Valery Revello, ex de Sergio Peña, explota tras ser comparada con Melissa Paredes: “Yo jamás fui infiel”

Valery Revello, ex de Sergio Peña, explota contra usuarios por compararla con Melissa Paredes. (Foto: Composición)

Valery Revello, expareja de Sergio Peña, no soportó que los internautas la compararan con Melissa Paredes durante una transmisión en vivo. Los usuarios le recordaron la vez que fue ampayada por las cámaras de Amor y Fuego ingresando a un hotel junto al tablista Sebastián Bernos Parodi, estando aún casada con el futbolista.

Harta de las críticas, la bella modelo decidió responder a sus detractores para dejar en claro una vez más que ella no le fue infiel al padre de su hija. Sin embargo, su peculiar defensa dio a entender que, a diferencia de ella, Paredes sí habría engañado a Rodrigo Cuba con el bailarín Anthony Aranda.

“¿Por qué criticas a Melissa Paredes si tú también le sacaste la vuelta a tu marido a nivel nacional? No seas conchu***”, le preguntó un usuario, a lo que Valery respondió: “ Yo no me parezco a ella porque yo no he hecho lo que ella ha hecho. Entonces, no somos la misma persona, ni parecido. Si supieran la verdad otra sería la historia, pero no me interesa contarles porque solo lo saben las personas que me importan ”.

Asimismo, resaltó que no estaba en una relación con Peña cuando salieron las imágenes. “ Yo jamás le fui infiel a Sergio Peña y esta es la última vez que lo voy a decir. Yo no tenía una relación, pero aún así yo no me he metido con nadie nunca, jamás, hasta ahorita y no me da vergüenza decirlo. No me interesa nadie, no necesito de un hombre para ser feliz”.

DEFIENDE A RODRIGO CUBA Y ALE VENTURO

La expareja de Sergio Peña le pidió a los seguidores de Melissa Paredes que dejen de insultarla en redes sociales debido a que ella no tiene ningún vínculo con la exconductora de América Hoy; además porque ha dejado en claro que ella apoya a Rodrigo Cuba.

“Los fanáticos de Melissa Paredes, lárguense de acá. Dejen de seguirme, lárguense. Si son fanáticos de ella, no me interesa, no la conozco, no me importa su vida, ni me interesa conocerla. Yo soy otra persona. Por favor, aquí no vengan. Yo soy team Gato” , expresó Revello.

Recordemos que esta no es la primera vez que Valery saca cara por el futbolista del Sport Boys. En una anterior transmisión en vivo, aseguró que estaba a favor del romance que tiene Cuba con Ale Venturo.

Valery Revello, ex de Sergio Peña, explota tras ser comparada con Melissa Paredes. (VIDEO: Willax / Amor y Fuego)

TAMBIÉN ARREMETIÓ CONTRA RODRIGO GONZÁLEZ

A través de una transmisión en vivo en su cuenta oficial de Instagram, Valery Revello confesó que ya no ve programas de espectáculo peruano desde que fue ampayada ingresando a un hotel con un tablista. Además, dejó entrever que Rodrigo González y su producción no estarían haciendo un buen trabajo periodístico.

“¿Qué le diría a Magaly?”, consultó en un primer momento un internauta y a lo que ella contestó: “Nada”. Rápidamente, otros seguidores comenzaron a mencionarle al popular ‘Peluchín’. “Ya no veo esos programas (de espectáculos). Antes lo seguía pero ya no, me ha decepcionado (Rodrigo González). Me parece que no hacen bien su trabajo investigando” .

Asimismo, afirmó que muy pronto contará su versión de la historia y que no le importan las críticas que pueda recibir en redes. “Díganme lo que quieran. No es que me bañe en aceite, pero uno está en paz no hay nada que te pueda derrumbar (...) Tengo que contar mi verdad en algún momento, pero ahorita no, gracias”, agregó.

Valery Revello, ex de Sergio Peña, se molesta durante transmisión en vivo al percatarse de comentarios sobre su ampay con tablista. (VIDEO: Instagram / @valeryrevello)

SEGUIR LEYENDO: