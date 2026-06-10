A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 en Perú: ceremonia oficial en el Estadio Azteca

El Mundial 2026 marcará un hito sin precedentes en la historia del fútbol no solo por la ampliación a 48 selecciones, sino también por su innovador formato de inauguración. Por primera vez, el torneo contará con tres ceremonias de apertura en los países coanfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, lo que convierte al evento en una celebración global desde su primera jornada.
El primer acto oficial se llevará a cabo el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. Allí se desarrollará un espectáculo artístico previo al inicio del torneo, seguido del partido inaugural entre México y Sudáfrica, que dará inicio a la competencia.
PUBLICIDAD
¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 en Perú?
En territorio peruano, la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 está programada para comenzar a las 12:30 p.m., aproximadamente 90 minutos antes del inicio del partido inaugural. Este espacio previo estará destinado al show de apertura, que combinará espectáculos musicales, expresiones culturales y la presentación oficial del torneo, marcando así el inicio de una edición histórica de la Copa del Mundo.
Posteriormente, el foco se trasladará al duelo entre México y Sudáfrica, previsto para las 2:00 p.m. (hora peruana). De esta manera, la transmisión por ESPN y Disney + cubrirá de forma continua toda la antesala del encuentro, desde el show inaugural hasta el inicio del compromiso deportivo, permitiendo a los hinchas seguir en directo cada detalle del arranque de la cita mundialista.
PUBLICIDAD
Horarios en Sudamérica y otros países
El inicio de la ceremonia inaugural variará según la zona horaria de cada país, especialmente en América Latina y Norteamérica, donde se concentra gran parte de la audiencia del torneo. Los horarios confirmados son los siguientes:
- Perú, Colombia y Ecuador: 12:30 p.m.
- México (Ciudad de México): 11:30 a.m.
- Venezuela, Chile y Bolivia: 1:30 p.m.
- Argentina, Brasil y Uruguay: 2:30 p.m.
- Estados Unidos (hora del Este): 1:30 p.m.
Estos horarios permiten que gran parte del continente pueda seguir en simultáneo la inauguración del torneo más importante del fútbol mundial.
Los artistas internacionales en la inauguración
El Mundial 2026 apostará por un show inaugural con fuerte presencia de artistas latinos e internacionales. Entre los nombres más destacados figura Shakira, quien interpretará la canción oficial del torneo titulada “Dai Dai”. También estarán presentes reconocidos artistas como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin y Los Ángeles Azules, quienes formarán parte de un espectáculo que busca resaltar la identidad cultural de la región anfitriona.
PUBLICIDAD
La organización del evento ha apostado por una propuesta musical diversa, con el objetivo de conectar con audiencias de todo el mundo y reforzar el carácter global de esta edición del Mundial.
Canadá y Estados Unidos también tendrán ceremonias
La inauguración no se limitará a México. Como parte del formato inédito del torneo, Canadá y Estados Unidos también realizarán sus propios eventos de apertura un día después, el viernes 12 de junio.
En Canadá, la ceremonia se llevará a cabo en el BMO Field de Toronto, con la participación de artistas como Michael Bublé y Alanis Morissette. En tanto, en Estados Unidos, el SoFi Stadium de Los Ángeles será escenario de un gran show musical con figuras como Katy Perry y LISA, en paralelo al desarrollo de los primeros partidos del torneo.
PUBLICIDAD
De esta manera, el Mundial 2026 no solo será recordado por su expansión histórica, sino también por una inauguración descentralizada que busca reflejar la magnitud global del evento desde su primera jornada.
Más Noticias
Bassco Soyer, foco de interés de un club que disputa la Premier League con alianza estratégica en Gil Vicente
De ritmo prodigioso en el circuito de reservas en Portugal, el goleador de los ‘gallos’ podría hacer maletas muy pronto con destino a Inglaterra. El movimiento sería avalado por el club luso
Hernán Barcos asumió su promesa sobre Alianza Lima: “A veces uno es preso de sus palabras, pero trato de no mentir nunca”
El ‘Pirata’ fue presentado en el Rímac para el Torneo Clausura 2026, respondió por su pasado en La Victoria y afirmó que asumió lo dicho cuando juró no jugar en otro club limeño
Lucciana Pérez vuelve por la puerta grande en W35 de San Gregorio: gana en individuales y dobles tras brillante semestre universitario
La deportista nacional de 21 años se estrenó con victoria en ambas modalidades y rendirá una jornada a doble turno. No competía en el circuito profesional desde la quincena de diciembre pasado en el W15 de Lima
Nolberto Solano mete a Pakistán en la historia: campeonó el Torneo Jubileo de Diamante, primer título del seleccionado tras más de siete décadas
El entrenador peruano ha obrado el milagro con los ‘halcones’ al superar en la final a Afganistán (2-0). La coronación rompe una sequía de 74 años sin conseguir un trofeo para las vitrinas ‘pakis’
Resultados de la Liga de Naciones de Vóley Masculino 2026 EN VIVO: así marcha la Semana 1 del torneo internacional
Las principales potencias del voleibol mundial ya entraron en acción. Consulta los marcadores actualizados y sigue el desarrollo de los 36 partidos correspondientes a la primera semana del certamen
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD