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ONPE resultados EN VIVO por regiones: mapa electoral de segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez

La ONPE habilitará su plataforma digital para mostrar, a medida que avance el conteo, los resultados desagregados por departamentos, permitiendo observar en tiempo real dónde cada candidato logrará mayor respaldo y cómo se irá configurando el mapa electoral de la segunda vuelta

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Ilustración digital en acuarela de Keiko Fujimori con blazer blanco y Roberto Sánchez con saco azul, mirándose fijamente con un mapa de Perú dividido al fondo.
Ilustración digital en acuarela muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debatiendo frente a un mapa de Perú dividido, simbolizando la tensión de las elecciones recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este domingo, más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas para definir quién será el próximo presidente de Perú entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) desplegará un operativo nacional para difundir, en tiempo real, los resultados electorales por regiones y el mapa electoral que revelará en qué zonas del país cada candidato logra imponerse en esta segunda vuelta presidencial.

La expectativa se centra en el comportamiento regional del voto, clave para el desenlace de una contienda que no tiene un favorito claro.

07:13 hsHoy

La jornada electoral y el despliegue de la ONPE

De acuerdo con la información oficial, la jornada iniciará a las 7:00 y culminará a las 17:00, horario establecido por la ONPE para el proceso de votación en todo el país. Desde las primeras horas, los centros de votación abrirán sus puertas para que los electores verifiquen su local y mesa asignados. La ONPE ha implementado su portal digital Consulta para conocer sobre ubicación de mesas y miembros designados.

Según declaraciones del jefe interino de la ONPE, Bernardo Pachas, citadas por Latina Noticias, quienes tengan multas electorales pendientes podrán ejercer su derecho al voto sin impedimentos. Además, la autoridad electoral enfatizó la importancia de seguir únicamente los canales oficiales para consultar los resultados, ante el riesgo de desinformación en redes sociales y medios no autorizados.

07:56 hsHoy

Publicación y actualización de resultados en vivo

Imagen de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez señalando al frente, con un banner que dice "PELEA POR EL VOTO INDECISO". Hay gente con carteles de "INDECISOS".
Los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se esfuerzan por captar el voto de los indecisos a solo diez días de las elecciones, buscando asegurar el apoyo popular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ONPE comenzará la publicación de resultados oficiales a partir de las 20:00, conforme se procesen las actas electorales en los centros de cómputo. El acceso a los datos estará disponible en la página web de ONPE resultadoelectoral.onpe.gob.pe, donde se podrán consultar los porcentajes nacionales, regionales y el avance del escrutinio por departamentos.

La ciudadanía verá circular diferentes cifras durante la noche electoral: el tradicional “flash electoral” de boca de urna, los conteos rápidos y los resultados oficiales de la ONPE, que tendrán valor legal. El primer reporte oficial se espera después de las 20:00, aunque el cierre definitivo podría tomar varios días, en función de la rapidez con la que lleguen las actas desde regiones alejadas.

07:09 hsHoy

Mapa electoral: dinámica regional y expectativas

El mapa electoral cobrará protagonismo desde los primeros reportes, ya que la fragmentación regional ha sido determinante en los comicios recientes. La primera vuelta mostró una clara polarización: Keiko Fujimori, representante de la derecha y del partido Fuerza Popular, lideró en la costa y zonas urbanas, mientras que Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, obtuvo mayor respaldo en regiones del sur, la sierra y áreas rurales.

Las proyecciones previas señalan que la definición se dará en departamentos clave como Lima, Arequipa, Cusco, Puno y La Libertad, donde el comportamiento del voto urbano y rural podría inclinar la balanza. El voto indeciso y el rechazo a ambos candidatos marcan una elección sin favorito claro, por lo que cada región será decisiva.

Imagen de Keiko Fujimori a la izquierda y Roberto Sánchez a la derecha, separados por un gran símbolo 'Vs' brillante y una línea de fuego.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez representados en un enfrentamiento político, destacando la dualidad de sus propuestas en el panorama electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:56 hsHoy

Qué regiones ganó Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la primera vuelta

En la primera vuelta, celebrada en abril, Keiko Fujimori obtuvo un 17,19% de los votos válidos, mientras que Roberto Sánchez alcanzó un 12,03%, según cifras oficiales difundidas por ONPE. Fujimori Higuchi logró imponerse principalmente en Lima Metropolitana, Callao y varias provincias costeñas, consolidando su base en zonas urbanas. Por su parte, Sánchez capitalizó el voto en regiones del sur andino y en sectores tradicionalmente alejados del fujimorismo.

La dispersión en la primera ronda se reflejó en el Congreso, donde ningún partido consiguió mayoría absoluta, lo que anticipa un escenario de alta fragmentación política para el próximo quinquenio. Analistas como Enrique Castillo anticiparon que la distribución regional del voto será determinante para la legitimidad del futuro gobierno y su capacidad de negociación en el Parlamento.

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, en camisa blanca, analizan un mapa grande de Perú sobre una mesa, señalando regiones. Un proyector muestra datos electorales.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez estudian un mapa del Perú con datos electorales proyectados, planificando su estrategia de campaña regional para la segunda vuelta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:03 hsHoy

Contexto político y relevancia de la votación

La segunda vuelta de estas Elecciones Generales 2026 se desarrolla tras una década caracterizada por la inestabilidad política, con ocho presidentes en los últimos diez años. El resultado definirá si el fujimorismo regresa al poder después de un cuarto de siglo, o si la izquierda retoma el control en torno a la figura de Pedro Castillo, representado por su exministro del MINCETUR, Roberto Sánchez.

Cabe mencionar que, la diferencia en la primera vuelta fue mínima y que la nueva convocatoria enfrenta a dos proyectos políticos antagónicos. “Todo hace indicar que la definición entre Fujimori y Sánchez volverá a ser muy ajustada”, consignó la agencia internacional con base en los sondeos realizados antes de la veda electoral.

Seis personas en una mesa: cuatro sentadas registrando votos, y dos de pie en el centro grabando con smartphones. Hay cajas blancas con el logo ONPE.
Observadores de partidos políticos usan smartphones para documentar el proceso de recuento de votos, mientras miembros de mesa organizan y registran los sufragios en un centro electoral peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)
07:00 hsHoy

Recomendaciones para los electores

La ONPE recomienda que los ciudadanos consulten exclusivamente el portal oficial para seguir los resultados y evitar desinformación. El organismo recordó que el voto es obligatorio, y que tanto el DNI vigente como el vencido serán aceptados para sufragar, de acuerdo con información de ONPE.

Ilustración acuarela: Dos candidatos saludando. Ánfora de ONPE al centro. Rodeándolos, votantes indecisos con signos de interrogación.
Ilustración en acuarela de dos candidatos presidenciales saludando frente a un ánfora de la ONPE, rodeados por decenas de votantes indecisos con signos de interrogación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jornada de este domingo se anticipa tensa y cargada de expectativas, con un escrutinio que será seguido minuto a minuto por la ciudadanía, la prensa y los actores políticos. El desenlace y el mapa electoral final solo podrán confirmarse con el avance del conteo oficial, que la ONPE irá actualizando a lo largo de la noche y los días siguientes.

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