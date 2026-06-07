ONPE resultados EN VIVO por regiones: mapa electoral de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Este domingo, más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas para definir quién será el próximo presidente de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desplegará un operativo nacional para difundir, en tiempo real, los resultados electorales por regiones y el mapa electoral que revelará en qué zonas del país cada candidato logra imponerse en esta segunda vuelta presidencial.
La expectativa se centra en el comportamiento regional del voto, clave para el desenlace de una contienda que no tiene un favorito claro.
La jornada electoral y el despliegue de la ONPE
De acuerdo con la información oficial, la jornada iniciará a las 7:00 y culminará a las 17:00, horario establecido por la ONPE para el proceso de votación en todo el país. Desde las primeras horas, los centros de votación abrirán sus puertas para que los electores verifiquen su local y mesa asignados. La ONPE ha implementado su portal digital Consulta para conocer sobre ubicación de mesas y miembros designados.
Según declaraciones del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, citadas por Latina Noticias, quienes tengan multas electorales pendientes podrán ejercer su derecho al voto sin impedimentos. Además, la autoridad electoral enfatizó la importancia de seguir únicamente los canales oficiales para consultar los resultados, ante el riesgo de desinformación en redes sociales y medios no autorizados.
Publicación y actualización de resultados en vivo
La ONPE comenzará la publicación de resultados oficiales a partir de las 20:00, conforme se procesen las actas electorales en los centros de cómputo. El acceso a los datos estará disponible en la página web de ONPE resultadoelectoral.onpe.gob.pe, donde se podrán consultar los porcentajes nacionales, regionales y el avance del escrutinio por departamentos.
La ciudadanía verá circular diferentes cifras durante la noche electoral: el tradicional “flash electoral” de boca de urna, los conteos rápidos y los resultados oficiales de la ONPE, que tendrán valor legal. El primer reporte oficial se espera después de las 20:00, aunque el cierre definitivo podría tomar varios días, en función de la rapidez con la que lleguen las actas desde regiones alejadas.
Mapa electoral: dinámica regional y expectativas
El mapa electoral cobrará protagonismo desde los primeros reportes, ya que la fragmentación regional ha sido determinante en los comicios recientes. La primera vuelta mostró una clara polarización: Keiko Fujimori, representante de la derecha y del partido Fuerza Popular, lideró en la costa y zonas urbanas, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, obtuvo mayor respaldo en regiones del sur, la sierra y áreas rurales.
Las proyecciones previas señalan que la definición se dará en departamentos clave como Lima, Arequipa, Cusco, Puno y La Libertad, donde el comportamiento del voto urbano y rural podría inclinar la balanza. El voto indeciso y el rechazo a ambos candidatos marcan una elección sin favorito claro, por lo que cada región será decisiva.
Qué regiones ganó Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la primera vuelta
En la primera vuelta, celebrada en abril, Keiko Fujimori obtuvo un 17,19% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó un 12,03%, según cifras oficiales difundidas por ONPE. Fujimori Higuchi logró imponerse principalmente en Lima Metropolitana, Callao y varias provincias costeñas, consolidando su base en zonas urbanas. Por su parte, Sánchez capitalizó el voto en regiones del sur andino y en sectores tradicionalmente alejados del fujimorismo.
La dispersión en la primera ronda se reflejó en el Congreso, donde ningún partido consiguió mayoría absoluta, lo que anticipa un escenario de alta fragmentación política para el próximo quinquenio. Analistas como Enrique Castillo anticiparon que la distribución regional del voto será determinante para la legitimidad del futuro gobierno y su capacidad de negociación en el Parlamento.
Contexto político y relevancia de la votación
La segunda vuelta de estas Elecciones Generales 2026 se desarrolla tras una década caracterizada por la inestabilidad política, con ocho presidentes en los últimos diez años. El resultado definirá si el fujimorismo regresa al poder después de un cuarto de siglo, o si la izquierda retoma el control en torno a la figura de Pedro Castillo, representado por su exministro del MINCETUR, Roberto Sánchez.
Cabe mencionar que, la diferencia en la primera vuelta fue mínima y que la nueva convocatoria enfrenta a dos proyectos políticos antagónicos. “Todo hace indicar que la definición entre Fujimori y Sánchez volverá a ser muy ajustada”, consignó la agencia internacional con base en los sondeos realizados antes de la veda electoral.
Recomendaciones para los electores
La ONPE recomienda que los ciudadanos consulten exclusivamente el portal oficial para seguir los resultados y evitar desinformación. El organismo recordó que el voto es obligatorio, y que tanto el DNI vigente como el vencido serán aceptados para sufragar, de acuerdo con información de ONPE.
La jornada de este domingo se anticipa tensa y cargada de expectativas, con un escrutinio que será seguido minuto a minuto por la ciudadanía, la prensa y los actores políticos. El desenlace y el mapa electoral final solo podrán confirmarse con el avance del conteo oficial, que la ONPE irá actualizando a lo largo de la noche y los días siguientes.