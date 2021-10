John Kelvin rompe su silencio desde penal de Lurigancho: “Abencia Meza me escribió una carta”

El cantante de cumbia fue trasladado al penal de Lurigancho en julio de 2021. (Foto: Instagram)

Desde julio de 2021, el cantante de cumbia John Kelvin se encuentra cumpliendo con los siete meses de prisión preventiva en el penal de Lurigancho, que se le impusó por los presuntos delitos de violación sexual y agresión física y psicológica en agravio de su expareja Dalia Durán.

Desde que llegó a la cárcel, el artista nacional ha batallado con una profunda depresión debido a la imposibilidad de estar cerca de sus seis hijos y demás miembros de su familia

“Fue muy duro, por mi mente pasaron muchas cosas. Aquí la ‘cuenta’ es a las 5:30 de la mañana y cuando escuché mi nombre me sentí avergonzado. Lloraba todos los días, aún lloro. Pesaba 74 kilos y bajé a 69″, confesó el cumbiambero para Trome.

Además, John Kelvin, quien se encuentra en el pabellón industrial junto a otros 200 internos, tiene pensado sacar un libro autobiográfico para contar sus vivencias en la cárcel. “En su momento lo leerán, ya tiene 100 páginas”.

Ahora que ya ha cumplido cuatro meses en prisión, John Kelvin confiesa que su mentalidad ha cambiado para bien. “Al venir aquí mis emociones empezaron a fluir, mi cerebrito empezó a reconectarse, comenzó a cambiar mi chip y ahora mi chip está como siempre lo tuve que tener”.

Incluso, se ha comunicado con Abencia Meza, cantante de cumbia que cumple condena en el penal de mujeres de Chorrillos por el asesinato de Alicia Delgado Hilario , quien le escribió una carta para desearle fuerzas.

“Me escribió unas palabras inspiradoras contándome lo que ella pasó y me dio muchas fuerzas. También me dijo que cuando estemos afuera vamos a cantar juntos”, indicó para el mencionado medio.

NUEVO EMPRENDIMIENTO

John Kelvin señaló que ha empezado un pequeño negocio de billeteras, llamado ‘Moda en manos de resilentes’, junto a otros internos del penal.

“Las personas que adquieran estos productos van a ayudarnos a tener más trabajo para solventar nuestros gastos aquí y los de nuestras familias afuera…”, expresó.

Además de confeccionar billeteras, John Kelvin confiesa que también ha ingresado a talleres de guitarra, canto, pintura y ha participado en campeonatos de hip hop. Incluso, se ha animado a escribir canciones en su celda. “T engo ya diez temas y el primero se titula ‘Salsicumbia canera ”, dijo.

Estas actividades las realiza para no caer en la ‘pensalona’, ya que al inicio estaba solo con sus pensamientos al no querer comunicarse con nadie. Sin embargo, hoy en día se lleva bien con los demás internos.

“Mis compañeros me tratan con respeto y dicen: ¡Hey, John Kelvin!, ‘alarako’ (amigo), y otros se me han acercado para contarme que iban a mis conciertos y querían tomarse una foto conmigo en El Huaralino, pero no podían y ahora que estamos frente a frente tampoco podemos hacernos la foto…”, acotó.

PASÓ SU CUMPLEAÑOS TRAS LAS REJAS

El 19 de septiembre John Kelvin cumplió 35 años lejos de casa y de sus seis hijos al estar recluido en el penal de Lurigancho desde hace cuatro meses.

Al respecto, el cantante explicó que sus tres menores hijos lo llamaron para cantar ‘Happy birthday’. Sin embargo, no pudo explicarles por qué no pasaron esa fecha tan especial juntos.

“Ellos me decían: ‘¿Papi, por qué no vienes a vernos?, ¿sigues en Japón?, ¿tu teléfono está malogrado?, ¿por qué no haces videollamada?, ¿no hay avión para que regreses?’. Fue durísimo, pero mis compañeros me levantaron el ánimo”, dijo.

MENSAJE FINAL

John Kelvin asegura que ahora cree en Dios más que nunca y que, además, está llevando terapia psicológica para perdonarse a sí mismo.

Sin embargo, el exintegrante del Grupo 5 no quiso hablar sobre su expareja Dalia Durán, quien se desempeña como modelo en el programa Porque hoy es sábado con Andrés.

“ Confío en la ley de mi país y en el poder de Dios, mi caso está en investigación y no puedo hablar del tema . Sé que saldré con el corazón sano y más fuerte que nunca”, expresó el cumbiambero.

“Todos tenemos el derecho al perdón y a sanar nuestro corazón. Para mí mujeres y hombres merecen respeto, mi corazón no guarda rencor ni odio a nadie”, agregó.

¿QUÉ PASÓ ENTRE DALIA DURÁN Y JOHN KELVIN?

En julio del 2021, Dalia Durán denunció a John Kelvin por haberla agredido físicamente en su departamento ubicado en el distrito de San Miguel. Esto ocurrió la madrugada del 5 de julio.

“Abro la puerta y lo primero que hace es meterme un puñete de la nada, en el lado izquierdo, un puñete muy fuerte. Eché llave, me metí a mi cuarto y le dije: ‘qué te pasa’. No hubo ninguna discusión de por medio. Un puñete fuerte, me dejó privada. Me meto en mi cuarto para dormir, no le dije nada”, dijo en el espacio conducido por Magaly Medina.

Pero no solo eso, según manifestó la cubana en el programa ‘Magaly TV, La Firme’, el exintegrante del Grupo 5 también la agredió sexualmente aquel día .

“Me quitó el edredón, me quitó la ropa interior, él se quitó su ropa y la desparramó en todo el cuarto. Me forzó a tener intimidad, yo le había dicho a él que no me podía tocar”, detalló.

