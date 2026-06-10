Alianza Lima consigue un respiro: la justicia ordena revisar la multa de 450 UIT por la final de 2023

La justicia peruana ha ordenado revisar la multa de 450 UIT impuesta a Alianza Lima por el incidente del apagón en la final de la Liga 1 en 2023, ofreciendo un respiro al club. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alianza Lima obtuvo un resultado favorable en el proceso judicial que mantenía contra la sanción económica impuesta por INDECOPI tras los incidentes registrados al término de la final de la Liga 1 2023.

La Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la demanda contencioso administrativa presentada por la institución victoriana y ordenó que se revise el monto de la multa que ascendía a 450 UIT, una de las sanciones más severas aplicadas al club en los últimos años.

La decisión representa un paso importante para la institución íntima, que desde que fue notificada de la sanción sostuvo que existían elementos suficientes para cuestionar la determinación del monto impuesto por las autoridades administrativas. Aunque la resolución no elimina la responsabilidad que motivó el procedimiento, sí establece que la cuantía de la multa debe ser reevaluada bajo nuevos criterios.

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El caso se remonta a los hechos ocurridos luego de la final de la temporada 2023, un episodio que generó gran repercusión en el fútbol peruano y derivó en diversas investigaciones y procedimientos administrativos.

Como consecuencia de esos acontecimientos, INDECOPI decidió imponer una multa equivalente a 450 UIT, una cifra que fue considerada excesiva por parte de la dirigencia blanquiazul.

Tras varios meses de disputa legal, la justicia determinó que la forma en que se fijó la sanción económica debía ser revisada. De acuerdo con la sentencia, se dejó sin efecto la determinación específica del monto de la multa y se ordenó a la Sala Especializada en Protección al Consumidor del Tribunal de INDECOPI emitir un nuevo pronunciamiento respecto a la sanción.

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La sanción deberá ser reevaluada por INDECOPI

El fallo judicial no implica que el proceso concluya de manera definitiva. Por el contrario, abre una nueva etapa en la que la autoridad administrativa deberá analizar nuevamente los criterios utilizados para establecer la multa.

La resolución dispone que la Sala Especializada en Protección al Consumidor vuelva a pronunciarse sobre el monto de la sanción, tomando en consideración los argumentos expuestos durante el proceso judicial y los lineamientos establecidos por la propia jurisprudencia administrativa.

Esta decisión es interpretada por el club como una validación de la posición que mantuvo desde el inicio del litigio. Durante todo el procedimiento, Alianza Lima insistió en que la controversia no giraba únicamente en torno a la existencia de la sanción, sino especialmente sobre la razonabilidad y proporcionalidad del monto impuesto.

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La noticia fue recibida con expectativa entre los hinchas blanquiazules, quienes siguieron de cerca el desarrollo de este caso por el impacto económico que una multa de semejante magnitud podría generar en las finanzas de cualquier institución deportiva del país.

Según explicó el Indecopi, las sanciones fueron impuestas por vulneraciones a las normas establecidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor. Foto: difusión

Fernando Cabada celebra el fallo y respalda la posición del club

Tras conocerse la decisión judicial, Fernando Cabada, gerente general de Alianza Lima, emitió un comunicado oficial en nombre de la institución para expresar la postura del club frente a la sentencia.

El dirigente señaló que la resolución confirma que los cuestionamientos realizados por la institución tenían fundamentos sólidos y que existían razones válidas para solicitar una revisión de la multa.

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“Recibimos esta sentencia con satisfacción porque confirma que nuestra posición tenía sustento y la determinación de la multa debía ser revisada”, indicó Cabada en el pronunciamiento difundido por el club.

Fernando Cabada se mostró muy conforme con el desempeño de Alianza Lima en el primer semestre del año. - Crédito: Sin Fundamentos

Cabada también manifestó su expectativa respecto al trabajo que deberán realizar ahora las autoridades encargadas de emitir una nueva resolución. En ese sentido, enfatizó la importancia de que el procedimiento se lleve a cabo respetando los criterios legales y administrativos establecidos.

“Confiamos en que las autoridades competentes actuarán con objetividad, razonabilidad y respetando los criterios establecidos por la propia jurisprudencia administrativa”, sostuvo el gerente general.

Fernando Cabada asegura que el club considera a Piero Cari como parte fundamental del proyecto y revela que su poca presencia en cancha bajo Pablo Guede se debe únicamente a decisiones deportivas, sin relación con temas extra futbolísticos (Alianza Lima)

Alianza Lima pide objetividad e imparcialidad

Más allá de la satisfacción por el fallo favorable, el comunicado difundido por Alianza Lima también incluyó un mensaje dirigido a las entidades públicas encargadas de resolver este tipo de controversias.

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En la parte final del pronunciamiento, la institución reafirmó su confianza en que los procesos legales que viene desarrollando tendrán resultados favorables y reiteró la necesidad de que todas las decisiones se adopten bajo criterios estrictamente técnicos.

El club señaló que mantiene su “confianza en que las acciones legales que se vienen emprendiendo prosperarán”, una frase que evidencia la expectativa de la dirigencia respecto a otros procedimientos que aún podrían encontrarse en trámite.

Asimismo, realizó un llamado para que las autoridades resuelvan cada expediente con “absoluta objetividad y total imparcialidad”, enfatizando la importancia de que los organismos públicos actúen alejados de cualquier presión externa y dentro del marco legal correspondiente.

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