Andrea San Martín exige que se le prohíba a Juan Víctor acercarse a ella y a su familia: “Que se amplíen las medidas de protección”

Andrea San Martín volvió a denunciar al padre de su segunda hija. (Foto: Instagram)

¡Una nueva denuncia! Andrea San Martín no dudó en acercarse a la comisaria del distrito de Surco para poner otra denuncia al padre de su hija Juan Víctor Sánchez por presunta violencia psicológica luego de que él se presentara en el programa Amor y Fuego.

Recordemos que el último 04 de marzo, el ex tripulante de cabina estuvo en vivo en el magazine conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre para seguir contando detalles de sus problemas legales con la madre de su menor hija.

Según se detalla en el parte policial que también fue difundido por el programa de Willax TV, se puede leer que la exchica reality asegura que su ex pareja habría tratado de humillarla en televisión nacional cuando fue entrevistado por los conductores.

“Denuncia violencia psicológica por parte del padre de su hija Juan Víctor Armando Sánchez el día 4 de marzo del 2022… El padre de mi hija se presentó en el programa televisivo Amor y fuego con el fin de humillarme y avergonzarme públicamente hablando sobre los hechos que se vienen investigando en un proceso a nivel Fiscalía”, se lee en la denuncia realizada el 10 de marzo.

En otro momento, se observa en el documento que Andrea pide a las autoridades que las medidas restrictivas en contra del padre de su hija deben ampliarse prohibiéndole acercase tanto a ella como a su familia, lo cual implica también a la pequeña.

“Las denuncias que se vienen ventilando a nivel de fiscalía, prohibiéndolo presentarse en cualquier medio de comunicación, en tal sentido solicito que se amplíen las medidas de protección actuales y se le prohíba acercarse a mi persona o algún integrante de mi familia”, sentenció.

La popular ‘ojiverde’ también señaló que él estaría perjudicando su imagen al salir en programas a hablar sobre su caso. Incluso, reveló que el expiloto no está cumpliendo con la pensión de alimentos que estableció un juzgado.

“Él tiene conocimiento que soy una figura pública y trabajo con mi imagen, además debo solventar los gastos de nuestra menor hija debido a que el señor no viene cumpliendo con la pensión de alimentos establecida de una resolución judicial del Juzgado”, señaló.

Andrea San Martín exige que se le prohíba a Juan Víctor acercarse a ella y a su familia. VIDEO: Amor y Fuego / Willax TV

JUAN VÍCTOR RECONOCE QUE RECIBE APOYO ECONÓMICO DE SUS PADRES

Juan Víctor Sánchez se presentó en le programa Magaly Tv: La firme al conocer que la denuncia por maltrato físico que entabló contra Andrea San Martín sería archivado por el Ministerio Público.

El ex tripulante señaló que le gustaría compartir la tenencia de su hija; sin embargo, Magaly Medina le consultó si tenía los medios económicos para poder sustentar al 100 % a su pequeña si en caso le dieran la tenencia.

La expareja de Andrea San Martín señaló que no era mantenido por sus padres, pero si recibía un apoyo por parte de ellos, algo que sorprendió a muchos. “Definitivamente mi mamá no me mantiene, pero de alguna manera (mis padres) me han tenido que apoyar (económicamente)”, señaló.

“Yo trabajo a diario con los productos que vendo por mis redes sociales. A parte de eso tengo algún ingreso más, me he visto en la necesidad de invertir tras dejar de trabajar. Tengo una liquidación y pude invertir mi dinero en otras cosas, y no necesariamente tengo que publicarlas”, acotó.

SEGUIR LEYENDO