ONPE resultados EN VIVO por regiones: mapa electoral de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

Ilustración digital en acuarela muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debatiendo frente a un mapa de Perú dividido, simbolizando la tensión de las elecciones recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo, más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas para definir quién será el próximo presidente de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desplegará un operativo nacional para difundir, en tiempo real, los resultados electorales por regiones y el mapa electoral que revelará en qué zonas del país cada candidato logra imponerse en esta segunda vuelta presidencial.

La expectativa se centra en el comportamiento regional del voto, clave para el desenlace de una contienda que no tiene un favorito claro.