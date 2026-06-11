Qué se celebra el 11 de junio en el Perú: la fecha que reúne nacimientos, reinauguraciones y una conmemoración profesional

La coincidencia de nacimientos presidenciales, una figura global del arte, la recuperación de espacios urbanos y una conmemoración profesional muestra cómo las fechas cívicas pueden ordenar debates sobre memoria histórica e identidad compartida (Composición)

¿Qué pasó un día como hoy? El 11 de junio reúne acontecimientos vinculados a la política, la cultura, la investigación y la conservación del patrimonio en el Perú.

En esta fecha nacieron los expresidentes Juan Antonio Pezet y Miguel Iglesias, protagonistas de momentos decisivos de la historia republicana. También se recuerda el nacimiento de Jean Sutherland Boggs, historiadora del arte de prestigio internacional nacida en territorio peruano.

La jornada incluye además la reinauguración del Parque Alfredo Salazar en Miraflores y del Parque Universitario en el Centro Histórico de Lima, dos espacios emblemáticos recuperados para la ciudadanía.

Asimismo, se conmemora el Día del Antropólogo Peruano, dedicado a reconocer el aporte de quienes estudian la diversidad cultural y social del país.

10 de junio de 1809 - Nace Juan Antonio Pezet, presidente que enfrentó la crisis con España por las islas Chincha

Recordado como uno de los presidentes del siglo XIX, Juan Antonio Pezet asumió el poder en un escenario complejo que terminó con su derrocamiento tras fuertes disputas políticas. (BNP)

Juan Antonio Pezet nació el 10 de junio de 1809 en Lima y participó desde joven en las luchas por la independencia del Perú. Desarrolló una destacada carrera militar y política que lo llevó a ocupar importantes cargos de gobierno.

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En 1863 asumió la Presidencia de la República tras la muerte de Miguel de San Román. Su mandato estuvo marcado por el conflicto diplomático con España debido a la ocupación de las islas Chincha.

La firma del tratado Vivanco-Pareja generó fuerte oposición política y motivó su derrocamiento en 1865. Falleció en Chorrillos el 24 de marzo de 1879.

11 de junio de 1830 - Nace Miguel Iglesias, presidente peruano durante el final de la Guerra del Pacífico

La figura de Miguel Iglesias continúa generando debate histórico por su papel en la firma del Tratado de Ancón y su paso por la Presidencia entre 1883 y 1885. (BNP)

Miguel Iglesias nació el 11 de junio de 1830 en Celendín, Cajamarca, y se convirtió en una de las figuras más controvertidas de la historia republicana del Perú.

Militar y político, participó en la defensa nacional durante la Guerra del Pacífico y alcanzó notoriedad por impulsar el llamado Grito de Montán, mediante el cual planteó la necesidad de negociar la paz con Chile para poner fin al conflicto.

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Su posición permitió la firma del Tratado de Ancón en 1883. Ocupó la Presidencia de la República entre 1883 y 1885. Tras ser derrotado por Andrés Avelino Cáceres, partió al exilio y regresó años después al país. Murió en Lima en 1909.

11 de junio de 1922 - Nace Jean Sutherland Boggs, destacada historiadora del arte nacida en el Perú

Especialista en grandes maestros de la pintura, Jean Sutherland Boggs alcanzó prestigio académico y abrió camino al convertirse en la primera mujer al frente de la Galería Nacional de Canadá. (The Globe and Mail Inc.)

Jean Sutherland Boggs nació el 11 de junio de 1922 en Negritos, Perú, y llegó a convertirse en una reconocida historiadora del arte, académica y gestora cultural de prestigio internacional.

Desarrolló gran parte de su carrera en Canadá y Estados Unidos, donde destacó por su especialización en la obra de artistas como Edgar Degas y Pablo Picasso.

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En 1966 fue nombrada la primera mujer en dirigir la Galería Nacional de Canadá, institución cuya colección amplió de manera significativa. Más adelante también encabezó el Museo de Arte de Filadelfia. Su trayectoria estuvo vinculada a la promoción del arte, la investigación y la preservación del patrimonio cultural.

11 de junio de 1998 - Reinauguran el Parque Alfredo Salazar y transforman el acantilado de Miraflores

La reinauguración del Parque Alfredo Salazar renovó uno de los espacios más conocidos de Miraflores con nuevas áreas verdes, mejor infraestructura y conexión al circuito turístico costero. (Mincetur)

El 11 de junio de 1998 fue reinaugurado el Parque Alfredo Salazar en Miraflores, tras una profunda remodelación que transformó este tradicional espacio público en una moderna área recreativa sobre los acantilados de la Costa Verde.

La obra permitió ampliar las áreas verdes, incorporar piletas ornamentales, mejorar la iluminación y conectar el parque con el corredor turístico hacia Barranco.

Además, el recinto pasó a funcionar como cobertura superior del complejo comercial Larcomar. El parque lleva el nombre del aviador Alfredo Salazar Southwell, héroe peruano que sacrificó su vida en 1937 al desviar un avión averiado para evitar una tragedia en una zona poblada.

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11 de junio de 2003 - Reinauguran el Parque Universitario y recuperan un histórico espacio del centro de Lima

Con mejoras en seguridad, iluminación y conservación patrimonial, el Parque Universitario inició una nueva etapa como referente cultural y urbano de la capital. (Andina)

El 11 de junio de 2003 fue reinaugurado el Parque Universitario, uno de los espacios más emblemáticos del Centro Histórico de Lima, tras una remodelación orientada a recuperar el orden urbano y preservar su valor patrimonial.

Los trabajos incluyeron la restauración de monumentos, el mejoramiento de áreas verdes, la renovación de la iluminación y el fortalecimiento de la seguridad del recinto. También se realizaron labores de conservación en la histórica Torre del Reloj, donada por la colonia alemana en 1921.

Ubicado junto a la antigua sede de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el parque mantiene esculturas dedicadas a destacadas figuras de la educación y la historia peruana.

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11 de junio - Día del Antropólogo Peruano<b> </b>

La fecha recuerda la creación del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú y destaca el trabajo académico orientado a comprender la realidad multicultural del país. (Andina)

El 11 de junio de 1985 se promulgó la Ley N° 24166, que creó el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú y estableció oficialmente el Día del Antropólogo Peruano.

La fecha busca reconocer la labor de los especialistas dedicados al estudio de las sociedades, culturas e identidades que conforman el país. Los antropólogos han contribuido al conocimiento de los pueblos andinos, amazónicos y costeños, así como a la preservación del patrimonio cultural y la comprensión de la diversidad peruana.

Su trabajo resulta fundamental para analizar los procesos sociales, fortalecer la interculturalidad y valorar la riqueza histórica y humana del Perú.