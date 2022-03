Yahaira Plasencia se mostró superada luego que su excuñada confirmara que tiene un romance con Jefferson Farfán. (Foto: Instagram/@yahairaplasencia)

La salsera Yahaira Plasencia no es ajena a la “bomba” que soltó hace poco Amor y Fuego. El programa de espectáculos grabó y filtró una llamada telefónica de su excuñada Olenka Mejía, admitiendo tener una relación amorosa con el futbolista Jefferson Farfán, quien fue su expareja en el pasado.

Desde entonces, los fanáticos de Yahaira mueren de la curiosidad por saber qué piensa la cantante de salsa sobre la rumoreada nueva relación de la ‘Foquita’. Y es que algunos usuarios aún guardan la esperanza que ellos se reconcilien una vez más tras separarse en el 2020.

Por eso, y durante un concierto de salsa realizado la noche del sábado 12 de marzo, la gente no dudó en recordarle su pasado con Jefferson, quien ahora sería el dueño del corazón de su excuñada. “Yahaira una canción para Farfán”, “¡Yahaira el ‘Chocolate’!” le gritaron los asistentes al concierto en la Costa Verde.

La ‘reina del totó’ tomó con humor los comentarios y decidió responder con ironía en clara referencia a la ‘Foquita’: “Esos ya no me gustan, no me gusta pues... Ja, ja, ja. Ahora, me gusta el chocolate blanco ¿QUEEEÉ? Ja, ja, ja” .

Yahaira Plasencia se burla del presunto romance de Jefferson Farfán y Olenka Mejía con tremenda indirecta. (VIDEO: Instagram/@yahairaplasencia)

Recordemos que Jefferson Farfan y Yahaira Plasencia iniciaron su relación en el 2015, poco después que el futbolista hiciera pública su separación de Melissa Klug. Aunque terminaron en el 2016, se reconciliaron cuatro años después y se lucieron muy unidos en Rusia. En el 2020 la relación terminó una vez más.

Fue durante su relación amorosa que Olenka Mejía, expareja de Jorge Plasencia, conoció al ‘10 de la calle’. La salsera organizó una reunión navideña en la casa de sus padres e invitó a su entonces pareja, quien apareció con regalos para toda la familia. Se desconoce cuándo y cómo empezaron los coqueteos entre Olenka y el deportista.

¿POR QUÉ OLENKA MEJÍA DENUNCIÓ A YAHAIRA PLASENCIA?

Todo empezó cuando Olenka Mejía entabló una demanda de alimentos en contra de Jorge Plasencia, hermano de Yahaira Plasencia y padre de su hijo. Sin embargo, él señaló que solo ganaba un total de 1100 soles mensuales como asistente de la cantante, por lo que se ofreció a pagar 300 soles para la manutención del menor.

En medio de este lío, Yahaira Plasencia salió en defensa de Jorge y dejó entrever que él no sería el padre del niño . “Si ella no le avisó a Jorge meses después de que estaba embarazada es porque no sabía si Jorge era el papá. El parto lo pagó otro chico”, dijo Yahaira durante una entrevista por llamada telefónica, pero pronto se arrepintió de lo dicho porque Olenka la denunció por el delito de difamación agravada y ganó.

El Décimo Segundo Juzgado Lima dictaminó el pago de 20 mil soles para reparar los daños causados a favor de Mejía. Después de quejarse públicamente que Yahaira solo le pagó 150 soles, la salsera terminó por saldar toda su deuda en noviembre de 2021.

