amiga para salir en una cita doble con uno de sus amigos. Cabe resaltar que todo esto sucedió cuando el deportista se encontraba en Estados Unidos.

ENCONTRÓ UNA CARTA DE AMOR

La esposa de Andy Polo relató haber descubierto una carta de amor proveniente de una mujer de nacionalidad colombiana. Entre las líneas se puede leer: “Aún recuerdo la sensación de la primera vez que te vi en Lima, estaba demasiado nerviosa. Después de Lima en adelante han pasado muchas cosas, pero sin duda verte en Costa Rica fue lo mejor de este año. Lo que siento por ti es algo muy lindo”.

EXIGE QUE SE ACUERDE DE SUS HIJOS

Luego de revelar todas las muestras de las supuestas infidelidades de su esposo, Génesis Alarcón le envió un contundente mensaje al seleccionado nacional.

“Andy Polo, estas son las últimas lágrimas que boto por ti porque desde hoy soy más fuerte. Quédate con tus mil mujeres, eso a mí no me importa. Tus hijos te necesitan. Ya no seré la mujer de antes, toda sumisa y callada, que aguantaba maltratos y humillaciones. Pero ya no, ya cambié”, expresó Génesis Alarcón a las cámaras.

Esposa de Andy Polo muestra pruebas de las constantes infidelidades del futbolista (Video: ATV / Magaly TV La Firme)

