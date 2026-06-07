Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: conteo oficial de las votaciones de la segunda vuelta del 7 de junio

Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori addresses supporters during her closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, disputa la presidencia frente a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú tras una primera vuelta donde no se dejó ver favoritismo ni preferenciales entre los 35 candidatos que buscaban pasar a segunda vuelta. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) comenzará la recolección y el conteo de votos tras el cierre de los locales a las 17:00 horas, en una jornada marcada por la expectativa y la tensión política.

Según informó el jefe interino de ONPE, Bernardo Pachas, los primeros resultados oficiales se esperan a partir de las 20:00, mientras Fujimori Higuchi aguardaría el pronunciamiento oficial de este primer conteo en el local partidario de Fuerza Popular en Lima.

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El proceso electoral 2026: polarización y jornada decisiva

La segunda vuelta presidencial de 2026 se desarrollará en un contexto de alta polarización. Tras una primera ronda caracterizada por denuncias de irregularidades logísticas, la ONPE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) han reforzado sus protocolos de transparencia y seguridad. Las mesas de sufragio se instalaron en todo el país y en consulados en el extranjero, con una jornada que iniciará a las 7:00 y finalizará a las 17:00.

La fiscalización del escrutinio está permitida, pero debe realizarse dentro de los límites legales y sin alterar el desarrollo del proceso electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El balotaje de este año enfrenta a dos figuras con trayectorias diametralmente opuestas: Fujimori, heredera del fujimorismo, y Sánchez, exministro de Pedro Castillo. Las encuestas previas apuntaron a un resultado extremadamente ajustado, lo que mantiene en vilo a la ciudadanía ante la posibilidad de que una diferencia mínima defina la elección como ocurrieron en 2016 y 2021.

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La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori se dirige a sus partidarios durante su cierre de campaña de cara a la segunda vuelta electoral del 7 de junio contra Roberto Sánchez, en Lima, Perú, el 4 de junio de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Keiko Fujimori en la recta final: debate y cierre de campaña

Keiko Fujimori llegó a la jornada electoral tras un intenso cierre de campaña y un debate clave frente a Roberto Sánchez. El domingo 31 de mayo, ambos candidatos participaron en el único debate oficial, organizado por el JNE y transmitido en todo el país. Aquella noche Fujimori centró sus propuestas en reactivación económica, seguridad ciudadana, salud y educación, remarcando la necesidad de construir consensos y ampliar la base política de Fuerza Popular.

La candidata presidencial de derecha de Perú, Keiko Fujimori, y el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, se dan la mano previo a un debate televisado, antes de la segunda vuelta presidencial del 7 de junio, en Lima, Perú, 31 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El cierre de campaña se realizó el jueves 4 de junio en el Estadio Monumental de Ate, Lima, donde miles de simpatizantes de Fuerza Popular se congregaron para acompañar a su candidata. El evento marcó el final de una gira nacional y estuvo enmarcado por las restricciones electorales previas al balotaje. Fujimori, junto a su equipo de campaña y familiares, dirigió un mensaje de agradecimiento y confianza, subrayando la importancia de la vigilancia ciudadana durante el escrutinio.

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Keiko Fujimori interviene en un acto público, vistiendo un blazer rojo y frente a una pantalla que proyecta su imagen, rodeada de luces y banderas rojas y blancas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Trayectoria política de Keiko Fujimori

Keiko Sofía Fujimori Higuchi inició su carrera política en el Congreso en 2006, después de asumir un papel público como primera dama durante el gobierno de su padre, Alberto Fujimori. Desde 2010 lidera Fuerza 2011 la cual cambió de nombre a Fuerza Popular en las elecciones del 2016, consolidándose como figura central del fujimorismo y acumulando cuatro candidaturas presidenciales consecutivas. Su discurso político ha mantenido énfasis en la seguridad, la mano dura contra la delincuencia y el crecimiento económico, alineándose con el legado de la década de 1990.

Alberto Fujimori y su hija Keiko Fujimori en los últimos días de su gobierno.

Fujimori Higuchi ha sido protagonista constante en la política peruana, tanto en el Congreso como en las campañas electorales. Su perfil polariza al electorado, combinando un núcleo duro de seguidores con una oposición férrea, especialmente en sectores que rechazan el legado de su padre.

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Elecciones 2016 y 2021: finales ajustados y desafíos

Las elecciones presidenciales de 2016 y 2021 marcaron momentos de definición para Keiko Fujimori, quien alcanzó la segunda vuelta en ambas ocasiones. En 2016, Fujimori lideró la primera ronda con el 39,9 % de los votos, pero fue superada por Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta por una diferencia de apenas 0,25 puntos porcentuales, equivalente a 42.597 votos. Esta derrota fue seguida por la consolidación de Fuerza Popular como la fuerza parlamentaria más numerosa con 73 parlamentarios convirtiéndolo en el partido político con mayoría absoluta.

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofrece una rueda de prensa después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra el candidato Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, en Lima, Perú, el 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

En 2021, la contienda frente a Pedro Castillo resultó aún más estrecha. Fujimori obtuvo el 49,87 % de los votos frente al 50,13 % de Castillo, una diferencia de solo 44.263 sufragios. En estas elecciones que estuvo marcada por la pandemia del COVID-19 la candidata denunció presuntas irregularidades, aunque sin pruebas concluyentes, y mantuvo su liderazgo en la oposición parlamentaria.

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La espera de los resultados: expectativas y posibles escenarios

El conteo oficial de la ONPE se desarrolla con vigilancia de personeros de ambos partidos y observadores internacionales. De acuerdo con EFE, las actas con irregularidades serán revisadas por los Jurados Electorales Especiales, lo que podría retrasar la proclamación definitiva hasta mediados de julio. Ipsos difundirá los primeros sondeos a boca de urna y conteos rápidos, pero solo los resultados que publique la ONPE tendrán valor legal.

Peruvian presidential candidate Keiko Fujimori gestures during her closing campaign ahead of the June 7 runoff election against Roberto Sanchez, in Lima, Peru, June 4, 2026. REUTERS/Angela Ponce

La ley electoral peruana no contempla el concepto de empate técnico: el candidato que obtenga un voto válido más será proclamado presidente. La competencia cerrada y el historial de finales ajustados en las campañas de Fujimori elevan la tensión y el interés nacional e internacional.

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18/05/2026 May 18, 2026, Lima, PerA: Lima 18 de mayo 2026.Visita al mercado de PROFAM en el distrito de Santa Rosa de la candidata a la presidencia de la república por el partido Fuerza Popular; Keiko Fujimori la cual fue recibida por simpatizantes al partido naranja en cara a la segunda vuleta electoral...Fotos: Julio Reaño/GEC POLITICA Europa Press/Contacto/El Comercio

Keiko Fujimori permanecerá en el local partidario de Fuerza Popular, a la espera de los resultados oficiales. El desarrollo de la jornada y la publicación de los primeros datos definirán el tono de las declaraciones y los pasos siguientes para ambos contendientes. Mientras tanto, Perú observa el escrutinio como un episodio clave de su historia política reciente.