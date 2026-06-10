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A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 en Perú: ceremonia oficial en el Estadio Azteca

La Copa del Mundo tendrá un arranque histórico con tres ceremonias inaugurales en los países anfitriones. La primera se realizará en México y podrá seguirse desde Perú este jueves 11 de junio

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La inauguración del Mundial 2026 genera gran expectativa en Perú.
La inauguración del Mundial 2026 genera gran expectativa en Perú. Crédito: REUTERS

El Mundial 2026 marcará un hito sin precedentes en la historia del fútbol no solo por la ampliación a 48 selecciones, sino también por su innovador formato de inauguración. Por primera vez, el torneo contará con tres ceremonias de apertura en los países coanfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, lo que convierte al evento en una celebración global desde su primera jornada.

El primer acto oficial se llevará a cabo el jueves 11 de junio en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol mundial. Allí se desarrollará un espectáculo artístico previo al inicio del torneo, seguido del partido inaugural entre México y Sudáfrica, que dará inicio a la competencia.

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¿A qué hora es la inauguración del Mundial 2026 en Perú?

En territorio peruano, la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 está programada para comenzar a las 12:30 p.m., aproximadamente 90 minutos antes del inicio del partido inaugural. Este espacio previo estará destinado al show de apertura, que combinará espectáculos musicales, expresiones culturales y la presentación oficial del torneo, marcando así el inicio de una edición histórica de la Copa del Mundo.

Posteriormente, el foco se trasladará al duelo entre México y Sudáfrica, previsto para las 2:00 p.m. (hora peruana). De esta manera, la transmisión por ESPN y Disney + cubrirá de forma continua toda la antesala del encuentro, desde el show inaugural hasta el inicio del compromiso deportivo, permitiendo a los hinchas seguir en directo cada detalle del arranque de la cita mundialista.

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El Mundial 2026 levantará el telón con una especial ceremonia en México. Crédito: REUTERS/Pawel Kopczynski TPX IMAGES OF THE DAY
El Mundial 2026 levantará el telón con una especial ceremonia en México. Crédito: REUTERS/Pawel Kopczynski TPX IMAGES OF THE DAY

Horarios en Sudamérica y otros países

El inicio de la ceremonia inaugural variará según la zona horaria de cada país, especialmente en América Latina y Norteamérica, donde se concentra gran parte de la audiencia del torneo. Los horarios confirmados son los siguientes:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 12:30 p.m.
  • México (Ciudad de México): 11:30 a.m.
  • Venezuela, Chile y Bolivia: 1:30 p.m.
  • Argentina, Brasil y Uruguay: 2:30 p.m.
  • Estados Unidos (hora del Este): 1:30 p.m.

Estos horarios permiten que gran parte del continente pueda seguir en simultáneo la inauguración del torneo más importante del fútbol mundial.

Los artistas internacionales en la inauguración

El Mundial 2026 apostará por un show inaugural con fuerte presencia de artistas latinos e internacionales. Entre los nombres más destacados figura Shakira, quien interpretará la canción oficial del torneo titulada “Dai Dai”. También estarán presentes reconocidos artistas como Maná, Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin y Los Ángeles Azules, quienes formarán parte de un espectáculo que busca resaltar la identidad cultural de la región anfitriona.

La organización del evento ha apostado por una propuesta musical diversa, con el objetivo de conectar con audiencias de todo el mundo y reforzar el carácter global de esta edición del Mundial.

Shakira volverá a ser protagonista en una ceremonia de inauguración de un Mundial de fútbol. (AP Photo/Heather Khalifa)
Shakira volverá a ser protagonista en una ceremonia de inauguración de un Mundial de fútbol. (AP Photo/Heather Khalifa)

Canadá y Estados Unidos también tendrán ceremonias

La inauguración no se limitará a México. Como parte del formato inédito del torneo, Canadá y Estados Unidos también realizarán sus propios eventos de apertura un día después, el viernes 12 de junio.

En Canadá, la ceremonia se llevará a cabo en el BMO Field de Toronto, con la participación de artistas como Michael Bublé y Alanis Morissette. En tanto, en Estados Unidos, el SoFi Stadium de Los Ángeles será escenario de un gran show musical con figuras como Katy Perry y LISA, en paralelo al desarrollo de los primeros partidos del torneo.

De esta manera, el Mundial 2026 no solo será recordado por su expansión histórica, sino también por una inauguración descentralizada que busca reflejar la magnitud global del evento desde su primera jornada.

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