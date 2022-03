John Kelvin: Dalia Durán rompe en llanto tras conseguir trabajo como anfitriona y recibir víveres para sus hijos

Dalia Durán se mostró agradecida por la ayuda económica que recibió en América Hoy. (Foto: Captura América TV)

Dalia Durán tiene un motivo para sonreír nuevamente. Luego de ser desalojada del departamento que le alquiló Andrés Hurtado, la aún esposa de John Kelvin fue sorprendida por la producción de América Hoy al recibir una importante ayuda económica que le permitirá solventar sus gastos y los de sus hijos durante un tiempo.

Fue Ethel Pozo, conductora del magazine, quien anunció que “El osito” del restaurante “La gran concha” le ofreció trabajar en su establecimiento como anfitriona todos los fines de semana. Con ello, Dalia podrá tener un ingreso y así pagar el departamento que ahora está alquilando en Trapiche, en el distrito de Comas.

Además, Manuel Capillo y Steve Díaz, doctores que suelen ser invitados al programa, decidieron unirse para donarle 1000 soles a Dalia Durán. Por si fuera poco, y en nombre de América Hoy, la cubana recibió en su hogar una gran canasta llena de víveres y la posibilidad de llevar terapia psicológica de manera gratuita con la psicóloga Lizbeth Cueva.

Ante todas estas donaciones, Dalia no aguantó la felicidad y rompió en llanto frente a cámaras, agradeciendo el buen gesto que la gente tiene con ella desde que decidió denunciar a su esposo John Kelvin, hoy recluido en el penal de Lurigancho, por los presuntos delitos de violencia psicológica, física y agresión sexual.

“Gracias a ustedes. No tengo cómo agradecer tanto. En redes sociales siempre he tenido apoyo y lo sigo teniendo. Hay mucha gente que me quiere y me conoce, saben cómo soy. Saben que en mi corazón no hay maldad alguna” , dijo entre lágrimas.

MENSAJE DE EMPODERAMIENTO

Dalia Durán le prometió a las conductoras que esta vez no abandonará la terapia psicológica que le ofrecieron. Recordemos que ella dejó de asistir a las sesiones que le otorgó el Ministerio de la Mujer tras denunciar al cumbiambero.

“Voy a continuar con la lucha. Por mis hijos lo que sea, de verdad. Yo tengo la felicidad de llegar a los medios de comunicación, otras no. Me encantaría que el Ministerio de la Mujer ayude a más mujeres como yo, lamentablemente en nuestro país son muchos los casos como el mío. Para todas ellas tienen que saber que no están solas y que no se deben quedar calladas”, manifestó.

Ethel Pozo se mostró conmovida por sus palabras y le aseguró que la entendía a la perfección, pues ella y su madre Gisela Valcárcel también pasaron por momentos difíciles a la hora de criar a sus hijos solas. “Te entendemos perfectamente, pero siempre se puede. En tu corazón está la fuerza. Ora muchísimo”, sostuvo.

Dalia Durán rompe en llanto tras conseguir trabajo como anfitriona y recibir víveres para sus hijos. (VIDEO: América TV / América Hoy)

¿POR QUÉ JOHN KELVIN ESTÁ EN LA CÁRCEL?

En julio del 2021, Dalia Durán denunció a John Kelvin por haberla agredido físicamente en su departamento, ubicado en el distrito de San Miguel. También lo acusó de haber abusado sexualmente de ella aquel día.

En el programa Magaly TV La Firme, la cantante contó los instantes de terror que vivió cuando John Kelvin la golpeaba. “Abro la puerta y lo primero que hace es meterme un puñete de la nada, en el lado izquierdo, un puñete muy fuerte”.

En medio de sus declaraciones, no aguantó las lágrimas y rompió en llanto al darse cuenta que pudo haber muerto. “¿Qué hubiesen sido de mis hijos? Porque a él no le importan”, dijo en aquel entonces.

El cumbiambero se encuentra recluido en el Establecimiento Penitenciario de Lurigancho, luego que la Cuarta Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Lima haya declarado infundado su pedido de cese de prisión preventiva.

