Mario Hart revela que Stephanie Cayo sigue siendo su ‘crush’ y expone la razón por la que nunca se declaró: “Estaba con Alejandra”

El conductor explicó que el respeto por sus relaciones sentimentales impidió que intentara acercarse a la reconocida actriz. YouTube/ Sin más qué decir.

Mario Hart volvió a convertirse en tendencia luego de protagonizar una inesperada confesión que sorprendió tanto a los conductores como a los seguidores del programa de YouTube ‘Sin +Q Decir’. Lo que comenzó como una conversación distendida sobre experiencias sentimentales, romances del pasado y figuras admiradas dentro del espectáculo terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la entrevista.

El piloto de carreras y cantante, que recientemente ha estado en el centro de la atención pública tras conocerse la anulación de su matrimonio con Korina Rivadeneira, dejó de lado cualquier reserva para hablar de una mujer que, según reconoció, ha ocupado un lugar especial en sus pensamientos durante muchos años.

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La revelación ocurrió en medio de una dinámica en la que los conductores recordaban antiguas historias y rumores surgidos durante la época dorada de los realities juveniles en el Perú. En ese contexto, salió a relucir el nombre de varias figuras femeninas que despertaban admiración entre los participantes de aquellos programas.

Uno de los primeros en intervenir fue Israel Dreyfus, quien recordó que durante los años de Combate existía una especie de consenso respecto a quién era considerada una de las mujeres más admiradas por los integrantes del desaparecido reality.

“Ha sido no, es”: Mario Hart admite que Stephanie Cayo continúa siendo su ‘crush’. Captura: Sin más que decir.

La conversación que terminó revelando el nombre de su amor platónico

Durante la charla, Dreyfus mencionó a Paloma Fiuza, asegurando que la brasileña era una de las figuras más admiradas por los participantes del programa. “No es un secreto que Paloma ha sido el crush de todos los que hemos integrado Combate”, comentó el exchico reality ante las cámaras.

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Sin embargo, lejos de sumarse a esa afirmación, Mario Hart reaccionó de inmediato y dejó claro que no compartía completamente esa versión. “Pero por qué me incluyes”, respondió entre risas, generando curiosidad entre los presentes.

“Ha sido no, es”: Mario Hart admite que Stephanie Cayo continúa siendo su ‘crush’. Captura: Sin más que decir.

La reacción del piloto despertó aún más interés en el set, ya que dejaba entrever que la persona que realmente había llamado su atención durante años era alguien completamente diferente.

Ante la insistencia de los conductores, Hart decidió dar algunas pistas antes de revelar su identidad. Primero señaló que se trataba de una mujer peruana, vinculada al mundo artístico y algunos años menor que él.

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Las descripciones hicieron que todos intentaran adivinar el nombre de la misteriosa mujer. Mientras las especulaciones crecían, Mario continuó alimentando la expectativa. “Quieres que te diga quién ha sido mi crush… es peruana, ha sido no, es; un poquito menor, es artista”, expresó. La frase llamó especialmente la atención porque el piloto no habló en pasado. Por el contrario, dejó claro que la admiración que siente por ella continúa vigente hasta la actualidad.

“Ha sido no, es”: Mario Hart admite que Stephanie Cayo continúa siendo su ‘crush’. Captura: Sin más que decir.

Stephanie Cayo, la mujer que conquistó la admiración de Mario Hart

Tras varios minutos de expectativa, Mario Hart finalmente reveló el nombre de la artista que considera su gran amor platónico. Se trataba de Stephanie Cayo, una de las actrices peruanas más reconocidas tanto a nivel nacional como internacional.

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La confesión provocó una inmediata reacción entre los conductores del programa, quienes no ocultaron su sorpresa al escuchar el nombre de la protagonista de diversas producciones televisivas y cinematográficas. La primera en reaccionar fue María Pía Copello, quien recordó que aquella admiración no era una novedad para ella.

Según contó, Mario ya le había comentado en otra oportunidad el interés que sentía por la actriz.

La revelación también generó la intervención de Israel Dreyfus, quien consideró que Stephanie Cayo representó durante muchos años el ideal romántico de toda una generación. “Creo que ha sido el amor imposible de todos los chibolos, en su momento”, comentó.

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Las declaraciones provocaron risas entre los participantes del programa, aunque también dejaron en evidencia que Hart hablaba desde una admiración genuina que ha permanecido intacta con el paso del tiempo.

“Ha sido no, es”: Mario Hart admite que Stephanie Cayo continúa siendo su ‘crush’. Captura: Sin más que decir.

La razón por la que nunca intentó conquistarla

Luego de que Mario Hart revelara la identidad de su ‘crush’, la conversación tomó un rumbo más personal. Los conductores quisieron saber si alguna vez había intentado acercarse a Stephanie Cayo aprovechando amistades en común o contactos dentro del medio artístico.

La pregunta fue directa y buscaba descubrir si en algún momento existió la posibilidad de que esa admiración se transformara en algo más. Sin embargo, el piloto explicó que las circunstancias nunca fueron favorables para intentar una aproximación sentimental.

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Según relató, cuando coincidieron indirectamente dentro del mismo entorno social, ambos se encontraban comprometidos sentimentalmente con otras personas, situación que impidió cualquier posibilidad de romance. “Es que ahí Stephanie estaba con un amigo mío y yo estaba con Alejandra (Baigorria)”, señaló.

Alejandra Baigorria y Mario Hart pertenecieron al equipo verde, también formaron parte de Esto es Guerra. (Foto: ATV)