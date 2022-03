Melissa Klug se enfrenta a psicóloga de América Hoy por “predecir” que terminaría su romance con Jesús Barco

Melissa Klug se presentó en el set de América Hoy para hablar sobre su relación con Jesús Barco. (Foto: Captura América TV)

Este jueves 3 de marzo, Melissa Klug se presentó en el set de América Hoy para dejar en claro que su relación sentimental con Jesús Barco no ha terminado. Aprovechó también para enfrentar cara a cara a Lizbeth Cueva, psicóloga de América Hoy. ¿Pero qué pasó entre ellas?

Sucede que en medio de los rumores de una supuesta separación, los conductores del programa, Janet Barboza, Ethel Pozo y Brunella Horna, bromearon con la psicóloga porque ella había advertido meses atrás que la ‘Blanca de Chucuito’ podría terminar con el futbolista.

“Todo extremo es malo. Ustedes tienen un amor muy mágico, y es lindo sí, pero ¿qué tiempo tienen en la relación? Un año, ya pues, me gustaría que lo mismo me digas cuando tengas 6 años. Cuando un amor es así de desbordante, lo que rápido viene, rápido se va”, dijo la experta en diciembre de 2021, luego que Melissa contara ilusionada sus planes de matrimonio.

Psicóloga de América Hoy le advirtió a Melissa Klug que podría terminar con Jesús Barco por esta razón. (VIDEO: América TV / América Hoy)

Es por ello que, debido a estas declaraciones, las presentadoras de América Hoy dieron a entender que al final Lizbeth Cueva tuvo toda la razón, ya que se creía que la relación entre Melissa y Jesús había llegado a su fin. Incluso, Edson Dávila dijo que era mejor vidente que Reinaldo Dos Santos.

Sin embargo, hace poco Klug descartó haber terminado con el futbolista, pues aseguró solo habían atravesado una crisis. Es por ello que la empresaria no dudó en plantarse en el set para confrontar a quienes dudaron de su relación.

MELISSA KLUG LA CONFRONTA

Con Melissa Klug en el set, las presentadoras evitaron hablar sobre lo que dijeron en el pasado. Y en un intento de quitarse la responsabilidad de encima, dejaron que Lizbeth Cueva se defendiera sola.

“Tú comentaste mucho sobre la relación de Melissa Klug con Jesús Barco, ahora la tienes aquí. Opina de ella ahora que están cara a cara”, manifestó Brunella Horna, mientras que Ethel decía por lo bajo que ella y Janet se estaban “lavando las manos”.

Aunque un poco nerviosa, la psicóloga de América Hoy volvió a aconsejarle que no se case tan rápido con Jesús Barco. “Yo se lo dije, que espere un poquito más. Que no tome decisiones dentro de los 2 o 3 años de relación, que vaya despacio y con calma. Que no se acelere porque todo lo que empieza rápido acaba rápido ”, sostuvo.

Melissa Klug no estuvo de acuerdo con su recomendación y algo incómoda le recordó que ella no estaba “apurada” en casarse. “Yo estoy viviendo el día a día. No me estoy apurando. Es más, no me he casado todavía, estoy esperando” , aclaró.

Melissa Klug se enfrenta a psicóloga de América Hoy por “predecir” que terminaría su romance con Jesús Barco. (VIDEO: América TV / América Hoy)

¿POR QUÉ BORRÓ LAS FOTOS DE JESÚS BARCO?

Los rumores sobre una posible separación surgieron porque Melissa Klug eliminó de sus redes sociales todas las fotos de su pareja Jesús Barco. Esto dio a entender que la empresaria no quería saber más sobre el futbolista.

A través de un comunicado, Klug explicó que tomó esta decisión porque la presión mediática pudo con ella. “Los continuos juzgamientos que sufrimos como parte de nuestro rol público ha mellado en nuestra relación y por ese motivo tomé la decisión que ustedes ya dieron a conocer en el Instagram”.

En el programa En Boca de Todos, aclaró que su relación está bien y que las fotos están archivadas, pero no eliminadas. “En cualquier momento las vuelvo a subir, pero no las he eliminado (...)Ya es cosa mía. A veces uno tiene peleas y a veces tomas decisiones precipitadas y ya pasó”, explicó.

SEGUIR LEYENDO: