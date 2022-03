Magaly Medina lanzó duras críticas contra Universitario por posible contratación de Andy Polo

Magaly Medina lanzó duras críticas con la U por posible contratación de Andy Polo

La ‘Urraca’ se fue con todo y arremetió con dirigentes de Universitario de Deportes. En la edición del jueves 10 de marzo, del programa ‘Magaly TV: La Firme’, la conductora Magaly Medina se fue con todo contra los dirigentes de Universitario de Deportes por fichar al jugador Andy Polo, quien afronta denuncias de violencia domésticas.

Por ello, desde distintas tribunas les han llovido críticas por esa sólida defensa y Magaly Medina se sumó a los cuestionamientos, emitiendo un contundente pronunciamiento.

“Hay pelea entre los hinchas y los dirigentes. Los dirigentes lo defienden con todo furor, con bastante intensidad. Dicen que no ha sido condenado en ningún sitio, que les muestren las pruebas de la violencia doméstica, de si están debidamente probadas, corroboradas, sentenciadas y sacramentadas”, aseguró.

“Yo no sé si se quieren hacer los sordos, los tontos o los brutos, pero creo que todos hemos visto lo que ha pasado con él. Le vamos diciendo otra cosa, Andy Polo ya fue denunciado en los Estados Unidos, este es un juicio civil, que está haciendo la madre de sus hijos de Polo allá en Estados Unidos y sus abogados hoy nos comentaron que ya le entregaron la denuncia en sus manos y la citación al jugador”, complementó de manera tajante la conductora de “Magaly TV: La Firme”.

La ‘Urraca’ dio con palo a Jean Ferrari

Desde que se dio a conocer que Universitario de Deportes contrató a Andy Polo, el administrador Jean Ferrari ha recibido una lluvia de críticas y en algunas ocasiones ha tenido que salir y responder dichos cuestionamientos.

Y es que, Jean Ferrari le respondió a la reconocida periodista Verónica Linares en Twitter y ello provocó la molestia de la conductora de televisión, Magaly Medina, que se cuestionó qué más pruebas se necesitan en este caso.

“¿Qué medios probatorios más quieres este administrador? ¿Quiere una mujer muerta, un cadáver? Qué barbaridad. Por eso que los jugadores de fútbol tienen tan mala fama en nuestro medio”, indicó.

“El ojo morado no existió según Jean Ferrari, no existió la llamada al 911 (...) Hasta un club de allá se asombra de todo esto y acá para ellos no pasó nada, dicen ‘dónde está lo legal’. No vieron cómo su marido los abandonó en Barrios Altos”, acotó

Adrian Gialbert, fue otro criticado por la ‘urraca’, abogado de Universitario de Deportes, quien publicó en Twitter lo siguiente: “No existe proceso ‘pendiente’ por violencia familiar. El caso de Polo debe llevar a la reflexión. La ‘sentencia mediática’, no puede superar lo que objetivamente determinan las autoridades”.

La ‘urraca’ arremetió contra Adrián Gialbert y lo acusó de subvalorar a las mujeres del Perú víctimas de esposos golpeadores y maltratadores y desmintió al abogado de Universitario de Deportes, debido a que sí hay documentación legal y una de ellas es que los ‘TImbers’ afirmaron todo lo que ella contó y tiene un proceso civil abierto en Estados Unidos.

“No podemos disculpar una actitud violenta, no podemos justificarla diciendo que no hay documentación legal emitida. ¿Qué es este juicio civil? Ese juicio civil está basado en hechos reales y que el propio equipo de los Estados Unidos, Portland Timbers reconocieron a la hora que botaron de su equipo, que ellos fueron testigos de una pelea y violencia contra Génessis”, sentenció la ‘Urraca’.

