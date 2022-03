Olenka Mejía enfurece tras críticas por romance con Jefferson Farfán: “El enemigo de un peruano es otro peruano”

Olenka Mejía se molesta tras recibir críticas por emitir comunicado sobre su rumoreado romance con Jefferson Farfán. (Foto: Composición)

Olenka Mejía, la mujer que enjuició a Yahaira Plasencia en el pasado, se pronunció en sus redes sociales una vez más para hablar sobre la llamada telefónica que grabó y filtró Amor y Fuego, en donde le confesaba a un reportero tener una relación amorosa con Jefferson Farfán y que esperaría hasta julio para recién gritar su amor a los cuatro vientos.

Como se recuerda, la modelo peruana emitió un extenso comunicado, en el que desmentía haber impedido a su expareja, Jorge Plasencia, de ver a su hijo de cuatro años. Según su versión, el hermano de la salsera no se comunica con el menor desde hace seis meses y sigue sin pagar la pensión de alimentos.

¿Pero qué dijo sobre el supuesto romance que tiene con la ‘Foquita’? En el tercer punto, Mejía aseguró que la llamada telefónica que difundió el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre es antigua y, sobre todo, privada. “Son conversaciones totalmente antiguas y no actuales, por lo cual lamento lo sucedido. Pido a las partes que hablen con la veracidad del caso” , aclaró.

Sin embargo, pocas horas después, Olenka Mejía enfureció debido a las críticas que recibió por emitir un comunicado en su plataforma. Y es que los usuarios no solo se mostraron disconformes con la redacción del documento, sino también con la respuesta al supuesto vínculo amoroso con Farfán, puesto que no desmintió nada y tampoco dio más detalles al respecto.

“ No hay duda que un enemigo de un peruano es otro peruano. Para que dejen de comentar o especular tonterías porque quieren hacer conmigo sus notas o rellenar sus páginas. ¡Yo no escribí ese comunicado, claramente está! Un asistente lo hizo y como ya quería mandarlo porque ya me cansé que utilicen mi nombre como se les da la gana, lo apuraba. Ni bien me lo pasó, lo hice público. Y ya. Será la última vez que me pronunciaré sobre esto. Estoy totalmente enfocada en crecer laboralmente y no en escándalos. Muchas gracias”, fue el mensaje que compartió en redes.

Olenka Mejía enfurece y manda un segundo comunicado. (Foto: Instagram/@ole.mejia)

¿QUÉ DIJO OLENKA MEJÍA EN AMOR Y FUEGO?

Amor y Fuego evidenció que entre Olenka Mejía y Jefferson Farfán habría más que un simple amistad, por lo que la modelo fue consultada al respecto. De acuerdo a sus declaraciones, ellos mantienen una relación sentimental que han decidido mantenerla en privado hasta el mes de julio.

“Todavía un poco más (esperar), unos meses más, en julio cuando sale mi campaña más fuerte, ahí puede ser” , dijo la expareja de Jorge Plasencia.

Asimismo, la modelo dejó en claro que ella cuenta con el respaldo del ‘10 de la calle’, por lo que no tiene problemas en hablar sobre su romance, el cual prefiere que no sea público porque no quiere volverse “conocida” por él.

Recordemos que, durante una entrevista que concedió Olenka al programa en noviembre de 2021, ella aseguró que conoció a Jefferson Farfán en Navidad, precisamente en una reunión familiar que organizó Yahaira Plasencia en la casa de sus padres, en la cual la ‘Foquita’ se presentó como invitado.

En quel entonces, reveló que el futbolista le obsequió una cartera de Victoria ‘s Secret en una de las dos navidades que pasaron juntos. Se desconoce si luego de esa fecha se iniciaron los coqueteos entre ellos. Recordemos que Yahaira y Jefferson terminaron oficialmente su relación amorosa a mediados de 2020.

Olenka Mejía confirmó que mantiene un romance con Jefferson Farfán y señaló que lo harán público en el mes de julio.

