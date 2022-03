Janet Barboza discute con Ethel Pozo por llamar “carga carteras” a su pareja: “Es una falta de respeto”

Janet Barboza y Ethel Pozo tuvieron una tensa discusión en plena transmisión de América Hoy. (Foto: Captura América TV)

Janet Barboza y Ethel Pozo tuvieron una tensa discusión en plena transmisión en vivo de América Hoy, de este miércoles 9 de febrero. A la popular ‘Rulitos’ no le gustó para nada que la producción del programa se burlara de su pareja Miguel Bayona llamándolo “carga carteras” , aprovechando que ella no estaba en el set para defenderlo.

Todo empezó cuando la hija de Gisela Valcárcel le preguntó a Milett Figueroa, la invitada del día, si prefería a un a un hombre de ojos azules como Julián Alexander (novio de Ethel), empresario como Richard Acuña (novio de Brunella Horna) o un “carga carteras”. Esta peculiar indirecta enfureció a la conductora.

Apenas se enlazó en vivo desde Cajamarca, Janet expresó su incomodidad por los calificativos hacia su pareja y aseguró que todos en la producción de América Hoy eran unos “convenidos”. Posterior a ello, imitó a Ethel Pozo mientras ella la veía sorprendida, puesto que nadie en el set esperaba esa reacción.

“ De verdad qué falta de respeto y Ethel como te prestas además. A mí no me gustaría que le digan a Julián Alexander el ‘chiquiplun’ o algo así, me parece muy mal. Estoy molesta. No me gusta que hagan ese tipo de bromas cuando no estoy para defenderme. ¿A ti te gustaría Ethel que alguien diga algo de Julián que no te gusta? ¿o a Brunella? La correa ancha es conmigo”, dijo una molesta Janet Barboza.

En defensa de ambas, Brunella indicó que la producción de América Hoy había puesto las preguntas y que Ethel simplemente las repitió. “A mí no me gustaría que le digan ‘chiquibum’ a Richard. Yo me iría, Janet. Yo renuncio en vivo, no me importa la multa, yo me voy”, dijo con ironía.

Janet Barboza discute con Ethel Pozo porque llamó “carga carteras” a su pareja. (VIDEO: América TV / América Hoy)

¿POR QUÉ LE DICEN “CARGA CARTERAS” A LA PAREJA DE JANET BARBOZA?

El apelativo “carga carteras” es bastante utilizado por Magaly Medina, quien se sabe no mantiene una buena relación con Janet Barboza. La ‘Urraca’ se refiere así a Miguel Bayona, pareja de la conductora, quien tuvo un trabajo asociado para la venta a pedido y con entrega delivery de naranjas durante el inicio de la pandemia.

Esto quedó más que claro luego que la presentadora de América Hoy tildara de “NN” a Alfredo Zambrano, esposo de Medina, por pagarle “con un pisco” a Daniela Darcourt por una colaboración musical. Fue allí que la ‘Urraca’ arremetió con todo contra Janet y su pareja.

“Pero esto no es un pisco, es un Dom Pérignon. Quizás no lo conoces, pero de repente cuando trabaje tu novio mantenido y cuando deje de cargarte las maletas y gane un poquito de platita. De repente juntando un año de chamba, él te puede comprar uno y quizás pruebes”, sostuvo.

MIGUEL BAYONA DEBE MÁS DE 36 MIL SOLES

El programa Amor y Fuego reveló que Miguel Bayona no se ha hecho cargo de la pensión de alimentos de sus dos hijos. Los conductores presentaron un informe donde el abogado de Rosario Mossone, expareja del empresario, señala que desde enero del 2020 no ha cumplido con la manutención de 1500 mensuales, debiendo hasta el momento S/36,690.00.

Ante la denuncia y la posibilidad de que sea declarado como reo contumaz, su pareja Janet Barboza rompió su silencio y no dudó en defender a su pareja tras las acusaciones, asegurando que tiene todos los papeles y vouchers para demostrar lo contrario.

“A veces levantan la noticia por un lado, sin siquiera leer los documentos de forma completa o como debería ser. Él está muy tranquilo, primero por su conciencia, porque ama y adora a sus hijos, sabe que tiene que responder por ellos”, comenzó diciendo la conductora de América Hoy para el diario El Trome.

